«The Witcher 4» endelig annonsert

Utviklerne i CD Projekt RED har bekreftet at «The Witcher 4» er under utvikling.



I et ferskt blogginnlegg med tittelen «A New Saga Begins» bekrefter de polske utviklerne offisielt at selskapet har startet arbeidet med et nytt spill i The Witcher-serien – men det var tynt med ytterligere detaljer om prosjektet i innlegget.



«Vi er lykkelige over å kunne annonsere at det neste spillet i videospillserien The Witcher nå er under utvikling, og sparker med det i gang en ny saga for franchisen», står det skrevet i innlegget.

Helt skrapet for informasjon om det nye spillet er vi likevel ikke, siden vi vet at «The Witcher 4» (eller hva nå enn det nye spillet kommer til å hete) kommer til å bruke en annen spillmotor enn den som ble brukt under utviklingen av kontroversielle «Cyberpunk 2077».



«Dette er et spennende øyeblikk, siden vi forflytter oss fra REDengine til Unreal Engine 5, og starter med dette et flerårig strategisk partnerskap med Epic Games», fortsetter innlegget. «Dette dekker ikke bare lisensiering, men teknisk utvikling av Unreal Engine 5, i tillegg til potensielle fremtidige versjoner av Unreal Engine, hvis relevant. Vi samarbeider tett med Epic Games' utviklere, med et hovedmål om å hjelpe å skreddersy motoren til bruk i åpen verden-opplevelser.»



«Per nå er ingen flere detaljer angående spillet – som for eksempel tidsramme på utviklingen eller lanseringsdato – tilgjengelig.»

Utviklerne velger med andre ord å vente litt med ytterligere informasjon om det nye Witcher-spillet, men en og annen detalj vet vi allerede. For eksempel at spillet ikke kommer til å selges eksklusivt i én nettbutikk, på tross av at CD Projekt RED har inngått et strategisk partnerskap med Epic Games.

Kommentar: Geralt på nye eventyr

The Witcher-spillserien er basert på bokserien med samme navn, skrevet av Andrzej Sapkowski. Den kritikerroste forgjengeren, «The Witcher 3: Wild Hunt» ble lansert i 2015, og utviklerne gjorde seg ferdig med alle DLC-pakkene året etter, så vi er mange som har lengtet i seks lange år etter nytt om oppfølgeren.

At CD Projekt RED nå fortsetter serien er ingen overraskelse. Både forgjengerne og Netflix-serien «The Witcher», med Henry Cavill i rollen som den fåmælte volveren (som han heter i den norske oversettelsen av bøkene), har gjort det svært godt – tredje sesong av TV-serien skal allerede være på vei.

Vi vet riktignok ikke stort om «The Witcher 4» riktig ennå, men at CD Projekt RED tar i bruk Unreal Engine 5, snarere enn REDengine, kan potensielt være gode nyheter. «Cyberpunk 2077» fikk tross alt hard medfart ved lansering, og utviklerne har slitt med å få bukt med problemene raskt nok til å blidgjøre fansen. At CD Projekt RED ønsker å unngå en lignende fadese når de lanserer det nye spillet i sin mest ikoniske spillserie er det liten tvil om.

Vi satser på å få høre mer om «The Witcher 4» i månedene som kommer (og håper at polakkene gir oss mer informasjon om lanseringsdato med det første), for eksempel under Gamescom 2022 – men gitt at spillet ser ut til å være i en tidlig fase av utviklingen, så forventer vi ikke at Geralt drar ut på nye eventyr med det aller første.