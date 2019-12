The Witcher på Netflix kan vara den nya fantasyserien du fastnar för

I det första avsnittet av The Witcher får du ett stort krig, en huvudroll dör och ett helt kungadöme faller. För att inte glömma den smöriga kärleksscenen i skogen. Allt det där kunde tagit upp en hel säsong hos Game of Thrones, men här får du allt under en timme.

Vi har kollat in öppningen till säsongen av The Witcher som precis lanserades på Netflix, och den är helt klart värd att kolla in om du är ett fan av Game of Thrones och behöver en serie som fyller skorna. Men det är definitivt inte samma sorts serie, förutom att det också är en skapelse efter en populär fantasybokserie, denna gång av författaren Andrzej Sapkowski.

Det är svårt att veta om fler tittare kommer att känna till huvudpersonen Geralt of Rivia från böckerna eller från CD Projekt Reds populära spel. Om det är det senare så kommer du bli positivt överraskad. Även fast serien mest är anpassad efter boken kommer du att uppskatta att träffa karaktärer som du känner igen från RPG eller höra namn på platser som du utforskat i spelet.

Det kan bli 7 säsonger av The Witcher

De bästa serierna hos Netflix

Hur du använder VPN med Netflix

(Image credit: Netflix)

En kollision av svärd

Henry Cavill spelar Geralt, en muterad monsterjägare som behandlas som en utstött. Cavill ger Geralt en liknande kall maskulinitet som han gjorde med mannen av stål, men här passar det mycket bättre. Han ser ut som att han skulle kunna slå någon i en svärdfight, och även fast fans förmodligen hoppades på en skådespelare med ett riktigt bra skägg (låt oss lägga Superman CGI mustasch-skämt åt sidan ett tag), så passar Cavill riktigt bra här.

I det första avsnittet får vi hänga med under Geralts liv: hur han behandlas dåligt som främling i en stad, och hur hans arbete som beställd monsterjägare får honom intrasslad i de liv som han stöter ihop med. Samtidigt får vi se Ciri (Freya Allan), prinsessan av Cintra, landet som störtas av kungariket Nilfgaard. Dessa karaktärers öden är sammanlänkade: men det träffas inte i detta avsnitt. Ciri varnas endast om att Geralt är hennes öde, och hon flyr från Cintra medan det brinner.

Allt händer väldigt snabbt i detta avsnitt, men det är uppfriskande. Timlånga händelser känns som nutidens era av streaming, men tydligen verkar inte The Witcher vara en serie som kör på det. Skaparna har åtta översätta böcker som inspiration – så det finns en hel del berättelser att bränna igenom.

En andra säsong är redan på väg, och The Witcher ser ut att bli en perfekt serie att kolla igenom under ledigheten. Du har åtta avsnitt att se redan nu, så du kanske klarar dig till nyår. Den är definitivt värd en chans.

Alla åtta avsnitt av The Witcher finns tillgängliga på Netflix nu.