Samsung introducerar Galaxy S25-serien: Framtidens AI-telefoner

Samsung har precis presenterat sin senaste Galaxy S25-serie, som sätter nya standarder för AI och mobilteknologi. Serien, som består av Galaxy S25, S25+ och flaggskeppet S25 Ultra, ska ge avancerad AI-integration och innovativa funktioner till konsumenterna. Den här gången är det både telefonernas hårdvara och de nya AI-funktionerna som gör detta till en otroligt spännande lansering. Om Samsung lyckas med sina ambitioner och telefonernas funktioner, kan detta bli en enorm uppgradering av den vanliga användarens AI-upplevelse.

Förutom AI-funktioner kombinerar telefonerna kraftfull hårdvara, enastående kamerateknologi och intuitiva användarupplevelser, allt med fokus på säkerhet och hållbarhet.

Galaxy S25 Ultra: Flaggskeppet i serien

Image 1 of 5 (Image credit: Peter Hoffmann) Den nya S Pen har en plattare profil på S25 Ultra. (Image credit: Peter Hoffmann) (Image credit: Peter Hoffmann) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Peter Hoffmann) (Image credit: Samsung)

Galaxy S25 Ultra är designad för dem, som vill ha det bästa av det bästa.

Galaxy S25 Ultra drivs av Qualcomm Snapdragon 8 Elite för Galaxy, vilket ger en markant förbättring av prestandan på upp till 40% i NPU, 37% i CPU och 30% i GPU jämfört med föregångaren Galaxy S24 Ultra.

Telefonen har en 6,9-tums QHD+ dynamisk AMOLED-skärm med en uppdateringsfrekvens på upp till 120 Hz. Med en 200 MP vidvinkelkamera och avancerade AI-funktioner är kameran perfekt för fotografer och videokreatörer.

Kameror: 50 MP ultravidvinkel, 200 MP vidvinkels, 50 MP telefoto med 5x optisk zoom, 10 MP telefoto med 3x optisk zoom och en 12 MP selfiekamera.

På insidan sitter ett batteri på 5 000 mAh, som säkrar långvarig prestanda. Samsung Galaxy S25 Ultra kommer i följande versioner: 12 GB/1 TB, 12/512 GB, 12/256 GB.

Samsung Galaxy S25 Ultra – pris och tillgänglighet

Telefonen finns tillgänglig i färgerna Titanium Silverblue, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Whitesilver och de två Samsung-exklusiva färgerna Titanium JadeGreen och Titanium PinkGold. Den finns i lagringsalternativ upp till 1 TB. Startpriset ligger på 17 990 kronor för varianten med 256 GB lagring och om du förbeställer telefonen får du dubbel lagring utan extra kostnad.

Galaxy S25+: Den mångsidiga mellanklassmodellen

(Image credit: Samsung)

Galaxy S25+ har en 6,7-tums QHD+-skärm och en slank profil. Den är perfekt för användare som vill ha en stor skärm utan att kompromissa med komfort och prestanda. Kamerauppsättningen inkluderar en 50 MP vidvinkelkamera och avancerade funktioner som 10-bit HDR-inspelning.

Kameror: 12 MP ultravidvinkel, 50 MP vidvinkel, 10 MP telefoto med 3x optisk zoom och en 12 MP selfiekamera.

Telefonen levereras med ett batteri på 4 900 mAh och snabbladdning upp till 65%.

Samsung Galaxy S25 Plus – pris och tillgänglighet

Galaxy S25+ finns tillgänglig i färgerna Navy, Iceblue, Silver Shadow, Mint och de två Samsung-exklusiva färgerna Coralred och Pinkgold. Telefonen finns i olika lagringsalternativ upp till 512 GB, med ett startpris på 14 490 kronor. Om du förbeställer telefonen får du som bonus dubbelt så mycket lagring utan extra kostnad.

Galaxy S25: Kompakt och kraftfull

(Image credit: Samsung)

Den mest kompakta i serien, Galaxy S25, erbjuder en 6,2-tums FHD+-skärm. Med sin lätta vikt och kraftfulla Snapdragon-processor är den ett stabilt val för dem som föredrar en mindre enhet utan att kompromissa med prestandan. Galaxy S25 har ett batteri på 4 000 mAh.

Kameror: 12 MP ultravidvinkel, 50 MP vidvinkel, 10 MP telefoto med 3x optisk zoom och en 12 MP selfiekamera.

Samsung Galaxy S25 – pris och tillgänglighet

Galaxy S25 finns tillgänglig i samma färger som sitt Plus-syskon (Navy, Iceyblue, Silver Shadow, Mint, Coralred och Pinkgold) och har ett startpris på 11 490 kronor. Den finns tillgänglig med antingen 128 eller 256 GB lagring, som båda har 12 GB RAM. Om du förbeställer telefonen för du en bonus som ger dig dubbelt så mycket lagring utan extra kostnad.

Samsung Galaxy S25-serien markerar en ny era inom mobilteknologi, där AI och användaranpassning står i fokus. Med banbrytande innovationer och en stark satsning på säkerhet förväntas serien sätta standarden för framtidens telefoner.

AI-funktioner i Samsung One UI 7: Framtidens intuitiva användarupplevelse

Samsung introducerar även sitt nya användargränssnitt One UI 7 tillsammans med Galaxy S25-serien. Det erbjuder en rad avancerade AI-funktioner som ska göra Galaxy S25-serien till en sann personlig assistent. Dessa funktioner bygger på multimodala AI-agenter som kan förstå text, tal, bilder och video för att erbjuda naturliga och kontextmedvetna interaktioner.

Som vanligt finns begränsningen att inte alla AI-funktioner är tillgängliga på svenska. Samsung har ännu inte avslöjat vilka funktioner som kommer att finnas på svenska från start. Här är dock en överblick över de nya funktionerna.

Multimodala AI-agenter

One UI 7 gör det möjligt att interagera med telefonen som med en vän. Med Googles uppdaterade funktion "Circle to Search" kan telefonen snabbt identifiera information som telefonnummer, e-postadresser och URL:er direkt från skärmen, vilket gör det enklare att utföra åtgärder med ett enda tryck.

Med One UI 7 introducerar Samsung den innovativa funktionen Cross App Actions, som gör det möjligt att utföra komplexa åtgärder över flera appar med ett enda kommando. Funktionen använder den integrerade AI-agenten Gemini, som sömlöst kan koppla samman åtgärder i Samsung-appar, Google-appar och tredjepartsappar som Spotify. Till exempel kan en användare hitta en säsongsplan för sitt favoritlag och med en enkel röstkommando lägga till den direkt i kalendern – utan att behöva växla mellan appar. Detta sparar tid, förenklar multitasking och håller användarupplevelsen intuitiv.

Now Brief erbjuder personlig daglig planering eller nyhetsflöden anpassade efter användarens preferenser och rutiner. Funktionen visar relevanta förslag och påminnelser via Now Bar, som kan nås direkt från låsskärmen. Till exempel kan Now Brief föreslå att boka bord på en favoritrestaurang baserat på tidigare mönster eller visa nyheter från dina favoritsidor vid lunchtid varje dag. Now Brief lär sig dina mönster och ger förslag som utvecklas i takt med att den lär känna dig bättre.

De tre nya telefonerna från Samsung verkar ha mycket att erbjuda. (Image credit: Peter Hoffmann)

Naturlig språkförståelse och kontextmedvetenhet

Med avancerad språkförståelse kan användare enkelt söka efter specifika foton i galleriet eller justera inställningar enbart genom röstkommandon. En ny funktion, kallad Gemini, möjliggör "Cross App Actions" mellan Samsung-, Google- och tredjepartsappar som Spotify, vilket förenklar komplexa uppgifter.

Produktivitet och kreativitet

One UI 7 inkluderar verktyg som "Call Transcript" och automatiska sammanfattningar av samtal, samt skrivassistenter som hjälper till med att sammanfatta och formatera anteckningar. "Drawing Assist" erbjuder kreativa möjligheter att kombinera text, skisser och bilder, vilket underlättar visuellt arbete.

Personalisering och integritet

Samsung Personal Data Engine analyserar användarens preferenser och beteende för att erbjuda skräddarsydda upplevelser utan att kompromissa med integriteten. Data analyseras lokalt och krypteringsnycklar lagras säkert i Samsung Know Vault. Denna säkerhetsstruktur kompletteras med post-kvantkryptografi för framtidssäker dataskydd.

One UI 7 kan innebära en stor förändring i hur vi använder telefoner. Åtminstone om den lever upp till Samsungs mål att fungera som en digital assistent som kan hjälpa dig med betydligt fler och mer komplexa uppgifter än vad som hittills varit möjligt. Välkommen till en ny nivå i AI-eran.