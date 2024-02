En brettbar iPad vil trolig dukke opp før en brettbar iPhone

Det virker nærmest uunngåelig at Apple en dag vil komme med en brettbar iPhone, men det ser nå stadig mer sannsynlig ut at vi får se en brettbar iPad først.

De siste nyhetene på denne fronten kommer fra Mark Gurman (via Phone Arena), som hevdet i den siste utgaven av sitt nyhetsbrev Power On at Apples første brettbare produkt vil bli en brettbar iPad.

Dette er noe vi har hørt før. Fra kilder i forsyningskjeden hørte vi allerede i 2023 at en brettbar iPad ville lanseres før en brettbar iPhone, sannsynligvis sent i 2024 eller tidlig i 2025. Så hevdet en annen kilde mer nylig at det var uklart om Apples første brettbare enhet ville bli en telefon eller et nettbrett, og for bare noen dager siden uttalte et lett i forsyningskjeden at Apples første brettbare blir en «større enhet» som et nettbrett eller en laptop.

Nå fortsetter uansett ryktene om en brettbar iPhone, men konsensus blant nylige lekkasjer ser ut til å være at denne vil komme etter en sammenleggbar iPad.

For sårbar for en telefon

Gurman sa også at grunnen til at vi ikke har sett noen brettbar enheter fra Apple ennå, er at problemer som deres skjørhet og bretten i skjermen er uakseptable for selskapet. Så hvis og når vi får se en brettbar iPhone, vil den sannsynligvis være ganske mye mer hardfør og gjennomarbeidet enn dagens beste brettbare telefoner.

Det kan også forklare hvorfor vi kanskje får se en sammenleggbar iPad først, siden skjørhet uten tvil er et mindre problem for nettbrett. De oppbevares tross alt ikke i lommer eller bæres med en overalt.

Når det gjelder når vi får se noen av enhetene, tyder nylige lekkasjer på at vi kan se en brettbar iPad i 2025, etterfulgt av en brettbar iPhone i september 2026. Så ikke vent deg noen brettbar enhet fra Apple i år.

Som alltid med lekkasjer vil vi imidlertid ta alt dette med en klype salt, spesielt siden vi snakker om produkter som sannsynligvis er over et år unna. Imidlertid har det vært merkbart flere lekkasjer rundt en brettbar iPhone og iPad i det siste, noe som tyder på at de i det minste nærmer seg en lansering.