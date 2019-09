iPhone 11 – recension

Tvåminutersrecensionen

IPhone 11 är på något sätt överraskande - den medför mer avancerad teknik (via kameran och processorkraften under skalet), men samtidigt för en mindre kostnad än iPhone XR kostade 2018. Den kombinerar en stor skärm på 6,1 tum, ett chassi som känns första klass och kommer i olika färger.

Det mest anmärkningsvärda med den nya iPhone-modellen är vad den kan göra när det gäller bildbehandling: Den har två sensorer på baksidan, så nu kan du ta vidvinkelbilder utöver de "vanliga" bilderna. Sensorerna bakom glaset är på 12 MP vardera och sticker ut något jämfört med resten av telefonen, inuti ett kvadratiskt glasområde - vilket vi inte är särskilt visuellt nöjda med.

Nattläget är den mest imponerande delen när det gäller bildkvalitet, vilket får fram de ljusaste och klaraste bilderna; och porträttläget, som sätter bakgrunden ur fokus, har också förbättrats i den nya iPhone-modellen.

Designen har inte uppdaterats särskilt från iPhone XR 2018, även om den nu finns i sex färger - inklusive de nya lila och gröna färgerna. Kanten på iPhone 11 känns fortfarande förvillande lik iPhone 6, 7 och 8, medan den något större 6,1-tumsskärmen i mitten förbrukar större delen av utrymmet på framsidan av telefonen (även om det finns relativt tjocka kanter runt skärmen).

Skärmen är tillräckligt ljus och svarar bra på beröring, den fungerar bra i stark sol och är bra på film- och videoströmning - men är inte i samma liga som iPhone 11 Pro, med OLED-skärm.

Generellt sett liknar designen förra årets iPhone-serie. (Image credit: TechRadar)

Apple hävdar att batteritiden för iPhone 11 är en timme längre än den imponerande batteritiden för iPhone XR, och våra tester visar att det mestadels är korrekt. Vi lyckades pressa ut 24 timmar ur batteriet utan att försöka för hårt - men tyvärr finns det ingen snabbladdare med i lådan, så om du gör slut å batteriet måste du vänta i tre timmar innan du har ett fullt batteri igen.

Generellt sett är hastigheten och prestanda för iPhone 11 robust - och särskilt med tanke på priset. Det är fortfarande en av de mest kraftfulla telefonerna på marknaden enligt våra prestandatest.

I praktiken innebär detta att upplevelsen av att gå fram och tillbaka mellan appar och liknande känns solid - men vi märkte att det tog lite tid att komma in i kamera-appen, och att bildbehandlingen tog längre tid än förväntat från en modern smartphone.

Med det sagt, med tanke på att du har förmågan att redigera 4K-material i 60 fps på en smartphone, verkar det fortfarande som en ganska kraftfull enhet att bära med sig i fickan - särskilt om du är en stor konsument av sociala medier.

Sammantaget är iPhone 11 en seger för Apple - om inte annat så för att företaget har lyckats sänka priset. Vi känner att många av oss kommer att bli övertygade av enhetens som arbetshäst: kameran (titta på bilderna på nattläget nedan för att förstå vad vi menar) samt säkerheten du får när du köper en modern smartphone.

Det bör vara möjligt att få ut flera års användning av den här telefonen, och ja, du kan också överväga att köpa en iPhone 11 Pro eller en iPhone 11 Pro Max om du letar efter mer prestanda och bättre specifikationer, men vi tycker att iPhone 11 är tillräckligt bra och hade mer prestanda än vi väntat baserat på priset - och det är inte varje dag du kan säga det om en Apple-produkt.

Vill du veta mer? Läs vidare för hela recensionen.

iPhone 11 – pris och tillgänglighet

iPhone 11 lanseringsdatum: 10 september

Säljstart för iPhone 11: 20 september

iPhone 11 pris: från 9 195 kr

IPhone 11 släpps den 20 september, vilket är goda nyheter för alla som vill komma igång med Apples nya och prisvärda variant, kontra iPhone XR, som kom på marknaden senare än XS 2018.

Priset för iPhone 11 är imponerande, 9 195 kr för 64 GB-modellen - det är inte så att vi kommer att kalla det billigt, men det är fortfarande ett startpris som är betydligt billigare än iPhone XR, och det är fantastiskt att Apple sjunker i pris, när alla förväntar sig att priserna fortsätter att närma sig molnen.

Flärpen består, men Liquid Retina-skärmen är klar och ljus. (Image credit: TechRadar)

Som vanligt finns det ett antal olika modeller att välja mellan, där 64 GB-modellen är en av tre, de andra två är 128 GB (9 795 kr) och 256 GB (11 095 kr), alternativ som kan vara relevanta om du är villig att bränna mer pengar för extra lagring.

Kameran

Detta är inte något vi normalt gör, men vi går direkt till det faktum att iPhone 11-kameran är den tydliga aspekten som gör den här smarttelefonen intressant.

Apple har fördubblat antalet objektiv på baksidan: Där iPhone XR hade en, portliknande, öppning, är saker mycket mer grandiosa under 2019, med ett helt fönster på baksidan med två 12 MP-sensorer.

Apple ger klart och tydligt en ikonisk och enhetlig look med iPhone 11-serien, där Pro och Pro Max har exakt samma fyrkantiga objektivruta på baksidan.

Den tar lite tid att vänja sig vid, och det är nästan så att det är svårt att bli vänligt inställd rent visuellt. Det märks särskilt när fingrarna glider över puckeln när du håller telefonen horisontellt, men det är faktiskt inte lika irriterande som puckeln från 2018-iPhone-modellerna, tack vare tillväxten över två "lager"-glaset runt objektiven sträcker sig något från själva mobilen medan objektiven själva är lite högre.

To sensorer, normal og ultravidvinkel, befinner seg nå på baksiden av iPhone 11. (Image credit: TechRadar)

Du får möjlighet till vidvinkel - det vill säga du får den "vanliga" kameran du hittar på vilken telefon som helst, plus tte ultra vidvinkelobjektiv som ger dig en större del av scenen du fotograferar.

Det är en ganska enkel inställning: en knapp längst ner i kamerans användargränssnitt låter dig flytta mellan brännvidden och du kan hålla ned knappen för att aktivera ett rullningshjul som möjliggör en mer oändlig zoomning in och ut.

Det blir ett litet hopp när du växlar mellan de två kamerorna, och om du tittar noga kan du se att det är en skillnad i ljuskänsligheten mellan de två sensorerna i sökaren.

Kamera-appen har inte förändrats mycket men bjuder på en del nyheter. (Image credit: TechRadar)

Bild 1 av 5 (Image credit: TechRadar) Detaljnivån på både bollen och himlen är bra på denna bild. Bild 2 av 5 (Image credit: TechRadar) Bildens skärpa är god och de bleka färgerna i hönan representeras korrekt. Bild 3 av 5 (Image credit: TechRadar) Spindelnätets detaljer är tydliga och den naturliga bakgrunden utan fokus (detta är inte porträttläge) är stark. Bild 4 av 5 (Image credit: TechRadar) Den varierande mängden ljus är bra här, men det kunde ha funnits mer detaljer under ringen i mörkret. Bild 5 av 5 (Image credit: TechRadar) De inbyggda filtren som du slår på innan du tar bilder låter dig titta på hur det kommer att se ut innan du fotograferar.

Resultaten är helt annorlunda - du får ett mycket mörkare foto när du zoomar ut helt, så vi rekommenderar att du bara använder vidvinkelsensorn om du har tillräckligt med ljus att ta av och använda nattläget när du inte har det.

En sak som borde vara en enkel sak att fixa är att "expandera" bilder som har tagits med för mycket brännvidd, det vill säga att hoppa från en sensor till den andra sensorn efter att ha tagit bilden.

Vi såg i en demo hur iPhone 11 lyckas hoppa mellan de två, men under testet kunde vi inte ta reda på hur vi ändrar komposition genom att hitta vidvinkelbilden som telefonen ska ta samtidigt som den vanliga bilden.

Vi aktiverade alla rätta inställningar, men att minska brännvidden efter att ha tagit bilden är inte något som är särskilt lätt att göra för de flesta.

OBS: iOS 13 ger oss en funktion vi har letat efter länge: möjligheten att ändra bildförhållandet när du tar bilder. Du kan välja kvadrat, 16:9 och det vanliga 4:3. Vad du än väljer, ser du dock bara en 4:3-bild på telefonen.)

Låt oss prata om något som fungerar bra - kameran i svagt ljus. Historiskt sett har inte Apples iPhone-kameror varit så bra inom detta område, men med förbättrade AI-funktioner lyckas iPhone 11 producera några otroliga nattbilder.

Det spelar ingen roll om du befinner dig i en mörk situation, eller om du har telefonen på ett stativ som vetter mot natthimlen, inställningarna gör det som normalt skulle ha varit en eländig bild tydlig, ja, inte så klar som dagen, men riktigt ljus.

Detta fungerar genom att telefonen automatiskt ber dig att hålla telefonen stilla i 2-5 sekunder, så att slutaren kan hålla sig öppen längre, så att telefonen kan ta en större mängd bilder med olika exponeringar och sedan montera denna datauppsättning och producera den bästa bilden den kan.

Om du har telefonen ordentligt monterad kan den tid telefonen tar bilder justeras upp till 30 sekunder - detta är bara nödvändigt när du tar bilder av natthimlen, och för allmänna bilder tagna på natten såg vi väldigt liten skillnad i bilder tagna under 5 sekunder och 30 sekunder.

Bild 1 av 4 (Image credit: TechRadar) Detta scenario representerar hur vi såg trädet på natten - det fanns inte så mycket ljus i närheten. Bild 2 av 4 (Image credit: TechRadar) Om man låter telefonen fixera bilden är effekten uppenbar och till och med himlen har förbättrats avsevärt. Bild 3 av 4 (Image credit: TechRadar) Om du använder en lång slutartid kan du få bättre bilder, men du måste vara stadig på handen. Denna bild togs utan nattläge. Bild 4 av 4 (Image credit: TechRadar) ... och även om vi höll kameran med båda händerna blev resultatet mycket oskärpa, vilket förstörde hela bilden.

Resultaten är häpnadsväckande, och Apple är nu i nivå med Huawei, Samsung och Google när det gäller att ta foton i svagt ljus - och på vissa sätt till och med överträffa sina konkurrenter. Nattläget kan få foton som tagits klockan ett på natten att se ut som om de togs klockan ett på dagen, och om du lyckas få folket framför objektivet att stå stilla tar du riktigt fina bilder.

Men försöker du ta bilder av något som rör sig - till exempel människor som dansar på en konsert - blir det bara suddigt. Du måste stänga av nattläget manuellt, och det kan vara lite stressande när du försöker att ta en snabb bild.

På tal om hastighet, en trevlig ny funktion som vi har i iOS 13 är att du av misstag kan spela in en video om du håller ner knappen för att ta bilder, ungefär som Instagram. Snapshots kan fortfarande tas genom att dra fingret åt vänster, istället för att dra fingret åt höger, låses videoinspelningsläget, vilket gör att du kan ta fingret från knappen och justera exponeringen och zooma.

Bild 1 av 4 (Image credit: TechRadar) Här är en vanlig bild (notera överexponeringen mot bildens kanter.) Bild 2 av 4 (Image credit: TechRadar) Om du får plats med mer information från det ultrabreda vidvinkelobjektivet ser bilden plötsligt mer färgstark och skarp ut. Bild 3 av 4 (Image credit: TechRadar) Här är en vanlig bild - genom att zooma in på detaljerna ser du att löven framträder och himlen ser rätt ut. Bild 4 av 4 (Image credit: TechRadar) Zooma ut och det känns som att bilden borde ha varit mer förvrängd, och även om den är lite utsträckt här och där har Apple lyckats fixa den väl.

Det här är en funktionalitet som tilltalar personer som snabbt vill dela klipp på sociala medier. Du får inte samma prestanda i dåligt ljus när du tar videoklipp (mer om det snart), men det fungerar bra och använder de inställningar du redan har ställt in så att du kan spela in 4K-material på några sekunder.

Vi märkte ibland att iPhone 11 visade en svart skärm när vi gick in i kamera-appen, vilket innebar att vi var tvungna att gå in i ett annat läge (som video eller slow motion) för att få sökaren att se bilden. Vi håller ett öga på detta, eftersom det förmodligen är något som kan åtgärdas snart via en uppdatering. Det ser helt enkelt ut som ett fel som uppstår när du startar appen.

Deep Fusion

Detta var en funktion som Apple pratade mycket om vid lanseringsevenemanget, och det kan också vara det som gör iPhone till telefonen som toppar vår lista över de bästa kameratelefonerna, eller åtminstone kommer mycket nära: Deep Fusion.

Den här funktionen tar nio foton innan du trycker på slutarknappen, går igenom informationen i alla och tittar sedan på varje pixel och bestämmer hur man bäst ska ställa in inställningarna och hur man optimerar bilden när du först tar den. Det kallades "galen vetenskap" på scenen - och om det fungerar, håller vi helt med om beskrivningen.

Vi säger "om" eftersom Deep Fusion inte är tillgängligt ännu - konstigt nog kommer Apple att lägga till den här funktionen senare i år, och du kommer inte att märka att den har lagts till heller, bilderna kommer bara att bli bättre, enligt Apple.

Varför är detta inte tillgängligt vid lansering? Detta är okänt, särskilt eftersom det verkar som om funktionaliteten redan är inbyggd i telefonerna. Vi ser dock fram emot att ta en titt på iPhone 11-kameran när vi får funktionaliteten.

Porträttläge

Tillägget av en andra kamera har gjort porträttläget för iPhone 11 mycket bättre än det i iPhone XR. Där programvaran i förra årets modell användes för att hjälpa telefonen förstå vad som var i förgrunden och vad som låg i bakgrunden, har årets modell en extra kamera som fysiskt hjälper till med förståelsen.

Det är inte perfekt - där en scen är indelad i ett motiv i förgrunden och en bakgrund kan bilden ibland ha lite oskärpa runt vad som borde vara i fokus (särskilt om håret är involverat), men läget kan fortfarande ge bra bilder.

Bild 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Stage Mono-läge fungerar bra om du har en kontrasterande bakgrund och ett tydligt motiv (eller tvärtom.) Bild 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Det fungerar mindre bra med andra saker än människor - om du använder Stage Light-läget kan du se vad iPhone tycker är förgrund och bakgrund. Bild 3 av 3 (Image credit: TechRadar) High Key Light Mono-läget är i allmänhet ganska exakt och låter dig spela in i din egna Calvin Klein-reklam.

Nytt i porträttläge är en iOS 13-specifik effekt. High Key Mono, som läggs till det befintliga Stage Light och Stage Light Mono ibland ser ofta konstnärligt och professionellt ut, men såvida inte förgrunden fångas exakt så ser den inte särskilt bra ut.

Videoinspelning

Apple talar mycket om hur iPhone 11 kan spela in i 4K-upplösning och 60 bilder per sekund, och det finns en bra anledning till att man gör det: att ha en sådan funktion på en telefon till det här priset kommer att vara attraktivt för många.

Att spela in med 60 bilder per sekund ger materialet ett visst flöde, även om vissa människor förmodligen inte gillar det, eftersom det inte ser ut som de bilder du är van vid att titta på på TV.

Vi märkte också en tydlig uppgradering av exponering och kontrast, även jämfört med förra årets iPhone XS - mer definierad och mer detaljerad i skuggområdena.

Den nya iPhone 11-modellen är ett verktyg som kan vara användbart i händerna på människor som vet hur man redigerar video. Här kan du finjustera filter, färgbalans och så vidare i Photos-appen innan du exporterar till iMovie. Detta är inte lika avancerat som andra telefoner på marknaden, men det finns en bra balans mellan användbarhet och funktionalitet här, och det kan vara en god anledning att överväga iPhone 11 om du är intresserad av videoinspelning.

Att kunna redigera foton när du är på språng är användbart - autoläget gör ett bra jobb med belysningsprocessen. (Image credit: TechRadar)

Slofies

Det finns massor av irriterande selfie-kategorier, och med iPhone 11 har Apple introducerat ännu en i sitt slag: slofie. Den nya kamerans främre kamera kan spela in video i slow motion, och "slow" + "selfie" blir, ja, "slofie". Tack, Apple.

Resultaten är dock inte så illa om du gillar det. IPhone 11 tar reda på, på ett smart sätt, var den långsamma delen börjar, eller så kan du bestämma detta själv i redigeringsappen.

Design

Lightningporten består – ingen USB-C här inte. (Image credit: TechRadar)

Utformningen av iPhone 11 är ganska lik iPhone XR. Om du lägger ner telefonen med skärmen och täcker kameran är det faktiskt svårt att se att det finns en ny telefon under din hand.

Du kan (möjligen) se det på grund av de nya färgerna - grön, lila och en något ljusare gul färg är tillägg till färgerna Product (RED), svart och vitt i år. Utöver det ser iPhone 11 och XR identiska ut framifrån.

På baksidan är saker och ting lite annorlunda. Vi har redan pratat om den mindre vackra kamerahumpen, men iPhone-logotypen har också flyttats ner och - nytt för året - texten "iPhone" kan inte längre hittas någonstans.

Det här är något vi förväntade oss att försvinna, och det kan vara en försmak på att modellnumret och namnet försvinner helt - iPhone 12 kan bli den "nya iPhone", som det har varit med Apples iPad.

(Eller det är egentligen överflödigt. Vad ska man annars kalla en telefon med en Apple-logotyp på? Vi tycker faktiskt att det är konstigt att Apple har tagit så lång tid på sig att släppa iPhone-namnet på baksidan.)

Den lila färgen är diskret - men mer lila än bilderna här visar. (Image credit: TechRadar)

Om du läser detta test och undrar om du ska välja iPhone 11 eller nya iPhone 11 Pro, är det värt att notera att den billigaste av de två är lite tjockare - ja, bara 0,2 mm, men du märker definitivt skillnaden när du håller båda.

Tjockleken har dock ingen effekt på känslan av kvalitet som du får från att hålla den. Glaset och aluminium kan vara lite gammaldags, med tanke på att Apple har använt det så länge, men med tanke på priset på iPhone 11 känns det verkligen värt pengarna.

Längst ner på telefonen hittar du fortfarande samma gamla Lightning-kontakt - vi kan inte låta bli att tänka att den här kommer att ersättas med en USB-C-port inom en snar framtid, eftersom det möjliggör snabbare laddning.

Skärmen

Till skillnad från den större 11 Pro-modellen har iPhone 11 en 6,1-tums skärm som använder LCD-teknik snarare än OLED, och namnet som tekniken har fått är "Liquid Retina". Detta innebär att du inte får riktigt samma färgomfång, inte heller den djupa svarta nivån och de ljusa vita tonerna som du får med telefoner med mer avancerad skärmteknologi.

Du får fortfarande en OK skärm. Apple har arbetat hårt för att skapa och kalibrera skärmen så att den är klar, ljus och skarp, även om den bara har en upplösning på 1792 x 828 pixlar.

Liquid Retina-akärmen har kanske inte den högsta upplösningen, men den är ljus och klar. (Image credit: TechRadar)

Det är lägre än 2436 x 1125 hos iPhone 11 Pro, men du känner fortfarande inte att du får en skärm med låg upplösning - ljusstyrkan och exakta färger väger upp.

Det som är mindre attraktivt är dock de lite tjocka kanterna på skärmen - idag saknar vi dem på många telefoner, även de med trevligare prislappar än den som sitter på iPhone 11, som har fullskärmsskärmar och ingen flärp på toppen.

Det är uppenbart att Apple fortfarande tror att det är nödvändigt att ha frontkamera och en avancerad FaceID-sensor så att användare snabbt kan komma åt sina telefoner.

Vid vardagsbruk fann vi att iPhone 11:s skärm är tydlig, ljus och lätt att använda även utomhus under dagar med mycket sol. Den kan hantera upp till 625 nits ljusstyrka enligt Apple, och det räcker för de flesta scenarier - och bländande om det är mörkt i rummet och det första du tittar på på morgonen.

När det gäller filmprestanda finns det ingen möjlighet till HDR här - men du får något som heter "utökat dynamiskt område" - som inte har samma kapacitet som en OLED-baserad iPhone när det gäller att spela det finaste materialet.

Skärmen har en vit slöja över sig, om man jämför med skärmen på iPhone 11 Pro Max, vilket orsakas av begränsningarna i LCD-tekniken på skärmen Liquid Retina. Den saknar också färgdjupet och kontrasten som finns i de dyrare modellerna, men skärmen fungerar perfekt för att strömma Netflix eller sport live, som vi gjorde i vårt test.

iOS 13 och prestanda

Som alltid visas Apples nya operativsystem från sitt bästa på nya iPhone-modeller - den här gången är det iOS 13, och iPhone 11 får också några trevliga nya funktioner.

Det första vi verkligen gillar är att operativsystemet redan har bättre och mer intelligenta mini-meddelanden. Det betyder att när du slår på telefonen eller ändrar volymen, kommer det lilla elementet som dyker upp och berättar vad som händer att vara mer användbart och också mer interaktivt.

Detta innebär till exempel att när du trycker på en volymknapp får du en ljudvolymkontroll som du kan styra med ett finger, snarare än en ruta som täcker hela skärmen. Det låter inte som mycket, men sådana saker förbättrar hur du interagerar med din telefon dagligen.

iOS 13 är tydligare och ser bättre ut, vissa förbättringar har gjorts både gällande användargränssnittet och integriteten. (Image credit: TechRadar)

FaceID har också fått en efterfrågad uppgradering - kamerans utseende har förbättrats kraftigt, så nu kan du titta på telefonen från bilsätet och låsa upp telefonen. Du kanske behöver flytta ansiktet lite närmare eller lyfta telefonen lite, men det är fortfarande en stor uppgradering från lösningen på iPhone X för två år sedan.

Denna funktionalitet är inte resultatet av ny hårdvara, och den kommer att dyka upp på alla iPhone-modeller som har lanserats under senare år - detta är Apple som utnyttjar den information som hämtas av befintliga sensorer bättre.

Några andra nya funktioner som vi gillade (inte exklusivt för iPhone 11, men ändå lika bra): svepning på tangentbordet, nya Memoji-klistermärken och Wi-Fi-kontroll samt Bluetooth från kontrollcentret.

Det nya sättet att skriva är bra när du försöker skriva något med en hand - till exempel när du är ute och handlar. De nya Memoji-tilläggen kan nås via ena sidan av tangentbordet när du skriver (de är inte lätta att upptäcka när du först öppnar appen), och erbjuder något mer personligt: ​​en bild av ditt eget ansikte som kan blandas i den text du delar med vänner.

Möjligheten att byta Wi-Fi-nätverk från kontrollcentret är extremt användbar - nu behöver du inte längre öppna inställningarna för att växla.

Det var iOS 13, men vad sägs om själva iPhone 11? Den nya telefonen har Apples nya A13 Bionic-processor och kommer - enligt läckta specifikationer - med 4 GB RAM.

Den nya haptiska motorn är mer subtil när du använder fingret i gränssnittet - och att öppna appmenyn på hemskärmen ger dig nu fler val. (Image credit: TechRadar)

Det är en kraftfull kombination, och vårt Geekbench-test gav oss en poäng på 3186, ett hopp från förra året. Denna prestanda blir uppenbar under användning, allt känns snabbt under fingret, precis som du kan förvänta dig att det skulle vara.

Ändå är detta att slå in öppna dörrar - smartphones var tillräckligt kraftfulla för att snabbt kunna reagera på allt man gör för år sedan, och det är i nyanserna man ser skillnaden mellan de telefoner som bara är bra och de som är bäst. Demospelet vi spelade på iPhone 11 - "Pascal's Wager" - såg väldigt bra ut, med alla slags skuggor och reflektioner som dansade runt skärmen och hade ett trevligt flöde.

Vår upplevelse av att spela andra, mindre krävande, spel på telefonen var exakt som förväntat: allt såg ljust och klart ut, inga antydningar till tröghet, inte ens i bilspel där omgivningen rusade förbi i hög hastighet och visuella element som vatten som stänkande på en attraktivt sätt.

IPhone 11 var inte lika snabb i alla användningsområden - att spara foton eller videoklipp i kamerarullen tog ibland en sekund eller två, men då behandlas mycket data här (speciellt i nattläge eller 4K-video), så det kan vara något att förvänta sig. Även om vissa av oss vill att det ska ske omedelbart.

Vi hittade inga större problem under våra tester av iPhone 11 - det är en smart och snabb telefon och ger mycket bättre prestanda än telefoner med liknande pris, samtidigt som vi har en gedigen appkatalog som ytterligare förbättrar upplevelsen.

Det är en förändring som vi vill lyfta fram: Precis som med iPhone XR får du inte 3D Touch med iPhone 11, så det är värdelöst att pressa hårdare och hårdare på skärmen om du letar efter mer funktionalitet. Istället kan du klicka och hålla ned för att få fram nya menyer eller förhandsgranskningar av saker som webbplatser eller Live-bilder.

Det här är OK, och implementeringen fungerar bra när du kommer in i "rytmen", att du måste vänta - men det betyder också att när du håller ner ikoner på startskärmen måste du nu välja om du vill ändra var apparna ska finnas ( eller dra fingret fram och tillbaka lite), snarare än att bara låta det hända naturligt.

Batteritid

En av höjdpunkterna på iPhone XR var att det utan tvekan var en av de bästa modellerna när det gällde batteritid.

Vi var verkligen bekymrade över att testprocessen inte hade fungerat korrekt, så bra var prestandan hos batteriet, men det visade sig vara fallet - och iPhone 11 fortsätter under på den inslagna vägen. Vi tror att årets modell är ungefär lika bra som XR när det gäller uthållighet och kan enkelt hantera en hel dag under våra tester.

En dag med låg användning varade batteriet 27 timmar - vi tog ut telefonen ur laddaren klockan 08:20 och den behövde inte slänga in handduken förrän 11:00 nästa dag under en lite hektisk session där den fungerade som en Wi-Fi-åtkomstpunkt. Denna period inkluderade också ungefär en timmes videoströmning, viss musikuppspelning och cirka 45 minuters fotografering.

Med hårdare användning, inklusive massor av appnedladdningar och musikströmning via Bluetooth, samt kontroll av e-postmeddelanden under dagen, dog vår vän strax efter 23:00. Batteritiden på iPhone 11 imponerade inte lika mycket som iPhone XR, men det beror på att vi har vant oss på kort tid att en Apple-telefon inte behöver ha irriterande kort batteritid.

Enligt vår erfarenhet har iPhone 11 bra batteritid och lyckas bra med att gå i viloläge när ingenting används. (Image credit: TechRadar)

Men det betyder inte att den är bäst - om du vill ha en långvarig telefon bör du ta en titt på Android-sidan, där du kan få tag på vissa telefoner med en riktigt lång batteritid. Men om du vill hålla dig till Apple ger iPhone 11 dig OK batteritid, särskilt med tanke på priset.

Du får inte en snabbladdare i lådan, vilket helt klart är ett drag som är tänkt att spara pengar, eftersom du med iPhone 11 Pro och Pro Max får en laddare på 18 W i lådan - vilket ger iPhone 11 kraft mycket snabbare än den vanliga laddaren som följer med.

För att ge dig en ledtråd om skillnaden i hastighet testade vi den långsamma och snabba laddaren separat.

Och ja, flärpen är fortfarande kvar. Åtminstone ytterligare ett år. (Image credit: TechRadar)

Med den vanliga långsamma laddaren som ingår i iPhone 11-lådan hade batteriet nått 10 % efter 20 minuter i eluttaget, och därefter stannade det i "1 % varannan minut"-rytmen tills det var fulladdat.

Med en snabbladdare hade iPhone 11 laddat hela 35 % på 24 minuter, och innan 12:03 var andelen 75 % när vi var tvungna att ta ut den eftersom vi var tvungna att ge oss av. Att få ett nästan fulladdat batteri på mindre än en timme är tillfredsställande, och vi rekommenderar att du uppgraderar till en snabbladdare när du köper din telefon.

Och medan vi håller på att rekommendera saker, kom ihåg att iPhone 11 också stödjer trådlös laddning, så att skaffa en laddningsplatta för både hem och arbete betyder att du aldrig behöver oroa dig för batteriet - det är en investering värd att göra , även om laddningen tar längre tid.

Köp den om ...

Du vill ha en billigare iPhone 2019-modell

OK, den är inte billig, men är utan tvekan den mest kostnadseffektiva telefonen vi har sett sedan iPhone SE - och den är mycket kraftfullare.

Du vill ha bättre batteritid

Batteritiden för iPhone XR var bra, och den fortsätter i iPhone 11. iPhone 11 Pro Max är bättre på denna punkt, men du kan köpa 11 utan att oroa dig för batteritiden.

Du vill ha en telefon med en mycket bra kamera

Nattläget, två objektiv och Deep Fusion är en kombination som skapats för att ta bilder - det är nästan som att det börjar närma sig vad du får med de mycket dyrare Pro-modellerna.

Köp den inte om ...

Du vill ha den mest kraftfulla iPhone-modellen på marknaden

Medan iPhone 11 har massor av krut under skalet, klarar den inte riktigt att tampas med 11 Pro - vi tvivlar på att du kommer att märka skillnaden, men det är värt att komma ihåg om du bryr dig om specifikationerna.

Du vill ha utmärkt batteritid

Det kan låta förvirrande med tanke på att vi säger att du bör köpa 11 om du vill ha bra batteritid, men det finns dussintals telefoner på marknaden som är bättre på just denna punkt.