Apple Airplay 2 vs Chromecast vs Spotify Connect

Apple Airplay 2, Chromecast og Spotify Connect troner øverst når det gjelder teknologi for casting av musikk. Alle tre kan levere glimrende resultater ved strømming av musikk fra en mobiltelefon eller et nettbrett til dine trådløse høyttalere. De er imidlertid svært forskjellige i bruk og foretrekker ulike teknologier.

Men hvilen teknologi for casting av musikk egner seg best for deg? Vi undersøker nærmere …

Apple AirPlay 2

AirPlay 2 er en førsteklasses teknologi for musikkstrømming. (Image credit: Apple)

Allsidige AirPlay 2 er en førsteklasses teknologi for musikkstrømming, men den er forbeholdt Apple-brukere. Den har bred maskinvarestøtte for en rekke AirPlay 2-høyttalere på markedet og er en god og helhetlig løsning for hjemmestereo. Den tapsfrie lydkvaliteten er høy, men bruken kan går hardt ut over mobilbatteriet.

For

Innebygget i alle Apple iPhone- og iPad-modeller

Modus for en helhetlig lydløsning i hjemmet

Tapsfri lydkvalitet

Imot

Forbeholdt Apple-brukere

Gir mobilbatteriet en trøkk

Airplay 2 er en videreutvikling av Apples opprinnelige Airplay. Med denne teknologien kan iOS-brukere spille av musikk direkte fra en iPhone eller iPad til en hvilken som helst enhet som er kompatibel med Airplay 2. Den er en superenkel casting-mulighet som er innebygget i enhver iPhone, iPad eller Mac som kjører iTunes.

Mottakskompatibiliteten til AirPlay 2 strekker seg utover de beste AirPlay-høyttalerne og smarthøyttalerne. Denne teknologien finnes også i et økende utvalg av TVer, hjemmekinomottagere og smarthøyttalere fra andre produsenter enn Apple. Du kan også bruke det til å lage ditt helt eget lydnettverk i hjemmet.

AirPlay 2 håndterer ikke bare musikk. Det støtter også speiling av skjermer, slik at du kan dele bilder eller strømme video fra en strømmeenhet.

AirPlay ble opprinnelig markedsført som et alternativ til Bluetooth, der den leder lyd direkte til en tilknyttet høyttaler via WiFi. AirPlay 2 er blitt enda smartere. Du kan strømme til flere enheter samtidig, eller én bestemt høyttaler innenfor en større, tilknyttet gruppe.

Tapsfri lyd er tilgjengelig på iPhone-modeller som kjører iOS 14.6 og oppover. (Image credit: Apple)

AirPlay 2 strømmer musikk og video. Appen indikerer sammenkobling med et passende ikon og kvaliteten er betryggende høy. Tapsfri lyd er tilgjengelig på iPhone-modeller som kjører iOS 14.6 og oppover.

AirPlay 2 er også bakoverkompatibel med opprinnelige AirPlay-høyttalere, men du kan ikke gruppere første generasjons AirPlay-enheter i en AirPlay 2-gruppe over flere rom.

Hvis du har to Apple HomePod- eller HomePod mini-høyttalere, kan AirPlay 2 pare dem slik at de kan opptre som stereohøyttalere. Du får adgang til HomePod-paring og flerromsoppsett hvis du kjører iOS 15. Siri, Apples taleassistent, er tilgjengelig og kan spille av musikk på din(e) valgte enhet(er).

En annen fiffig egenskap er at grupper av tilhørere kan bidra til en avspillingskø. Dermed kan alle leke DJ. Du kan også strømme til Apple TV-enheter (som kjører TVOS 11.4 eller høyere).

Kompatibiliteten er bred. Blant enhetene som har knyttet seg til AirPlay-leiren har man for eksempel Bluesound, Bose, Denon, Marantz, Naim, Sonos og Yamaha. TV-støtte får man med LG, Roku, Samsung, Sony og Vizio.

Google Chromecast

Google Chromecast har et stort økosystem med kompatible produkter. (Image credit: Panasonic)

Denne rimelige casting-løsningen for musikkstrømming og flerromsoppsett er innebygget i en lang rekke Android-TVer og er tilgjengelige via rimelige dongler. Lyden er flott, men systemet er litt klønete i bruk. Chromecast kan også brukes til casting av videoinnhold fra kompatible apper.

For

Stort økosystem med kompatible produkter

Rimelig

Hifi-lyd

Imot

Kan være klønete

Litt forvirrende å bruke

AirPlay 2 er eksklusivt for Apple-brukere, mens strømmeplattformen Googles Chromecast er langt mer tilgjengelig.

Du kan caste fra mobiltelefoner med både Android og iOS til ANdroid-TVer med innebygget Chromecast (uten behov for ekstra maskinvare), TVer med en innplugget Google Chromecast-dongle eller Google-kompatible smarthøyttalere og annet lydutstyr.

Du åpner bare en Chromecast-kompatibel app (som du kjenner igjen på symbolet med en TV som stråler ut casting-bølger) og trykker for å spille av på en valgt enhet.

Blant appene som støtter Chromecasting har man blant andre YouTube, Netflix og Disney+. Støtten for lydstrømmming er også bred, med støtte for Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon Music og Deezer. Man får dessuten også tilgang til Google Play Movies og Music.

Chromecast HDMI-donglene er temmelig rimelige. En dongle legger beslag på en av HDMI-portene dine og krever dessuten energitilførsel via microUSB for å fungere. En Chromecast-dongle med innebygget Google TV kan sammenlignes med en Fire TV-pinne når det gjelder funksjonalitet og pris.

En Chromecast-dongle med innebygget Google TV kan sammenlignes med en Fire TV-pinne når det gjelder funksjonalitet og pris. (Image credit: Google )

Innebygget Chromecast finner man naturligvis i Googles egen rekke av smarthøyttalere, inkludert Google Home, Google Home Mini og Google Home Max, i tillegg til lydutstyr fra andre produsenter som Sony, Panasonic, LG, Philips, JBL og Naim Audio.

Når en Chromecast-enhet ikke mottar en strøm, legger den seg i en pittoresk stemningsmodus. De frittstående donglene har ikke noe brukergrensesnitt, med mindre du benytter det litt mer avanserte Chromecast med Google TV-tilbehøret.

Selv om Chromecast kan speile mobilen din, strømmer den ikke egentlig fra den når du caster.

While Chromecast can mirror your smartphone, it’s not actually streaming from it when you cast. Instead, it points the Chromecast device to the content you want to play online. Your smartphone acts like a remote control. Spotify Connect uses the same technique.

Chromecast supports voice commands, but only via Google Assistant.

Chromecast can also be used for multi-room audio, playing music in sync to multiple speakers from compatible brands, using the Google Home app.

The downside is Chromecast feels operationally clunky, even after multiple revisions. But it’s easy to use and widely supported, and you can enjoy inexpensive multiroom audio, with no subscription fees required.

Spotify Connect

Med Spotify Connect kan Spotify-brukere enkelt strømme musikk til Spotify-kompatible WiFi-tilkoblede høyttalere. (Image credit: Spotify)

Spotify Connect er overlegent brukervennlig og er i stand til ypperlig lydgjengivelse. Dette er en generelt god tjeneste for casting av musikk. Her får man også bred maskinvarestøtte, slik at det skulle gå lett som en lek å komme i gang.

For

Brukervennlig

Flott lydkvalitet

Flerromsstrømming

Imot

Spotify-spesifikk

Ikke høyoppløst lyd

Med Spotify Connect kan Spotify-brukere enkelt strømme musikk til Spotify-kompatible WiFi-tilkoblede høyttalere.

Ved første øyekast kan det late til at Spotify etterligner Bluetooth. Begge oppnår det samme, nemlig trådløs strømming til et valgt lydsystem. Den store forskjellen er kvaliteten. En direkte WiFi-tilkobling som gjør bruk av Spotify Connect lyder renere og mer dynamisk enn alminnelig Bluetooth.

For å komme i gang, trenger du Spotify-appen og en mottagerenhet som er kompatibel med Spotify Connect. Omtrent som med Chromecast, sender den ikke egentlig musikken fra mobilen til lydsystemet, men henter i stedet musikken på nettet og sender den til den valgte spilleren derfra. Apple AirPlay strømmer derimot fra enheten du har i hånden til den valgte avspilleren.

(Image credit: Spotify)

Blant de kompatible enhetene er AV-mottagere fra Denon og Marantz, Sonos' flerromshøyttalere, strømmeenhetene Roku og Fire TV samt Amazons smarthøyttalere med Alexa.

Spotify Connect fungerer dessuten på Mac og PC som kjører Spotify-appen.

Brukervennligheten er generelt glimrende. I Spotify-appen får du opp en liste over utstyr på det samme WiFi-nettverket under grafikken for enheter. Du velger den du vil bruke, og vips – det var det!

Ved strømming på et hjemmenettverk burde de fleste brukere velge innstillingen «automatisk». Dette gjør appen bedre i stand til å håndtere den tilgjengelige båndbredden. Manuelt kan du også velge «høy» eller «veldig høy», hvis du skulle foretrekke det. Man har også et valg for «overalt» tilgjengelig, til bruk over flere høyttalere i hele boligen.

