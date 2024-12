Sonos hadde et horribelt 2024. Slik håper de å gi deg et lykkeligere nytt år

Neste appoppdatering kommer i januar

Den gamle appen kommer ikke tilbake

TV-streamer forventes fortsatt å lanseres i 2025

Å si at Sonos hadde et forferdelig 2024 er litt som å si at Taylor Swift tjener litt penger på konertene sine. En betydelig underdrivelse.

Introduksjonen av en ny Sonos-app på vårparten gikk veldig fort galt, og Sonos har brukt store deler av 2024 på å prøve å bøte på skaden – ikke bare på appen, men på merkevarens omdømme. Rasen over appen overskygget til og med lanseringen av de etterlengtede hodetelefonene, Sonos Ace.

Sonos vil gjerne ha et mye bedre 2025. Slik har de tenkt å oppnå dette.

Får Sonos et lykkelig 2025?

Sonos har publisert et detaljert veikart over hvordan appoppdateringene deres vil bli gjennomført i 2025. Til tross for tidligere meldinger, vurderer ikke Sonos lenger å hente tilbake den gamle appen. Fokuset ligger på å få den nåværende appen til å fungere godt.

I en melding som ble publisert tidligere denne måneden forklarer innovasjonssjef Nick Millington at «Når vi går inn i det nye året, vil vi fortsette vår frekvens med større og mindre lanseringer, med særlig fokus på å gjenopprette redigering av spilleliste og slumrealarmer, samt forbedringer av lokalt musikkbibliotek og generell respons».

Og ikke nok med det.

«Vi erkjenner at selv om vi har rullet ut forbedringer av gruppevolumet, fortsetter noen kunder å møte problemer med volumkontroll som et resultat av tilkoblingsproblemer mellom enkelte spillere og appen.»

Han fortsetter: «Vi er forpliktet til å gjøre betydelige forbedringer her i de kommende oppdateringene våre. På samme måte vet vi at arbeidet vårt ennå ikke er ferdig når det gjelder å forbedre brukervennligheten til det lokale musikkbiblioteket, og vi har hørt tilbakemeldingene om forespørsler som å returnere A-Å-rulling og forbedre køhåndtering.»

Sonos fortsetter med sitt appoppdateringsprogram, og neste nøkkeloppdatering er foreløpig planlagt i januar.

Selv om app-problemene tydeligvis har vært en trøkk på Sonos sine ingeniører, har det ikke hindret dem i å komme med nye produkter: Sonos Arc Ultra, som vi anmeldte i november, er veldig imponerende – spesielt i bassavdelingen. Men vi har også blitt imponert over noen av dens smarte funksjoner, som vi mener beveger seg stadig nærmere hjemmekino-nirvana.

Sammen med hodetelefonene Sonos Ace fra 2024 som fungerer sammen med Sonos-lydplanken din og gir deg enestående oppslukende lyd gir dette oss håp om Sonos' neste store maskinvarelansering, den ennå ikke offisielle Sonos TV-streameren. Sonos tier om detaljene så langt, men vi vet at de samarbeider med skaperne av smart-TV-operativsystemet Ventura. Med tanke på app-dramaet i 2024, kommer det ikke på tale at Sonos kommer til å sende den ut på markedet uten å teste den skikkelig. Vi er fortsatt litt engstelige når det gjelder Venturas opprinnelse. Den er laget av et reklamebyrå, ikke en TV-produsent – men vi er optimistiske over at Sonos valgte den, på grunn av dens sterke relasjoner til de beste strømmetjenestene, ikke fordi de ønsker å overvelde hver eneste Sonos-bruker med irriterende annonser.

Ryktene så langt spår en lansering i 2025, en prislapp på under 200 amerikanske dollar og tett integrasjon med resten av Sonos-universet. Hvis Sonos får til denne skikkelig, kan det bety begynnelsen på en helt ny æra for merkevaren – og slutten på en ganske ubehagelig periode.