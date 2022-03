The Witcher 4 har äntligen tillkännagivits

Utvecklaren CD Projekt Red har äntligen bekräftat att The Witcher 4 är under utveckling.

I ett nytt blogginlägg med namnet "A New Saga Begins" bekräftade utvecklaren officiellt att en ny del av spelserien The Witcher är på väg. Inlägget ger få detaljer, men avslöjar att The Witcher 4 (eller vad nästa tillskott i den långa spelserien nu kommer att heta) kommer att använda en annan spelmotor än den som tidigare användes i det kontroversiella Cyberpunk 2077. The Witcher 4 ska nämligen utvecklas i Unreal Engine 5 medan Cyberpunk 2077 utvecklades i REDEngine.

"Vi är glada över att kunna meddela att nästa del i The Witcher-spelserien för närvarande är under utveckling, vilket startar en ny saga för franchisen," sade CD Projekt Red i inlägget. "Detta är ett spännande ögonblick då vi går över från REDengine till Unreal Engine 5 och inleder ett flerårigt strategiskt samarbete med Epic Games. Detta täcker inte bara licensiering utan teknisk utveckling av Unreal Engine 5, såväl som potentiella framtida versioner av Unreal Engine, där det är relevant. Vi kommer att ha ett nära samarbete med Epic Games' utvecklare med det primära målet att hjälpa till att skräddarsy motorn för upplevelser i en öppen värld."

"I dagsläget finns inga ytterligare detaljer om spelet - som exempelvis kring tidsram för utvecklingen eller släppdatum - tillgängliga."

Det finns alltså inga fasta detaljer om detta nya Witcher-spel, men vi vet att det inte kommer att vara exklusivt för en enda onlinebutik, trots CD Projekt Reds strategiska samarbete med Epic Games.

Kommentar: Geralt på nya äventyr

(Image credit: CD Projekt Red)

The Witcher-spelserien är baserad på bokserien med samma namn av Andrzej Sapkowski. Det kritikerrosade The Witcher 3: Wild Hunt, det senaste huvudspelet i CD Projekt Reds The Witcher-spelserie, släpptes första gången 2015 och utvecklarna var klara med alla DLC-paket ett år efter det, vilket innebär att vi har väntat i sex långa år på nyheter kring uppföljaren.

Det kommer inte som någon större överraskning att CD Projekt Red arbetar med ett nytt tillskott i serien, med tanke på framgångarna med Netflix-serien The Witcher (och dess spin-offs) - en tredje säsong av TV-serien ska redan vara på väg.

Vi vet inte jättemycket om The Witcher 4 ännu, men att CD Projekt RED använder Unreal Engine 5 istället för REDengine, kan potentiellt vara goda nyheter. Cyberpunk 2077 hade ju som vi alla känner till en problemfylld lansering och utvecklarna har arbetat hårt för att lösa alla problem och buggar snabbt för att gottgöra alla besvikna fans. Det råder ingen tvekan om att CD Projekt RED vill undvika en liknande tabbe när de lanserar det nya spelet i sin mest ikoniska spelserie.

Vi räknar med att få höra mer om The Witcher 4 under de kommande månaderna (och hoppas att utvecklarna ger oss mer information om lanseringsdatumet snart), eventuellt under Gamescom 2022 - men med tanke på att spelet fortfarande verkar vara i en tidig fas av utvecklingen räknar vi med att det kommer att dröja ett tag innan Geralt ger sig ut på nya äventyr igen.