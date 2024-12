Det virker nå svært trolig at Samsung Galaxy S25 lanseres 22. januar

Enda en lekkasje har hevdet at Samsung Galaxy S25 vil bli lansert 22. januar

Arrangementet starter angivelig klokken 19.00 norsk tid

Samsung skal angivelig avduke Galaxy S25, S25 Plus og S25 Ultra samt gi en sniktitt på et XR-headsett

22. januar har lenge vært vår forhåndstippede lanseringsdato for Samsung Galaxy S25. Flere rykter peker nemlig på den datoen, og nå har en tredje kilde bekreftet samme dato – og til og med starttidspunktet for lanseringsarrangementet.

I følge tipseren @sondesix skal Samsung Galaxy S25-serien presenteres i San Jose 22. januar klokken 19.00 norsk tid.

De hevder at vi får se Samsung Galaxy S25, sammen med Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra og en sniktitt på Samsungs XR-headset under denne begivenheten.

Samsung Galaxy Unpacked 2025📅 : January 22nd, 2025🕙 : 10 a.m. PT📍 : San Jose, CaliforniaDevices to be announced:• Galaxy S25• Galaxy S25+• Galaxy S25 Ultra• "Project "Moohan" XR headset teaser pic.twitter.com/EODr2h4A99December 14, 2024

Ingen Slim i sikte

Samsung Galaxy S25 Slim glimrer med sitt fravær, og mens et tidligere rykte antydet at den kunne bli lansert sammen med resten av Samsung Galaxy S25-serien, har vi nylig hørt at Galaxy S25 Slim kan komme i april eller senere.

Uansett burde denne informasjonen om lanseringsdatoen tas med en klype salt, men siden den kommer fra en troverdig kilde og samsvarer med tidligere lekkasjer, føler vi oss nå ganske sikre på datoen 22. januar.

Disse telefonene burde forhåpentligvis være verdt den korte ventetiden, ettersom ryktene peker mot at de bruker den kraftige Snapdragon 8 Elite-brikken, samt trådløs lading i MagSafe-stil og flere andre oppgraderinger – inkludert mer RAM og et nytt ultravidvinkelkamera til Samsung Galaxy S25 Ultra.

