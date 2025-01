Samsung lanserer Galaxy S25-serien: Fremtidens AI-telefoner

Samsung har nettopp avduket sin nye Galaxy S25-serie, som setter nye standarder for AI og mobilteknologi. Serien, som består av Galaxy S25, S25+ og flaggskipet S25 Ultra, vil bringe avansert AI-integrasjon og innovative funksjoner til forbrukerne. Denne gangen er det både telefonenes maskinvare og de nye AI-funksjonene som gjør dette til en utrolig spennende lansering. Hvis Samsung lykkes med sine ambisjoner og telefonenes funksjoner, kan dette være en enorm oppgradering til den gjennomsnittlige brukerens AI-opplevelse.

I tillegg til AI-funksjoner, kombinerer telefonene kraftig maskinvare, enestående kamerateknologi og intuitive brukeropplevelser, alt med fokus på sikkerhet og holdbarhet.

Galaxy S25 Ultra: Flaggskipet i serien

Image 1 of 5

Galaxy S25 Ultra er designet for deg som vil ha det beste av det beste.

Galaxy S25 Ultra drives av brikken Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, og leverer en betydelig ytelsesforbedring på opptil 40 % i NPU, 37 % i CPU og 30 % i GPU sammenlignet med forgjengeren Galaxy S24 Ultra.

Telefonen har en 6,9-tommers QHD+ Dynamic AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz. Med et 200 MP vidvinkelkamera og avanserte AI-funksjoner er kameraet perfekt for fotografer og videoskapere.

Kameraer: 50 MP ultravidvinkel, 200 MP vidvinkel, 50 MP telefoto med 5x optisk zoom, 10 MP telefoto med 3x optisk zoom og et 12 MP selfiekamera.

Inni mobilen finner man et batteri på 5000 mAh, som sikrer langvarig ytelse. Samsung Galaxy S25 Ultra leveres i følgende versjoner: 12 GB/1 TB, 12/512 GB, 12/256 GB.

Samsung Galaxy S25 Ultra – pris og tilgjengelighet

Telefonen er tilgjengelig i fargene Titanium Silverblue, Titanium Grey, Titanium Black, Titanium Whitesilver og de to Samsung-eksklusive fargene Titanium JadeGreen og Titanium PinkGold. Den er tilgjengelig i lagringsalternativer på opptil 1 TB. Startprisen er 17 990 kroner for varianten med 256 GB lagringsplass og forhåndsbestiller du telefonen får du dobbel lagringsplass uten ekstra kostnad.

Galaxy S25+: Den allsidige modellen i midten



Galaxy S25+ har en 6,7-tommers QHD+-skjerm og en slank profil. Den er perfekt for brukere som ønsker en stor skjerm uten å gå på kompromiss med komfort og ytelse. Kameraoppsettet inkluderer et 50 MP vidvinkelkamera og avanserte funksjoner som 10-bits HDR-opptak.

Kameraer:

12 MP ultravidvinkel, 50 MP vidvinkel, 10 MP telefoto med 3x optisk zoom og et 12 MP selfiekamera.

Telefonen leveres med et batteri på 4900 mAh og hurtiglading på opptil 65 %.

Samsung Galaxy S25 Plus – pris og tilgjengelighet

Galaxy S25+ er tilgjengelig i Navy, Iceblue, Silver Shadow, Mint og de to Samsung-eksklusive fargene Coralred og Pinkgold. Telefonen er tilgjengelig i ulike lagringsalternativer opptil 512 GB, med en startpris på 14 490 kroner. Hvis du forhåndsbestiller telefonen, får du dobbel lagringsplass som bonus uten ekstra kostnad.

Galaxy S25: Kompakt og kraftig



Den mest kompakte i serien, Galaxy S25, har en 6,2-tommers FHD+-skjerm. Med sin lette vekt og kraftige Snapdragon-prosessor er den et solid valg for deg som foretrekker en mindre enhet uten å gå på kompromiss med ytelsen. Galaxy S25 har et batteri på 4000 mAh.

Kameraer:

12 MP ultravidvinkel, 50 MP vidvinkel, 10 MP telefoto med 3x optisk zoom og et 12 MP selfiekamera.

Samsung Galaxy S25 – pris og tilgjengelighet

Galaxy S25 er tilgjengelig i samme farger som Plus-søsken (Navy, Iceyblue, Silver Shadow, Mint, Coralred og Pinkgold) og har en startpris på 11 490 kroner. Den er tilgjengelig med enten 128 eller 256 GB lagringsplass, som begge har 12 GB RAM. Forhåndsbestiller du telefonen får du en bonus som gir deg dobbel lagringsplass uten ekstra kostnad.

Samsung Galaxy S25-serien markerer en ny tidsalder innen mobilteknologi, med AI og brukertilpasning i fokus. Med banebrytende innovasjoner og et sterkt satsing på sikkerhet, ventes serien å sette standarden for fremtidige telefoner.

AI-funksjoner i Samsung One UI 7: Fremtidens intuitive brukeropplevelse

Samsung introduserer også sitt nye One UI 7-brukergrensesnitt sammen med Galaxy S25-serien. Det kan skilte med en rekke avanserte AI-funksjoner som skal gjøre Galaxy S25-serien til en ekte personlig assistent. Disse funksjonene er bygget på multimodale AI-agenter som kan forstå tekst, tale, bilder og video for å tilby naturlige og kontekstbevisste interaksjoner.

Som vanlig er det begrensningen at ikke alle AI-funksjoner er tilgjengelige på norsk. Samsung har foreløpig ikke avslørt hvilke funksjoner som vil være tilgjengelig på norsk fra starten av. Her er imidlertid en oversikt over de nye funksjonene.

Multimodale AI-agenter

One UI 7 gjør det mulig å samhandle med telefonen som en venn. Med Googles oppdaterte «Sirkel for å søke»-funksjon kan telefonen din raskt identifisere informasjon som telefonnumre, e-postadresser og URL-er rett fra skjermen, noe som gjør det enklere å utføre handlinger med ett enkelt trykk.

Med One UI 7 introduserer Samsung den innovative funksjonen Cross App Actions, som lar komplekse handlinger utføres på tvers av flere apper med én enkelt kommando. Funksjonen bruker den integrerte Gemini AI-agenten som sømløst kan koble sammen handlinger i Samsung-apper, Google-apper og tredjepartsapper som Spotify. For eksempel kan en bruker finne et sesongprogram for favorittlaget sitt og med en enkel talekommando legge det direkte til kalenderen – uten å måtte bytte mellom apper. Dette sparer tid, forenkler multitasking og holder brukeropplevelsen intuitiv.

Now Brief tilbyr personlig tilpasset daglig planlegging eller nyhetsfeeds tilpasset brukerens preferanser og rutiner. Funksjonen viser relevante forslag og påminnelser via Now Bar, som kan nås direkte fra låseskjermen. For eksempel kan Now Brief foreslå å bestille bord på en favorittrestaurant basert på tidligere mønstre eller vise nyheter fra favorittsidene dine ved lunsjtid hver dag. Now Brief lærer seg mønstrene dine og gir forslag som utvikler seg etter hvert som den blir bedre kjent med deg.

De tre nye telefonene fra Samsung ser ut til å ha mye å by på.

Naturlig språkforståelse og kontekstbevissthet

Med avansert språkforståelse kan brukere enkelt søke etter spesifikke bilder i galleriet eller justere innstillinger ved hjelp av talekommandoer alene. En ny funksjon, kalt Gemini, muliggjør «Cross App Actions» mellom Samsung, Google og tredjepartsapper som Spotify, og forenkler komplekse oppgaver.

Produktivitet og kreativitet

One UI 7 inkluderer verktøy som «Call Transcript» og automatiske samtalesammendrag, samt skriveassistenter som hjelper til med å oppsummere og formatere notater. «Drawing Assist» gir kreative muligheter til å kombinere tekst, skisser og bilder, noe som gjør visuelt arbeid enklere.

Personalisering og personvern

Samsung Personal Data Engine analyserer brukerpreferanser og adferd for å tilby skreddersydde opplevelser uten at det går på bekostning av personvernet. Data analyseres lokalt og krypteringsnøkler lagres sikkert i Samsung Know Vault. Denne sikkerhetsstrukturen er supplert med post-kvantekryptografi for fremtidssikker databeskyttelse.

One UI 7 kan bety en stor endring i hvordan vi bruker telefoner. I hvert fall hvis det lever opp til Samsungs mål om å fungere som en digital assistent som kan hjelpe deg med betydelig flere og mer komplekse oppgaver enn det som har vært mulig så langt. Velkommen til et nytt nivå i AI-tiden.