The Witcher sesong 3: alt vi vet så langt

Er du klar for enda mer av The Witcher på Netflix? Det burde du være! Strømmegigantens TV-adaptasjon av Andrzej Sapkowskis fantasyromaner får sin tredje sesong. Det er ikke akkurat overraskende, med tanke på hvor populær serien er blitt.

Den tredje sesongen av The Witcher tar opp igjen tråden umiddelbart etter avslutningen av sesong 2, der Geralt og Yennefer forsøker holde et forsprang på kontinentets mange fraksjoner. Hvorfor? Jo, fordi alle er ute etter Ciri og hennes krefter – og det later til at Geralt og Yennefer er de eneste som kan beskytte henne.

Men nå må vi ikke gå for fort frem. Det er mye å snakke om når det gjelder The Witcher season 3 – blant annet den mulige lanseringsdatoen, tilbakevendende rolleinnehavere, retningen fortellingen tar (med basis i hvordan sesong 2 sluttet og Sapkowskis bøker) samt denne Netflix-seriens fremtid.

Nedenfor finner du flere opplysninger om The Witcher sesong 3 på Netflix. Men vær oppmerksom på at vi kommer med saftige spoilere for første og annen sesong av The Witcher, i tillegg til romanene. Det er ingen skam å snu hvis du ennå ikke har fått med deg alt.

The Witcher sesong 3 – lanseringsdato

The Witcher sesong 3 – lansering i 2023?

(Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Fans håper nok at det tar kortere tid før tredje sesong av The Witcher dukker opp enn det som var tilfellet med den andre sesongen. Den første sesongen av The Witcher kom på Netflix i desember 2019, mens det på grunn av den vedvarende pandemien skulle ta hele to år før oppfølgeren ble sluppet.

Og ventetiden kan også bli lang før lanseringen av The Witcher sesong 3. Da showrunner Lauren Schmidt Hissrich snakket eksklusivt med TechRadar i desember 2021, avslørte hun at selv om manuset til sesong 3 nesten var ferdig, gjensto det likevel mye arbeid.

«Dette er vår siste uke (3. desember) i skrivehulen», sa Hissrich. «Vi er nesten ferdige med skrivefasen … men den kreative prosessen er bare såvidt begynt. Vi har manusene, og nå kommer regissørene på banen, skuespillerne vender tilbake og vi går inn i en periode med fordypning og refleksjon, slik at vi sikrer oss en perfekt sesong.»

På bakgrunn av Hissrichs kommentarer tror kanskje seriens tilhengere at de nok en gang står overfor en lang periode med venting på en ny sesong. Men ifølge Witcher-fansiden Redanian Intelligence, som har hatt rett angjeldende flere opplysninger om seriens produksjon, vil innspillingen begynne i mars 2022. De første opptakene skal finne sted ved Longcross Studios i England.

Redanian Intelligence har også meldt om at produksjonen av tredje sesong av The Witcher vil omfatte en innspillingsperiode på seks måneder. Hvis dette er tilfellet, burde innspillingen avsluttes i august. Når vi tar seriens langstrakte postproduksjonsperiode med i betraktningen, vil vi ikke regne med å få se en lansering før tidligst våren 2023.

The Witcher sesong 3 – rollebesetning

The Witcher sesong 3 – rollebesetning: hvem er med videre?

(Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Du kan vente deg et gjensyn med alle de sentrale rollefigurene, samt flertallet av birollene:

Henry Cavill som Geralt av Rivia

Freya Allan som Prinsesse Cirilla av Cintra

Anya Chalotra som Yennefer av Vengerberg

Joey Batey som Jaskier

Eamon Farren som Cahir

MyAnna Buring som Tissaia de Vries

Mimî M. Khayisa som Fringilla Vigo

Royce Pierreson som Istredd

Anna Shaffer som Triss Merigold

Mahesh Jadu som Vilgefortz

Tom Canton som Filavandrel

Mecia Simson som Francesca Findabair

Lars Mikkelsen som Stregobor

Terence Maynard som Artorius Vigo

Graham McTavish som Sigismund Dijkstra

Ed Birch som Kong Vizimir av Redania

Chris Fulton som Rience

Aisha Fabienne Ross som Lydia van Bredevoort

Cassie Clare som Philippa Einhart

Wilson Mbomio som Dara

Bart Edwards som Duny/Emperor Emhyr, aka The White Flame of Nilfgaard

Mange av de ovennevnte skikkelsene har spilt sentrale roller i The Witcher så langt, men du kan regner med at enkelte av bifigurene vil ta større plass i sesong 3.

Emperor Emhyr er nok den viktigste av disse. Som avslutningen av sesong 2 nokså sjokkerende kunne avsløre, er ikke Duny – ridderen Geralt reddet i den første sesongen, som også er Ciris far – bare i live, men han er dessuten lederen (aka The White Flame) for Nilfgaards væpnede styrker. Og han ønsker å bli gjenforent med Ciri, slik at han kan utnytte hennes styrker i sitt eget forbryterske spill.

Vi regner også med at Philippa Einhart dukker opp oftere i sesong 3. Hun dukket bare opp i noen svært få scener i sesong 2, men med tanke på det vi vet om hennes motstykke i romanene, vil hun få en større rolle. Dette er også en forventning som knytter seg til Kong Vizimir og Sigismund Dijkstra, ettersom kongedømmet Redania får større betydning underveis i fortellingen.

Let’s talk about Eskel.December 29, 2021 See more

Flere nykommere i sesong 2, som Adjoa Andohs Nenneke, Simon Callows Codringher, Liz Carrs Fenn, Kaine Zajazs Gage og Sam Hazeldines Eredin/King of the Wild Hunt, kan det også hende vi får et gjensyn med. Men ettersom vi ikke har fått dette bekreftet, utelater vi dem fra listen overfor inntil videre.

Noen som kanskje ikke blir å se igjen i den tredje sesongen er danske Kim Bodnias Vesemir og andre witchere som Coën (Yasen Atour) og Lambert (Paul Bullion). Det baserer vi på at Geralt, Yennefer og Ciri bestemmer seg for å forlate witchernes fort i Kaer Morhen i avslutningen av sesong 2. Med mindre disse tre dukker opp helt uventet, er det ikke meningen at Vesemir og kompani skal vende tilbake riktig ennå. The Witcher-serien på Netflix har til tider avveket en smule fra kildematerialet, så det kan likevel være en viss mulighet for at Vesemir og de to andre dukker opp i sesong 3.

Men det er også mange andre skikkelser fra bøkene som kan dukke opp. Men før vi får bekreftet flere medlemmer av besetningen, vet vi ikke hvem det eventuelt kan være snakk om.

The Witcher sesong 3 – plott

The Witcher sesong 3: hva handler fortellingen om?

(Image credit: Susie Allnutt/Netflix)

Nedenfor kommer flere saftige spoilere for The Witcher – både i bokform og som TV-serie.

Vi vet ennå lite om hendelsesforløpet i sesong 3, men vi har en viss anelse om hvilken retning begivenhetene vil ta. Dette bygger vi på Sapkowskis bøker, i tillegg til hva Hissrich og besetningsmedlemmene har fortalt.

Hissrich fortalte eksklusivt til TechRadar at sesong 3 vil bygge på den andre store romanen i The Witcher-sagaen, altså The Time of Contempt (Czas pogardy). «Jeg er utrolig glad for hvordan sesong 3 tar form», fortalt Hissrich oss. «Ettersom den bygger på min favorittbok i serien, altså The Time of Contempt, og jeg føler at de to første sesongene har lagt grunnlaget for alt det storslagne som vil skje.»

I en samtale med Collider understreket også Hissrich sitt ønske om å holde seg så nær kildematerialet som mulig, og hun sa at «Jeg føler ikke noe behov for at historien skal bevege seg utenfor det som fortelles i bøkene. Jeg tror Andrzej har en naturlig slutt i tankene. Etter at vi begynte å lage denne serien, har han kommet med flere bøker, så vi må se an hvor godt det vi gjør passer inn.»

Dermed later det til at den tredje sesongen også vil ta opp i seg poenger fra andre bøker i serien. I det samme Collider-intervjuet bekreftet Hissrich at «en stor fortelling fra Blood of Elves», den første romanen i The Witcher-sagaen, vil utgjøre en del av historien i den tredje sesongen.

“Mysteries require research.” At https://t.co/funIjosqy0, Istredd is your guide to a whole Continent of #TheWitcher secrets. Lose yourself in the interactive map and vast library now. pic.twitter.com/6QhrIqQLUYJanuary 10, 2022 See more

Det er bare to av de lengre fortellingene i Blood of Elves som ikke er inkludert i sesong 2. Den første omhandler Scoia’tael, noen ikkemenneskelige geriljagrupper som kjemper for Nilfgaard og angriper Geralt, Ciri, Triss og Yarpen Zigrins kompani av dverger i romanene. Hissrich har bekreftet (via Polygon) at Scoia’tael vil inngå i tredje sesong, så de kan potensielt skape vanskeligheter for Geralt og kompani.

Den andre fortellingen er imidlertid langt viktigere. Den knytter seg til at Geralt forteller Ciri om rosene til Aelirenn, en alv som ledet den siste gruppen unge alver mot en invaderende menneskehær. Aelirenn blir massakrert av fienden, og med tanke på at bare unge alver kan produsere avkom, foranlediget Aelirenns nederlag alvenes langsomme marsj mot utryddelse. Vi venter oss at akkurat denne historien knyttes an til begivenheter omkring Francesca og hennes myrdede alvebarn i sesong 2.

Og endelig, når det gjelder sitatene fra Hissrich, hintet hun om mer action i den tredje sesongen og at hendelsesforløpet denne gangen vil utspille seg over en kortere tidsperiode. Det er et kjærkomment poeng for alle som var kritiske til den første sesongens mange sprang i tid.

(Image credit: Susie Allnett/Netflix)

Dette fortalte hun til The Wrap : «Det blir massevis av action, og det er mye som gir deg hakeslepp når det dukker opp. Vi lar dette være førende for historiefortellingen. Den tredje sesongen utspiller seg over en veldig kort tidslinje. Det går ikke lang tid, ettersom det ikke trenger å gjøre det.»

Når det gjelder rollebesetningen, vil gjerne Henry Cavill at serien følger Sapkowskis romaner enda tettere enn tidligere. Under The Witcher Unlocked, en gjennomgang av sesong 2, sa Cavill at «Jeg er en stor tilhenger bøkene og lojaliteten til dem, og det handler om å fortelle den historien uten for mange distraksjoner som kan forstyrre helhetsbildet».

Dermed kan vi kanskje vente oss et mer konsentrert plott i sesong 3. Eller kan vi egentlig det? Da Jaskier-skuespilleren Joey Batey snakket med Newsweek, sa han at «det vil helt klart bli linjer i handlingen som avviker fra bøkene, så vi stoler ikke lenger bare på bøkene … vi stoler egentlig på bøkene, men mest på Lauren». Vi får vente og se om Cavill får sine ønsker oppfylt.

Endelig vil Anya Chalotra, som spiller Yennefer, ønsker at sesong 3 i større grad skal utforske det moderlige forholdet mellom hennes skikkelse og Ciri, slik det skildres i romanene. I en samtale med Glamour sa Chalotra at «[jeg vil gjerne se] alt som skjer i boken der hun får utvikle et mor-datter-forhold til Ciri. Hun senker også skuldrene når hun erkjenner at hun selv er tilstrekkelig».

The Witcher sesong 3 – Trailer

The Witcher sesong 3: finnes det en trailer?

(Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Nei, og det blir lenge til. Men når den kommer, gleder vi oss til å informere deg om det her.

The Witcher sesong 3: fremtiden

The Witcher sesong 3: hvordan ser seriens fremtid ut?

(Image credit: Netflix)

Netflix har ikke inngått noen avtaler om en fjerde sesong av The Witcher, men vi blir svært overrasket hvis det ikke gis grønt lys for enda en sesong. I et intervju med Collider avslørte Hissrich at hun har skissert en utvikling av historien over syv episoder, men at dette avhenger av fornyede kontrakter.

Cavill har også uttrykt et ønske om å ha hovedrollen i alle de syv sesongene, og han fortalte The Hollywood Reporter (THR) at han er «fullstendig hengiven» overfor Hissrichs versjon. Freya Allan, som gestalter rollen som Ciri, har også fortalt The Radio Times at hun vil fullføre Ciris historie i hovedserien, men at hun ikke ønsker å medvirke i sideprosjektene til The Witcher.

Og når vi er inne på spinoffs, er det et par avleggere under produksjon innenfor Netflix Witcher-univers.

Først ute er forgjengerserien The Witcher: Blood Origin. Blood Origin utspiller seg 1200 år før hovedlinjen i Witcher-sagaen hos Netflix, og vil ta for seg tilblivelsen til den første Witcher. Serien vil også følge begivenhetene som leder opp til og utspiller seg under Conjunction of the Spheres, katastrofen der flere universer og deres raser av mennesker, alver og monstre kolliderer. Blood Origin skal etter planen lanseres i løpet av 2022.

Blant de øvrige sideprosjektene til The Witcher som er under utvikling er en familievennlig animasjonsserie og en andre animé-film. Begge ble kunngjort under Natflix-arrangementet Tudum i september 2021. Ingen av disse prosjektene har fått noen konkret lanseringsdato ennå.