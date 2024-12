OnePlus 13 og 13R kan bli de første reelle konkurrentene til Samsung Galaxy S25

OnePlus 13 og OnePlus 13R lanseres globalt 7. januar

OnePlus 13 ble tidligere lansert i Kina 4. desember

Ingen av telefonens priser er annonsert ennå

Den etterlengtede OnePlus 13 lanseres offisielt over hele verden 7. januar, sammen med sitt nylig kunngjorte søsken i mellomklassen, OnePlus 13R.

OnePlus bekreftet telefonens utgivelsesdato for USA og resten av verden i en pressemelding etter lanseringen av OnePlus 13 i Kina 4. desember.

En lanseringsdato i januar posisjonerer OnePlus 13 og 13R som direkte konkurrenter til Samsung Galaxy S25-serien, som vi venter lansert i samme måned neste år.

Med denne kunngjøringen har vi også noen nylig bekreftede offisielle spesifikasjoner for de globale versjonene av OnePlus 13 og 13R.

OnePlus 13 i fargen Arctic Dawn (Image credit: OnePlus)

OnePlus 13 kommer utstyrt med den klasseledende brikken Snapdragon 8 Elite og en skjerm med en 2k-oppløsning, en variabel oppdateringsfrekvens på 1-120Hz og en maksimal lysstyrke på 4500 nits. Det er den første OnePlus-telefonen som har både IP68 og IP69 vann- og støvbestandighet.

OnePlus sier at skjermen som brukes til OnePlus 13 er den første som har fått karakteren A++ av DisplayMate, en uavhengig organisasjon for skjermvurdering.

OnePlus 13 blir tilgjengelig i tre fargealternativer ved lansering: Black Eclipse, Arctic Dawn (hvit) og Midnight Ocean (blå). Midnight Blue-alternativet er tilsynelatende den første telefonen som har vegansk mikrofiberskinn, som skal forbedre ripebestandigheten.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

OnePlus 13R har et trippelkamerasystem, et 6000 mAh batteri og Gorilla Glass 7i på front- og bakpanelet. Den har en flat skjerm – noe som er uvanlig for OnePlus – og er 8 mm tykk.

OnePlus 13R vil lanseres i to farger: Nebula Noir og Astral Trail – selv om vi ikke har noen bekreftelse på hva disse navnene egentlig beskriver.

Vi forventer at OnePlus vil kunngjøre prisen på begge telefonene på lanseringsarrangementet OnePlus 13 7. januar, men de seneste ryktene antyder at 13 vil koste like mye eller litt mer enn forgjengeren, OnePlus 12, som fortsatt starter på $899 / £ 849 (det er ikke tilgjengelig i Australia).

Kunngjøringen markerer også første gang OnePlus har bekreftet eksistensen av OnePlus 13R, det seneste tilskuddet til selskapets lavere flaggskiptelefonserie à la Samsung Galaxy S24 FE.

I vår anmeldelse av OnePlus 12 opplevde vi den mest globalt tilgjengelige kinesiske telefonen som stilig, raskt og totalt sett suveren, og hypen rundt oppfølgeren har bygget seg opp de siste månedene.

Hvis du er fascinert av dette unike merket, kan du gjerne sjekke ut vår guide til de beste OnePlus-telefonene.