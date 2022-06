Test: Chromecast med Google TV

Lanseringen av Chromecast med Google TV kommer lovlig sent i Norge med tanke på at den ble lansert i USA i oktober 2020, men den var faktisk verdt å vente på. Den finner ikke opp hjulet på nytt, men med et brukervennlig og funksjonsrikt nytt grensesnitt, et stort utvalg av apper, en god fjernkontroll og støtte for 4K, HDR og Dolby Atmos, er den verdt å oppgradere til for deg som har en eldre Chromecast fra før.

Chromecast har vært et populært tilbehør til manges TV i en årrekke nå, og konseptet kunne ikke vært stort enklere: du bare plugger den i HDMI-porten og passer på at den har strøm, og så er det bare å strømme i vei fra apper på telefonen.

Det mange imidlertid har savnet er bedre muligheter til å kontrollere den (det er tross alt ikke særlig brukervennlig å måtte plukke opp telefonen hver gang du skal sette på pause), og dette er et av problemene nye Chromecast med Google TV løser. Her får du nemlig ganske enkelt med en praktisk liten fjernkontroll.

Den kan imidlertid bruker til mer enn å pause avspillingen, får den nye modellen har like godt også fått et høyt nytt TV-grensesnitt med støtte for apper fra (nesten) alle de store strømmetjenestene, inkludert Netflix, Disney+, HBO Max, NRK, TV2 Play og Viaplay. (ikke overraskende mangler Apple TV+).

Dermed er Chromecast med Google TV en enhet som på mange måter ligner de eldre modellene (den kan selvfølgelig også strømmes til på samme måte som før), men den byr samtidig også på mange nye muligheter og enda bedre brukervennlighet.

Det er også verdt å få med at den støtter Dolby Atmos, 4K og HDR med HDR+ og Dolby Vision, og det er mulig å installere spillstrømme-apper som Stadia, GeForce Now og Steam Link og strømme spill over nett eller hjemmenettverket.

Det eneste negative vi har å trekke frem er at den kun har 8 GB lagringsplass, noe som fort kan bli lite om du ønsker å ha mange apper installert.

Utover det er det lite å utsette på Chromecast med Google TV, og hvis du har en eldre Chromecast og har savnet fjernkontroll og støtte for 4K og HDR så er det absolutt verdt det å oppgradere.

Pris og lanseringsdato

Pris 799 kroner

Chromecast med Google TV er tilgjengelig i norske butikker nå til en veiledende pris på 799 kroner. Dermed legger den seg altså rundt samme pris som Chromecast Ultra lå på, og samtidig nesten på det dobbelte av hva 3.-generasjons Chromecast ligger på.

Chromecast Ultra har gått ut av salg nå, og dermed er Chromecast med Google TV å regne som toppmodellen i denne produktserien.

Prisen virker kanskje høy, men sammenlignet med tidligere Chromecast-modeller får du mye mer for pengene, inkludert et fullt TV-grensesnitt som kan styres med den medfølgende fjernkontrollen og mulighet for å installere apper. I tillegg får du støtte for både 4K og HDR.

Faktisk er dette produktet mer å regne som en konkurrent til Nvidia Shield som koster dobbelt så mye, og da blir prisen plutselig ikke så avskrekkende likevel.

Fjernkontrollen er hendig og gir rask tilgang til de viktigste funksjonene. (Image credit: Truls Steinung)

Design

Ovalt design som minner om tidligere modeller

Fjernkontroll følger med

Krever ekstern strømforsyning

Med unntak av den aller første utgaven av Chromecast så har Google holdt seg til et hockeypuck-preget design på strømmedingsene sine, og det er også dette designet som videreføres i den nye utgaven. Med unntak av at formen er noe mer avlang enn før, så er utformingen i stor grad den samme.

Og på samme måte som før så plugges enheten rett i en HDMI-port på baksiden av TV-en, men det er verdt å merke seg at strøm må hentes fra en stikkontakt. Det er altså ikke mulig å drive nye Chromecast fra en USB-port på TV-en som tidligere. Årsaken er nok at den nye modellen krever 1,5 A, mens de fleste USB-porter på TV-er kun leverer 1 A.

Heldigvis følger det med en USB-adapter i esken, men når en slik først er påkrevd og følger med så er det synd at Google ikke har lagt ved en adapter som også har Ethernet-inngang. Dette finnes nemlig tilgjengelig som ekstrautstyr fra Googles nettbutikk for 250 kroner, men det er altså ikke inkludert.

Volumknappene er praktisk plassert på siden av fjernkontrollen. (Image credit: Truls Steinung)

Det som derimot ER inkludert er en fjernkontroll. Den er av det enkle slaget, men den har en god sirkelpekeflate, volumknapper på siden og og åtte knapper i front. Disse lar deg navigere i Google-grensesnittet, dempe lyden og gå direkte til YouTube og Netflix, og forutsatt at TV-en din støtter HDMI-CEC, så kan du også skru TV-en på og av, bytte inngang og justere TV-volum direkte. Ikke minst får du selvfølgelig en dedikert Google Assistant-knapp.

Samtidig er det også verdt å merke seg at HDMI-CEC faktisk også lar deg kontrollere det meste av grensesnittet og funksjoner i Chromecast med TV-fjernkontrollen, forutsatt at TV-en har den rette støtten på plass. Dette fungerte fint med vår 2 år gamle LG-TV, så sjansen er stor for at det vil fungere fint med din også så lenge den er av relativt ny dato.

Funksjoner

I og med at man finner ordene «Google TV» i navnet til produktet, så burde det ikke komme som noen overraskelse at Chromecast sikter seg inn mot Android-brukere. Du bruker Google-kontoen din til å logge inn på enheten, og når det er gjort blir alt av Googles tjenester som YouTube, Playstore og Google Foto tilgjengelig umiddelbart.

Det samme gjelder også Google Assistant, og det er da greit å vite at stemmeassistenten kun er tilgjengelig for bruk når du enten aktiverer søk på skjermen eller trykker på den dedikerte assistent-knappen på fjernkontrollen. Du har også mulighet til å deaktivere tjenesten helt i innstillingene om du ønsker det.

Når oppsettet er ferdig og enheten er klar til bruk lander du i Google TV-grensesnittet, og her er det tydelig at Google ønsker å gi deg rask tilgang til alt innholdet du har tilgjengelig i de forskjellige strømmetjenestene dine. De forsøker også å kuratere innhold etter hva du har sett på tidligere.

Dermed kan du altså skrolle deg gjennom lister med anbefalinger som fungerer ganske godt, men du får heldigvis også relativt enkel tilgang til hver enkelt app om du ønsker å gå den veien i stedet. I tillegg gir den nevnte søkefunksjonen mulighet for å søke på tvers av strømmetjenester slik at det blir lettere å finne den filmen eller serien du er ute etter uavhengig av hvordan den er tilgjengelig.

Du får også en global kø der du kan legge til innhold du ønsker å se senere, og du kan bruke et innebygget tommel opp/tommel ned-system til å forbedre anbefalingene Google gir deg.

Når det kommer til app-støtte så er jo systemet som kjent basert på Android, og det legger til rette for at de fleste av både de store internasjonale tjenestene som Netflix, HBO Max og Disney+ er på plass, sammen med norske tjenester som NRK, TV2 Play, Viaplay og Strim. Til sammen skal det være rundt 6500 ulike apper tilgjengelig på Playstore. Den eneste appen vi savner er Apple TV+, men det er jo ikke så overraskende at den ikke er på plass.

Dette er grensesnittet som møter deg når du skrur på Chromecast med Google TV. (Image credit: Truls Steinung)

Ytelse

Fjellstø strømming

Støtte for 4K HDR (HDR10+, Dolby Vision) og Dolby Atmos

Chromecast med Google TV leverer helt grei ytelse som lett kan måle seg med diverse andre strømmebokser som kjører Android TV. Vi vet ikke sikkert hva som sitter på innsiden av enheten, men maskinvaren takler uansett det meste av operasjoner uten problemer. Navigering går knirkefritt og jevn, og avspilling starter rask og uten problemer.

Det eneste som gikk litt tregt var fyllingen av grensesnittet ved første oppstart, men dette anser vi ikke som noe problem i det hele tatt.

Ikke minst ser det ut til at trådløsforbindelsen til ruteren er veldig stabil, og vi opplevde aldri tap av signal i løpet av vår testperiode.

Chromecast med Google TV kan strømme innhold i både 1080p og 4K, og med HDR i både HDR10+- og Dolby Vision-format. De som er opptatt av lyd skal også vite at de får støtte for DTS, Dolby Audio, Dolby Digital Plus og Dolby Atmos, men som vanlig krever alt dette at TV-en og/eller lydavspillingsenheten din støtter formatene for at de skal fungere.

Uansett så både Dobly Vision-innhold og vanlig HD-innhold bra ut på vår TV, men det er greit å være klar over at du ikke får noen form for oppskalering eller lignende slik for eksempel Nvidia Shield gir deg. Her spilles innhold bare rett av.

Ved siden av de innebygde appene støtter selvfølgelig Chromecast med Google TV også «casting» av innhold, og dette fungerer like enkelt og sømløst som det alltid har gjort. Er du vant til en eldre Chromecast-enhet vil du også oppleve at casting-prosessen går betydelig raskere enn tidligere. Her er det også greit å vite at dette fungerer fint fra både nettlesere og iOS- og Android-enheter.

Til slutt må vi nevne mulighetene for spillstrømming som kommer med Google TV og nedlastbare apper. Du kan installere både Googles egen Stadia-app, GeForce Now og Steam Link som egne apper, og de to første lar deg strømme spill fra nettet mens den siste lar deg strømme spill fra din egen PC et annet sted i huset.

Det eneste du trenger for å komme i gang med dette er en spillkontroller, og denne kobler du sammen med Chromecast med Google TV i innstillingene. Vi testet med en Xbox One X-kontroller, og dette fungerte helt fint.

Selve spillopplevelsen er på sin side en ujevn opplevelse, og alle som har prøvd dette tidligere vet at du aldri blir helt kvitt inngangsforsinkelsen som kommer med strømmingen over nett. Opplevelsen varierer imidlertid mye fra spill til spill, og i titler det raske reaksjoner og presisjon ikke er viktig som i turbaserte rollespill og eventyrspill, så kan det fungerer helt fint. Det som eventuelt hjelper en god del er å passe på at «game mode» er aktivert på TV-en, og det kan også være at det kan være en fordel å bruke Ethernet fremfor trådløst nett. Dette blir enda en påminnelse om at Google ikke har lagt ved en strømforsyning med en slik port i esken.

Bør du kjøpe Chromecast med Google TV?

Chromecast med Google TV krever ekstern strømforsyning for å fungere. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en rimelig og brukervennlig strømmedings

Vi tror at populariteten til Chromecast i stor grad bunner i at den er rimelig og brukervennlig, og tross nye funksjoner, ny fjernkontroll og ny pris så er det absolutt tilfelle fortsatt.

... du vil ha støtte for 4K HDR

Hvis du har en eldre Chromecast og har savnet støtte for 4K og HDR, så er nye Chromecast med Google TV verdt å oppgradere til.

... du har savnet en fjernkontroll til Chromecast

Den nye fjernkontrollen gjør det enklere å kontrollere avspilling. Samtidig skal du vite at hvis du har en TV av nyere dato så vil du sannsynligvis kunne utføre de fleste operasjoner med TV-fjernkontrollen også.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha det beste som finnes på markedet

Chromecast gir deg mye for pengene, men Nvidia Shield leverer fortsatt mer krefter, og gir deg bedre oppskalering av innhold og støtte for Android-spill. Apple TV 4K er på sin side sannsynligvis et bedre valg for deg som har iPhone.

Først testet: juni 2022