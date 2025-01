Galaxy AI är kärnan i Samsung Galaxy S25 – här är de 5 bästa nya funktionerna

Samsung har precis presenterat sin nya Galaxy S25-serie av flaggskeppstelefoner vid sitt Galaxy Unpacked-event och AI står i centrum för upplevelsen.

Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ och Samsung Galaxy S25 Ultra har alla nya AI-funktioner tack vare en kombination av Galaxy AI och Google Gemini. Samsung kallar serien för "en äkta AI-kompanjon med de mest naturliga och kontextmedvetna mobila upplevelser som någonsin skapats."

Galaxy S25-serien introducerar multimodala AI-agenter som företaget hoppas kommer att "förändra sättet användare interagerar med sina telefoner – och med världen."

Här är de fem bästa AI-funktionerna inbyggda i Samsungs nya telefoner och hur de faktiskt kan förändra hur du använder din mest använda enhet.

1. Få en morgonrapport

(Image credit: Philip Berne / Future)

Den första nya Galaxy AI-funktionen du kommer att märka på S25-enheterna är något Samsung kallar Now Brief. Det är en väldigt anpassningsbar rapport för morgon, eftermiddag och kväll, som drivs av Samsungs Personal Data Engine. Denna funktion analyserar säkert din data på enheten för att erbjuda mycket skräddarsydda upplevelser som återspeglar dina preferenser och användarmönster. Samsung vill att du ska tänka på Personal Data Engine som din egen personliga LLM, och Now Brief är där du först kommer att märka det.

Now Brief ger dig förslag via Now Bar på telefonens låsskärm, till exempel när kuponger håller på att gå ut, dina möten för dagen och när du behöver åka för att hinna hem i tid till hockeymatchen. Now Brief lär sig över tid när du använder din S25-enhet och håller all personlig data privat och skyddad av Knox Vault. Samsung säger att denna skyddade AI-upplevelse är unik för Galaxy och Now Brief är ett stort steg mot att göra Samsungs vision om en AI-kompanjon till verklighet.

2. Ta bort oönskat ljud

S25-enheterna har nu tillgång till något Samsung kallar Audio Eraser. Detta nya AI-verktyg analyserar dina videor och gör det enklare än någonsin att ta bort oönskade ljud. Audio Eraser isolerar ljud i olika kategorier, så att du kan välja att justera ljudnivåerna för röster, folkmassor, musik, vind och till och med natur.

3. AI-uppskalning gör skärmen skarpare

(Image credit: Philip Berne / Future)

Galaxy S25+ och S25 Ultra har effektiv AI-bildbehandling kallad ProScaler, som Samsung säger ger "en 40% förbättring av bildskalningskvaliteten för skärmen, samtidigt som den integrerar anpassad teknologi med Samsungs mobila Digital Natural Image Engine (mDNIe) inbyggd i processorn med hjälp av Galaxy IP för att möjliggöra större energieffektivitet i skärmen."

Tänk på det som ett mer effektivt sätt att förbättra bildkvaliteten, vilket bör möjliggöra högre upplösningar utan lika mycket batteriförbrukning. Samsung säger att ProScaler tar teknik från företagets branschledande TV-apparater och introducerar den till telefonen i din ficka, riktigt imponerande.

4. Fler sätt att skapa AI-bilder

Galaxy S25-serien förbättrar Drawing Assist-verktyget från Galaxy S24-modellen för att skapa AI-bilder. Nu kan du mata in kommandon via röst, text, skisser och bilder. Du kan använda de AI-genererade bilderna och placera dem ovanpå verkliga foton samt använda S-Pen för att omvandla skisser till AI-genererad konst.

Under det senaste året har de flesta telefontillverkare introducerat någon form av AI-generering av bilder och Galaxy AI:s förbättringar här kommer ge de användare som älskar dessa funktioner nya sätt att skapa och förverkliga idéer.

5. En riktig AI-personlig assistent

(Image credit: Future)

Den kanske mest spännande AI-funktionen som kommer till de nya S25-enheterna är One UI 7, som möjliggör personlig kontextmedvetenhet inom enhetens röstassistent. Med hjälp av Google Gemini kan du nu ge AI komplexa kommandon som är kopplade mellan flera applikationer. Till exempel kan du be Gemini att hitta ditt favoritlags matcher för säsongen och lägga till dem i Samsungs kalender – med ett enda kommando.

Gemini kommer också att vara tillgänglig direkt från sidoknappen på S25-telefonerna, vilket gör att du kan interagera med Googles AI-assistent utan onödiga steg. Gemini är integrerad i Samsungs appar, Googles appar och tredjepartsappar som Spotify, så det känns som att du har din egen personliga assistent i fickan.

