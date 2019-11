Igår lanserades Apple TV Plus: kan de lyckas få över tittarna från Netflix?

Är du redo för en blind grottman spelad av Jason Momoa? Bra, eftersom den nya sci-fi serien See som han är huvudrollen i hade premiär, tillsammans med många andra serier, hos Apple TV Plus igår.

Detta är Apples efterlängtade entré in i världen av TV-prenumerationer och är tillgänglig överallt där du kan skaffa Apple TV appen. Vilket inkluderar alla nuvarande Appleprodukter som har en skärm, plus några andra som Samsung TVs Amazon Fire TV enheter och Roku stickor.

Apple TV Plus (eller Apple TV+, om vi ska köra på Apples egna stil) kommer att kosta 59 kronor i månaden efter 7 dagars prövotid. Apple TV+ ingår i ett år när du köper en iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller Apple TV.

Detta gäller även om du redan köpt en Apple enhet efter 10 september 2019. Kontot ger sex personer tillgång till streamingtjänsten samtidigt genom familjedelning – det kommer bli intressant att se hur många "familjer" som utnyttjar detta innan Apple stramar åt det.

Nerladdningar, format och serier

Om du tittar på en macOS eller iOS enhet så kommer du även att ha tillgång till att kolla på serier offline, där många kommer att finnas i en premiumkvalité på upp till 4K upplösning, komplett med Dolby Vision HDR och Dolby Atmos surroundljuds-alternativ.

Apples variation av innehåll är rejäl och produktionen värderar serier som See, Helpsters, For All Mankind och The Morning Show högt. Det finns dock inget arkiv med äldre innehåll, så de nya serierna måste verkligen dra uppmärksamhet om Apple ska få kunder.

Tjänster som Netflix och Amazon Prime Video har ett rejält försprång, inte bara gällande inbitna prenumerationer eller alla de filmer som de själva producerar, men också på grund av att de redan signerat hundratals av externa filmer och serier som en del av deras prenumerationspaket.

Vid lanseringen så trycker Apple på känslan av exklusivitet, men saknar tryggheten med igenkända filmer och serier som tittarna verkligen gillar. Dessa kommer att fortsätta säljas separat.

Vi kommer att släppa en full recension av Apple TV Plus under de kommande dagarna, så håll ögonen på TechRadar för att se vad vi tycker. Under tiden kan du läsa mer om tjänsten här under: