Apples gigantiske brettbare iPad kan bli uten synlig krøll og kjøre macOS-apper, hevder ny rapport

Apples hemmelige brettbare iPad vil ikke bli lansert før i 2028, hevder en rapport

Selskapet ønsker å eliminere krøllen i den brettbare skjermen

Apple kan også utvikle en brettbar iPhone for lansering i 2026

Headsettet Apple Vision Pro ble lansert for bare halvannet år siden, men Apple er allerede på jakt etter det neste store. Og ifølge en ny rapport kan den ha funnet den i form av en gigantisk brettbar enhet på størrelse med to iPad Pro ved siden av hverandre.

Det er det seneste ryktet fra Bloomberg-reporteren Mark Gurmans nyhetsbrev Power On, og det kaster lys over Apples potensielle planer om å gå inn i – og eventuelt dominere – det brettbare markedet i løpet av de neste årene.

Ifølge Gurman jobber Apple for å sikre at den brettbare iPaden ikke krøllen i midten, som har skjemmet andre brettbare enheter. Apples hemmelige arbeid har resultert i en enhet som har en «nesten usynlig krøll» når den åpnes, sier Gurman, selv om det er «for tidlig å si om Apple kan bli kvitt den helt».

Gurman tror at denne enheten vil lanseres «rundt 2028», som er senere enn 2026, som ble spådd av analytiker Jeff Pu. Den kan få en skjermstørrelse på rundt 18-20 tommer når den er utbrettet, sier Gurman, men det forventes likevel å bli lite nok til å passe inn i en ryggsekk når den ikke er i bruk.

Og det er ikke den eneste brettbare enheten Apple har i ermet, og selskapet jobber også med en brettbar iPhone. Men før du blir for begeistret, forventes ikke den å bli lansert før tidligst i 2026.

En iPad-Mac hybrid?

(Image credit: Shutterstock)

I løpet av de senere årene har Samsung, OnePlus og Google kommet med sine egne brettbare enheter – med varierende suksess. Men flertallet av de beste brettbare telefonene består enten av to separate skjermer med et stort hengsel i midten, eller har en enkelt skjerm som gir en dyp søm i midten.

Apple ønsker tilsynelatende å unngå begge disse scenariene, i stedet for å lansere en brettbar enhet som består av én skjerm uten synlig hengsel eller søm. Og med tanke på selskapets kultur med å prøve å være best i stedet for først, er Apple tydeligvis glade for å ta seg god tid og perfeksjonere produktet sitt i stedet for å skynde seg ut på markedet med noe middelmådig. Likevel betyr det også at du har en lang ventetid foran deg hvis du ønsker å få tak i Apples første brettbare iPad.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Interessant nok uttaler Gurman at en brettbar iPad vil blande elementer av iPadOS og macOS, selv om den ikke vil bli en «ekte iPad-Mac hybrid». Dette skyldes at iPadOS sannsynligvis vil bli «avansert nok til å kjøre macOS-apper» innen den lanseringen av den brettbare enheten, sier Gurman, men den vil også støtte tradisjonelt iPad-tilbehør som Apple Pencil.

Selv om denne enheten kan bli det nærmeste Apple noen gang kommer å slå sammen Mac og iPad, viser den på en måte hvorfor Apple aldri har tatt dette steget.

Et kombiprodukt som dette vil være utrolig nisjepreget, og de fleste trenger sannsynligvis ikke en enkelt enhet som kombinerer elementer fra de to systemene. Til syvende og sist vil Apple at du skal kjøpe både en iPad og en Mac, i stedet for å miste ett salg ved å skape en enhet med to formål.

iPad-Mac-hybrid eller ikke, er det uansett klart at dette brettbare nettbrettet har potensial til å bli et minneverdig «en ting til»-øyeblikk for Apple. Nå må selskapet bare håpe at det viser seg å bøli mer populært enn Vision Pro.