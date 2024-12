Samsungs neste generasjons OLED-TV-er lekket – med en overraskende navneendring og en fristende ny størrelse

Samsungs 2025 OLED-modellnummer kan ha blitt lekket

Lekkasjen avslører både størrelser og navn

Modellene går fra «D» til «F» – men hvorfor «E» mangler er uklart

Det er ikke uvanlig at ny teknologi lekkes, ettersom den sendes til reguleringsorganer for godkjenning. Disse databasene er ofte åpne for publikum, noe som lar ivrige tekniske overvåkere finne nye modellnumre og detaljer lenge før den offisielle lanseringen. Og nå ser det ut til at tre nye Samsung OLED-TV-er nettopp har dukket opp i en slik database med en overraskende vri.

I følge DisplaySpecifications (via Notebookcheck) er det referanser til flere nye Samsung OLED-TV-er i den sørkoreanske regulatoriske databasen. Disse har produktkoder som slutter på «F», i stedet for «D» som brukes for 2024-modellene: S85F, S90F og S95F.

Dette reiser et interessant spørsmål: hva skjedde med «E»-modellene?

Ny størrelse

Den nåværende generasjonen Samsung TV-er har modellbetegnelsen «D», slik som Samsung S90D OLED. Men ifølge dataene i databasen hopper Samsung over "E" helt. Vi aner ikke hvorfor.

Den opprinnelige rapporten antyder at S85F TV kan bruke QD OLED-paneler i noen tilfeller. Men vi vil bli overrasket om det stemmer, siden S85-modeller vanligvis bruker W-OLED-paneler for å holde prisene rimelige. Det ville være forbløffende om dette endres i 2025.

Vi forventer at S90F vil fortsette å bruke en blanding av QD-OLED og W-OLED i forskjellige størrelser i 2025, basert på størrelsene som er oppført her.

I følge rapporten kan vi vente oss at S85F-serien blir tilgjengelig i disse størrelsene:

USA: 55, 65, 77 og 83 tommer.

Europa: 55 til 77 tommer.

S90F-serien kommer i størrelsene:

USA og Europa: 48 til 83 tommer.

S95F-serien kommer i størrelsene:

USA og Europa: 55 til 83 tommer.

Hvis du har fulgt Samsung S95D-størrelsene, vil du kanskje legge merke til at 83-tommeren er en nykommer her. Siden Samsung ikke blander QD-OLED- og W-OLED-paneler i denne modellen, tyder dette på at forrige måneds lekkasje av en 83-tommers QD-OLED fra Samsungs egen database sannsynligvis vil resultere i en ny størrelse blant deres førsteklasses TVer.

Det er ingen ytterligere informasjon om disse TV-ene, bortsett fra den uventede navneendringen og størrelsene. Men vi venter at de nye modellene vil bli avduket på CES 2025. Samsung har lenge tilbudt noen av de beste OLED-TV-ene på markedet og vi gleder oss til å se de nye modellene.