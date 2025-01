Galaxy AI er kjernen i Samsung Galaxy S25 – her er de 5 beste nye funksjonene

Samsung har nettopp avduket sin nye flaggskiptelefoner i Galaxy S25-serien på arrangementet Galaxy Unpacked, og kunstig intelligens er kjernen i opplevelsen.

Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ og Samsung Galaxy S25 Ultra har alle nye AI-funksjoner takket være en kombinasjon av Galaxy AI og Google Gemini. Samsung kaller serien «en ekte AI-følgesvenn med de mest naturlige og kontekstuelt bevisste mobilopplevelsene som noen gang er laget».

Galaxy S25-serien introduserer multimodale AI-agenter som selskapet håper vil «endre måten brukere samhandler med telefonene sine på – og med verden».

Her er de fem beste AI-funksjonene som er innebygd i Samsungs nye telefoner og hvordan de faktisk kan endre måten du bruker den mest brukte enheten på.

1. Få en morgenrapport

(Image credit: Philip Berne / Future)

Den første nye Galaxy AI-funksjonen du vil legge merke til på S25-enhetene er noe Samsung kaller Now Brief. Det er en svært tilpassbar rapport for morgen, ettermiddag og kveld, drevet av Samsungs Personal Data Engine. Denne funksjonen analyserer dataene dine på enheten på en sikker måte for å tilby svært skreddersydde opplevelser som gjenspeiler dine preferanser og bruksmønstre. Samsung vil at du skal tenke på Personal Data Engine som din egen personlige LLM, og Now Brief er der du først vil legge merke til det.

Now Brief gir deg forslag via Now-linjen på telefonens låseskjerm, for eksempel møtene dine for dagen og når du må reise for å komme hjem i tide til hockeykampen. Nå lærer Brief over tid når du bruker S25-enheten din, og holder alle personlige data private og beskyttet av Knox Vault. Samsung sier at denne beskyttede AI-opplevelsen er unik for Galaxy, og Now Brief er et stort skritt mot å gjøre Samsungs visjon om en AI-kompanjong til virkelighet.

2. Fjern uønsket lyd

S25-enhetene har nå tilgang til noe Samsung kaller Audio Eraser. Dette nye AI-verktøyet analyserer videoene dine og gjør det enklere enn noen gang å fjerne uønsket lyd. Audio Eraser isolerer lyder i forskjellige kategorier, slik at du kan velge å justere lydnivåene for stemmer, folkemengder, musikk, vind og til og med naturen.

3. AI-oppskalering gjør skjermen hvassere

(Image credit: Philip Berne / Future)

Galaxy S25+ og S25 Ultra har kraftig AI-bildebehandling kalt ProScaler, som Samsung sier gir «en 40 % forbedring i bildeskaleringskvalitet for skjermen, samtidig som den integrerer tilpasset teknologi med Samsungs mobile Digital Natural Image Engine (mDNIe) innebygd i prosessoren ved hjelp av Galaxy IP for å muliggjøre større energieffektivitet i skjermen».

Tenk på det som en mer effektiv måte å forbedre bildekvaliteten på, som bør tillate høyere oppløsning uten så stort strømforbruk. Samsung sier at ProScaler tar teknologi fra selskapets bransjeledende TV-er og introduserer den til telefonen, noe som virkelig er imponerende.

4. Flere måter å lage AI-bilder på

Galaxy S25-serien forbedrer Drawing Assist-verktøyet fra Galaxy S24-modellen for å lage AI-bilder. Nå kan du legge inn kommandoer via tale, tekst, skisser og bilder. Du kan bruke de AI-genererte bildene og plassere dem i ekte bilder, samt bruke S-Pen til å transformere skisser til AI-generert kunst.

I løpet av det seneste året har de fleste telefonprodusenter introdusert en eller annen form for AI-bildegenerering, og Galaxy AIs forbedringer her vil gi brukere som elsker disse funksjonene nye måter å skape og bringe ideer til live på.

5. En ekte personlig AI-assistent

(Image credit: Future)

Den kanskje mest spennende AI-funksjonen som kommer til de nye S25-enhetene er One UI 7, som muliggjør personlig kontekstuell bevissthet i enhetens stemmeassistent. Ved å bruke Google Gemini kan du nå gi AI komplekse kommandoer som er koblet på tvers av flere applikasjoner. Du kan for eksempel be Gemini om å finne favorittlagets kamper for sesongen og legge dem til i Samsungs kalender – med én enkelt kommando.

Gemini vil også være tilgjengelig direkte fra sideknappen på S25-telefonene, slik at du kan samhandle med Googles AI-assistent uten unødvendige trinn. Gemini er integrert i Samsung-apper, Google-apper og tredjepartsapper som Spotify, så det føles som om du har din egen personlige assistent i lommen.

