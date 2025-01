Galaxy AI es el núcleo del Samsung Galaxy S25: estas son las 5 mejores novedades

Oficialmente llegó la nueva serie de smartphones de Samsung: Galaxy S25 en su evento más reciente y la IA es el centro de atención. Pero, ¿qué nos espera realmente?

Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ y Samsung Galaxy S25 Ultra incorporan nuevas capacidades de IA gracias a una combinación de Galaxy AI y Google Gemini, y Samsung califica la gama de «verdadero compañero de IA con las experiencias móviles más naturales y conscientes del contexto jamás creadas.»

La serie Galaxy S25 introduce agentes de IA multimodales que la compañía espera que «cambien la forma en que los usuarios interactúan con su teléfono - y con su mundo.»

Estas son las cinco mejores funciones de IA integradas en los nuevos smartphones de Samsung, y cómo podrían cambiar realmente la forma en que interactúas con tu dispositivo más utilizado.

1. Recibir información por la mañana

(Image credit: Philip Berne / Future)

La primera nueva función de Galaxy AI que verás en la gama de dispositivos S25 es lo que Samsung llama Now Brief. Se trata de una sesión informativa altamente personalizable por la mañana, tarde y noche, impulsada por el Motor de Datos Personales de Samsung, que impulsa las funciones personalizadas de IA «analizando de forma segura tus datos en el dispositivo para ofrecer experiencias altamente personalizadas que reflejen tus preferencias y patrones de uso». Samsung quiere que pienses en el Motor de Datos Personales como tu propio LLM personal, y Now Brief es donde lo notarás primero.

Now Brief te dará sugerencias a través de Now Bar en la pantalla de bloqueo del S25, como cuándo van a caducar los cupones, tus citas del día y cuándo tienes que salir para llegar a casa a tiempo para el partido de los Buffalo Bills. Now Brief aprenderá con el tiempo a medida que utilices tu dispositivo S25 y mantendrá todos los datos personalizados privados y protegidos por Knox Vault. Samsung afirma que esta experiencia de IA protegida es exclusiva de Galaxy, y Now Brief es un gran paso para hacer realidad la visión de Samsung de un compañero de IA.

2. Eliminar el audio innecesario

Los dispositivos S25 ahora tienen acceso a lo que Samsung llama Audio Eraser. Esta nueva herramienta de IA analiza tus vídeos y hace que eliminar el ruido no deseado sea más fácil que nunca. Audio Eraser aislará los sonidos en diferentes categorías para que puedas manipular los niveles de audio de voces, multitudes, música, viento e incluso naturaleza.

3. El escalado AI hace que la pantalla sea más nítida

(Image credit: Philip Berne / Future)

Los modelos Galaxy S25+ y S25 Ultra incorporan un eficaz procesamiento de imágenes por IA denominado ProScaler que, según Samsung, consigue «una mejora del 40% en la calidad del escalado de la imagen de la pantalla, al tiempo que incorpora tecnología personalizada con el motor móvil de Imagen Natural Digital de Samsung (mDNIe)) integrado en el procesador mediante Galaxy IP para permitir una mayor eficiencia energética de la pantalla».

Se trata de una forma más eficiente de mejorar la calidad de imagen, que debería permitir resoluciones más altas sin agotar tanto la batería. Samsung dice que ProScaler toma la tecnología de los televisores líderes de la compañía y la lleva al smartphone que llevas en el bolsillo.

4. Más formas de generar imágenes de IA

La gama Galaxy S25 mejora las herramientas Drawing Assist del S24 para generar imágenes con IA. Ahora puedes introducir indicaciones por voz, texto, bocetos e imágenes. Puedes tomar las imágenes generadas por IA y superponerlas a fotos reales, así como utilizar el S-Pen para transformar bocetos en arte generado por IA.

En el último año, la mayoría de los proveedores de smartphones han introducido alguna forma de creación de imágenes generadas por IA, y las mejoras de Galaxy AI en este sentido harán un buen trabajo a la hora de ofrecer a quienes disfrutan de estas funciones nuevas formas de crear y dar vida a las ideas.

5. Un verdadero asistente personal de IA

(Image credit: Future)

Posiblemente, la función de IA más interesante que llega al nuevo S25s es One UI 7, que permite conocer el contexto personal dentro del asistente de voz del dispositivo. Gracias a Google Gemini, ahora puedes pedirle a la IA instrucciones complejas vinculadas a varias aplicaciones. Por ejemplo, puedes pedir a Gemini que busque los partidos de tu equipo deportivo favorito de la temporada y los añada al calendario de Samsung con una sola orden.

Gemini también estará disponible directamente desde el botón lateral de los smartphones S25 para que puedas interactuar sin problemas con el asistente de IA de Google sin pasar por ningún aro innecesario. Gemini está integrado en las aplicaciones de Samsung, Google y terceros, como Spotify, para que te sientas como si tuvieras tu propio asistente personal en el bolsillo.

Puedes leer nuestro análisis práctico del Samsung Galaxy S25 y nuestro análisis práctico del Samsung Galaxy S25 Ultra para obtener más información sobre los últimos teléfonos de Samsung.