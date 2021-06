Disney+: her er alt du trenger å vite

Her er alt du trenger å vite om Disney+.

Disney Plus ble høsten 2020, og siden lanseringen har strømmetjenesten utvidet biblioteket sitt med nye serier som The Mandalorian sesong 2 och WandaVision, samt filmer som realfilmene Mulan og Hamilton. 23. februar 2021 kom Star, et nytt tilskudd til Disney Plus, fullproppet med nye titler å kose seg med på strømmeplattformen.

Dessuten er TV-serier fra Marvel Cinematic Universe et tilskudd til tjenestens tilbud. WandaVision var den første av mange serier som ble lansert, mens The Falcon and the Winter Soldier fulgte etter i mars og Loki kom i juni. I løpet av 2021 venter vi også å få se Hawkeye, Ms Marvel og en spinoff til Mandalorian, kalt The Book of Boba Fett. Tredje sesong av Mandalorian kommer like etter, og skal etterfølges av enda flere spinoffs.

På Disneys investorsamling i desember 2020 la House of Mouse sin flerårsplan for Disney Plus. Dette inkluderer 10 Star Wars-tv-serier og 10 Marvel-tv-serier, samt mange tilskudd fra Pixar og Disney Animation. Her ble også Disney Plus Star presentert, en avlegger som har vært tilgjengelig siden 23. februar. Her finner du innhold som gir en bredere underholdning til tjenesten, inkludert TV-serier og filmer for et voksent publikum.

Hvis du vil abonnere på Disney Plus, er prisen 89 kroner for et månedsabonnement, eller 890 kroner for et årsabonnement.

Nedenfor tar vi en gjennomgang av alt vi vet om Disney Plus i Norge for øyeblikket, inkludert prisen, det relativt nylanserte tillegget Star, kompatible enheter, serier, filmer med mer. Du kan også sjekke ut vår test av Disney Plus for mer informasjon om tjenesten.

Disney Plus FAQ: kjappe svar på vanlige spørsmål

Hva er Disney+? En nettbasert strømmetjeneste for Disney-eide filmer og TV-serier – akkurat som Netflix, men med en stor porsjon Disney-innhold.

En nettbasert strømmetjeneste for Disney-eide filmer og TV-serier – akkurat som Netflix, men med en stor porsjon Disney-innhold. Når ble Disney+ lansert? I Norge ble tjenesten lansert 15. september 2020.

I Norge ble tjenesten lansert 15. september 2020. Hva koster abonnementet? 89 kroner i måneden eller 890 kroner i året. Prisen ble satt opp til dette nivået i februar 2021.

89 kroner i måneden eller 890 kroner i året. Prisen ble satt opp til dette nivået i februar 2021. Hvor finner jeg den? Disney+ finnes tilgjengelig for iOS, Android, Apple TV, PS4, Xbox One, Amazons Fire Stick, nettlesere og Android TV.

Disney+ finnes tilgjengelig for iOS, Android, Apple TV, PS4, Xbox One, Amazons Fire Stick, nettlesere og Android TV. Kommer Disney+ til å danke ut Netflix? Det er trolig plass til begge tjenestene, ettersom de byr på svært ulikt innhold. Hvis du absolutt må velge en av dem, har vi sammenlignet Disney Plus med Netflix (på engelsk) for å danne oss en oppfatning av hvilken tjeneste som eventuelt stikker av med seieren i denne duellen.

Det er trolig plass til begge tjenestene, ettersom de byr på svært ulikt innhold. Hvis du absolutt må velge en av dem, har vi sammenlignet Disney Plus med Netflix (på engelsk) for å danne oss en oppfatning av hvilken tjeneste som eventuelt stikker av med seieren i denne duellen. Hvilke kanaler har Disney Plus? Disney+ er en OTT-tjeneste som tilbyr seerne innhold over nettet og har dermed ingen tradisjonelle kanaler. Den organiseres rundt de fem kjernene Disney, Pixar, Star Wars, Marvel og National Geographic. Du får også innhold fra Fox – blant annet The Simpsons.

Slik abonnerer du på Disney Plus

Får å skaffe deg tilgang til Disney Plus trenger du bare å gå inn på den offisielle nettsiden til Disney Plus, opprette en konto, velge hvilket abonnementsnivå du ønsker og oppgi dine fakturaopplysninger for å komme i gang. Deretter bruker du innloggingsopplysningene til å logge deg inn på Disney Plus med den enheten du vil benytte, som for eksempel en mobiltelefon, smart-TV, spillkonsoll eller nettbrett. Rull nedover for å finne en oversikt over kompatible enheter.

Kostnadsfri testperiode: finnes det?

For øyeblikket er det dessverre ingen kostnadsfri testperiode for Disney Plus. Dette fantes kort etter av lanseringen av strømmetjenesten i enkelte markeder, men alternativet forsvant allerede i juni 2020, før lanseringen i Norden. Den rimeligste måten å bruke Disney Plus på, er ved å registrere seg for en månedsavtale eller å vente til Disney kommer med et godt tilbud. De hadde for eksempel et tilbud like før lanseringen i Norge der du kunne skaffe deg et helt års abonnement for 49 kroner i måneden, i stedet for den daværende månedsprisen på 69 kroner. Eller at Star ble inkludert i tilbudet, ble månedsprisen økt til 89 kroner.

Prisen for Disney+

I starten kostet Disney+ 69 kroner i måneden, alternativt 689 kroner i året. Løftet fra Disney var å legge seg lavere enn Netflix. Men med lanseringen av Disney Plus Star ble abonnementsprisen økt til 89 kroner i måneden, eller 890 kroner i året.

Mer innhold for voksne og høyere pris med Star

Disney kunngjorde i november 2020 at Star skulle introduseres i Norge 23. februar 2021. Dette har gitt mer innhold for voksne.

Det var lenge usikkert hvilket innhold som ville finne veien til våre breddegrader, men da Star-lanseringen fant sted var det tydelig at vi i nord heldigvis fikk med oss det meste. Du får en smakebit av innholdet i listen under.

Innlemmelsen av Star-innholdet var årsaken til at prisen økte med 20 kroner i måneden, eller 199 kroner i året. Prisen for nye abonnenter ble satt til 89 kr i måneden eller 890 kr for ett år fra 23. februar 2021. Prisen for eksisterende abonnenter vil ikke øke før første regning etter 22. august 2021.

90-tallsklassikeren «Buffy the Vampire Slayer» er nå å finne på Disney+. (Image credit: 20th Century Fox)

Nedenfor finner du en smakebit på noen av filmene og seriene som ble lagt til under Star-fanen den 23. februar 2021. Den fullstendige listen finner du på hjemmesidene til Disney+. Det er ikke slik at dette er én stor lansering, der alt kommer på en gang. Nye filmer og serier vil bli lagt til hver måned i tiden fremover.

Nye serier:

24 (S 1-8)

(S 1-8) Alias (S1-5)

(S1-5) American Dad (S1-16)

(S1-16) Bones (S1-12)

(S1-12) Buffy The Vampire Slayer (S1-7)

(S1-7) Burn Notice (S1-7)

(S1-7) Castle (S1-8)

(S1-8) Criminal Minds (S1-15)

(S1-15) Desperate Housewives (S1-8)

(S1-8) Family Guy (S1-18)

(S1-18) Futurama (S1-10)

(S1-10) Glee (S1-6)

(S1-6) Grey's Anatomy (S1-16)

(S1-16) Loki

Lost (S1-6)

(S1-6) Modern Family (S1-11)

(S1-11) Mysterious Benedict Society

Scrubs (S1-9)

(S1-9) Sons Of Anarchy (S1-7)

(S1-7) Zenimation

Nye filmer:

25th Hour

Big Trouble In Little China

Boys Don't Cry

Braveheart

Color Of Money, The

Commando

Conan The Barbarian

Crazy Heart

Cruella

Die Hard

Ed Wood

The Fly

The French Connection

Gentlemen Broncos

Good Morning, Vietnam

Idiocracy

Kingdom Of Heaven

The Life Aquatic With Steve Zissou

Logan

Luca

Office Space

Pretty Woman

Quiz Show

Romancing The Stone

Speed

Solaris

The Thin Red Line

Titan A.E.

Tombstone

Unbreakable

Disney Plus – nye TV-serier og filmer. Hva er på vei?

Vil du ha en liten sniktitt på hva Disney Plus har på gang? Disney avslørte i desember 2020 en mengde nye serier og filmer. Mange av dem kommer direkte på Disney Plus i stedet for på kino. Du finner oversikten nedenfor.

La oss begynne med filmene:

Black Widow (Premier Access): 9. juli 2021

9. juli 2021 Disenchanted: 2022

2022 Sister Act 3: datoen ikke offentliggjort

datoen ikke offentliggjort Peter Pan & Wendy: 2022

2022 Pinocchio (realfilm): datoen ikke offentliggjort

datoen ikke offentliggjort A Droid Story: datoen ikke offentliggjort

datoen ikke offentliggjort Chip 'N' Dale: Rescue Rangers: 2022

2022 Cheaper By The Dozen (reimagining): 2022

2022 Three Men and a Baby: 2022

2022 Hocus Pocus 2: 2022

2022 Tomorrowland: 1. september 2021

Og her er de nye Disney Plus-seriene vi kjenner til, inkludert en mengde nye Star Wars- og Marvel-serier:

Monsters at Work – 2. juli

– 2. juli Turner & Hooch – 16. juli

– 16. juli Chip N Dale: Park Life – 23. juli

– 23. juli What If...? – august 2021

– august 2021 Hawkeye – sent 2021

– sent 2021 The Book of Boba Fett – desember 2021

– desember 2021 Lando Calrissian-serien – datoen ikke offentliggjort

– datoen ikke offentliggjort Star Wars: The Acolyte – datoen ikke offentliggjort

– datoen ikke offentliggjort Star Wars: Visions – 2021

– 2021 Star Wars: Ahsoka – datoen ikke offentliggjort

– datoen ikke offentliggjort Rangers of the New Republic – datoen ikke offentliggjort

– datoen ikke offentliggjort Star Wars: Andor – 2022

– 2022 Secret Invasion – datoen ikke offentliggjort

– datoen ikke offentliggjort Armor Wars – datoen ikke offentliggjort

– datoen ikke offentliggjort Ironheart – datoen ikke offentliggjort

– datoen ikke offentliggjort She-Hulk – 2022

– 2022 Moon Knight – 2022

– 2022 Ms. Marvel – sent 2021

– sent 2021 Cars – Sent 2022

– Sent 2022 Dug Days – sent 2021

– sent 2021 Iwájú – 2022

– 2022 Baymax – 2022

– 2022 Zootopia+ – 2022

– 2022 Tiana – 2022

– 2022 Moana – 2023

– 2023 Earthkeepers – datoen ikke offentliggjort

– datoen ikke offentliggjort (Re) Connect – datoen ikke offentliggjort

– datoen ikke offentliggjort Ink & Paint – datoen ikke offentliggjort

– datoen ikke offentliggjort Beauty and the Beast Gaston and LeFou spin-off – datoen ikke offentliggjort

– datoen ikke offentliggjort Obi-Wan Kenobi – 2022

– 2022 Lizzie McGuire sequel series – datoen ikke offentliggjort

– datoen ikke offentliggjort Willow TV-serie – 2022

TV-serie – 2022 Percy Jackson TV-series – datoen ikke offentliggjort

TV-series – datoen ikke offentliggjort National Treasure TV-serie – datoen ikke offentliggjort

WandaVision begynte i januar 2021 på Disney Plus

(Image credit: ©Marvel Studios 2020. All Rights Reserved.)

Den 15. januar 2021 startet sendingen av «WandaVision» på Disney+. Denne serien på ni episoder (omlag 30 minutter per episode) har fått med seg Elizabeth Olsen og Paul Bettany på laget i det de nok en gang trakterer sine gamle roller som henholdsvis Wanda Maximoff og Vision, kjent fra Avengers- og Captain America-filmene. Dette er første gang vi får servert noe fra det offisielle Marvel-filmuniverset (MCU) siden «Spider-Man: Far From Home» i 2019. Etter at andresesongen av «The Mandalorian» var over tok «WandaVision» over stafettpinnen som det gjeveste man kan se på Disney+.

(Image credit: Disney)

Disney Plus har støtte for strømming i 4K og HDR

Disney Plus støtter faktisk 4K og HDR. Når du er inne i appen, går du til fanen «Detaljer» for en gitt film eller serie, og der vil du finne et avsnitt hvor det står «tilgjengelig i følgende formater», og der vil du kunne se om det aktuelle innholdet finnes tilgjengelig i 4K Ultra HD og HDR.

Nå kan du for eksempel se alle Star Wars- og Marvel-filmene i 4K med HDR. Det er bare å nyte!

Nye episoder av The Clone Wars kommer til Disney Plus. (Image credit: LucasFilm)

Disney Plus: kompatible enheter og apper

Disney Plus er tilgjengelig på nesten alle enheter du kan tenke deg, inkludert mobile enheter, strømmeenheter og smart-TVer. Du kan også ta med deg innhold fra Disney Plus når du er ute på farten, ved å laste ned så mange filmer og serier du får plass til på enheten din – så lenge du har et aktivt abonnement og kobler deg på nettet minimum hver 30. dag.

Disney Plus finnes blant annet tilgjengelig for LG TV, Apple TV, Roku-enheter, Android (5.0 og senere), iOS (11.0 og senere), PS4, Xbox One, LG WebOS smart TV, Samsung Tizen smart TV, Google Chromecast , Now TV og Amazons Fire-sortiment av strømmeenheter.

Et viktig unntak er Nintendo Switch, som fortsatt har ganske dårlig støtte når det gjelder strømming.

Phillips Android-baserte smart-TVer støtter også Disney Plus. Dessuten kan Samsung-TVen din ha støtte for Disney Plus. Det finner du ut i vår dyptpløyende oversikt (på engelsk).

Loki fra Marvel-filmene. (Image credit: Walt Disney Studios)

Disney+: Marvels TV-serier og filmer

Nå er det gøy å leve, Marvel-fans! Sammen med et svært omfattende utvalg av filmer fra Marvel-universet på Disney+, kan du glede deg til Marvels TV-serier og spinoff-materiale med de kuleste superheltene. Disse seriene skal ha budsjetter på 25 millioner dollar per episode.

Den andre av disse Marvel-seriene (etter «WandaVision») blir «The Falcon and The Winter Soldier» (med Anthony Mackie og Sebastian Stan i hovedrollene), som skal komme senere 19. mars 2021. Serien blir på seks episoder, og byr på et gjensyn med Helmut Zemo (Daniel Bruhl) fra «Captain America: Civil War».

Tom Hiddlestons mange tilhengere vil bli glade for å høre at den etterfølgende Marvel-serien vil bli «Loki», en miniserie på seks episoder om den sleipe guden Loke. Vi vet også fra tegneseriemessen i San Diego at serien tar opp tråden fra Lokis plutselige flukt i «Avengers: Endgame», via tesserakten. Vi er ikke i tvil om at han kommer til å stelle i stand mye trøbbel.

I 2021 har vi også fått «WandaVision», en spin-off der vi følger Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) og Vision (Paul Bettany), noe som knytter an til begivenhetene i Doctor Strange-oppfølgeren, og «Hawkeye», en serie der Jeremy Renner bekler hovedrollen, og vi møter Kate Bishop, en ny iterasjon av Hawkeye.

Det er tid for Hawkeye! (Image credit: Marvel)

Marvels TV-sjef Jeph Loeb nevnte at det også vil bli flere «helter fra gata» å se på Disney+-tjenesten. Marvels TV-satsning kan bygge videre på skikkelser som Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist og The Defenders – alle skikkelser som ble droppet av Netflix (via Deadline). Siden den gang er det blitt kjent at Loeb slutter i jobben (via THR), og at Kevin Feige nå leder TV-avdelingen som tidligere var løsrevet fra resten av Marvel Studios.

Noe som er spennende er at det også kommer en TV-serie som lager sin egen vri på Marvel-universet. Den heter «Marvel's What If...?» I denne animerte serien utspilles handlingene litt annerledes for våre superhelter og skurker. Hvordan ville Agent Peggy Carter ha klart seg om hun, og ikke Steve Rogers, hadde tatt supersoldatserumet? Mange Marvel-karakterer vil dukke opp på nytt i denne serien, noe som gjør den til noe langt mer enn en artig kuriositet.

Under Disneys D23 Expo i august 2019 kunngjorde Marvels nåværende CCO, Kevin Feige, tre nye serier: «She-Hulk», «Moon Knight» og «Ms. Marvel». Disse vil også bli vist for første gang på Disneys tjeneste, og de vil ekspandere Marvel-universet ytterligere med helt nye skikkelser. Og mens vi venter på disse, er det mange Marvel-spinoffs som vi ønsker oss å se på hjemmeskjermen.

Når det gjelder eldre filmer fra Marvel-universet, kan vi regne med at disse trekkes ut fra Netflix så snart kontraktene løper ut, før de flyttes over til Disney+. I en telefonkonferanse med investorene uttalte Disneys CEO Bob Iger at «Captain Marvel» fra 2019 skulle bli den første Marvel-filmen som finnes eksklusivt på Disneys tjeneste. «Avengers Endgame» ble også med fra starten.

Rogue One (Image credit: Lucasfilm)

Disney+: Star Wars-filmer og -serier

Du husker kanskje at Disney kjøpte opp Star Wars i 2012? Dermed har de rettighetene til hele filmkatalogen, i tillegg til at de kan lage nytt innhold som bygger på dette universet. Du kan vente deg massevis av Star Wars-serier og -filmer på Disney+ som et resultat av dette. Alle filmene fra Episode I-VII vil bli tilgjengelige fra dag én, raskt etterfulgt av senere filmer og spin-offs.

I november 2019 ble en ny serie lansert på Disney+, nemlig «The Mandalorian», en serie skapt av Jon Favreau, regissøren bak «Iron Man» og «The Jungle Book». Her følger vi en Boba Fett-lignende skikkelse i en slags spaghettiwestern-variant av Star Wars.

Dette er heler ikke det eneste helt nye Star Wars-innholdet som skal komme på Disney+. «Rogue One»s Cassian Andor (som spilles av Diego Luna) får dessuten sin egen prequel-serie, der vi blir kjent med hans liv før begivenhetene i filmen fra 2016. Og selv om Disneys egen CEO mener det lages for mange Star Wars-filmer, ser ikke tempoet ut til å avta.

Det er også bekreftet at det kommer en egen Obi-Wan Kenobi-serie, der Ewan McGregor gjenopptar sin rolle fra prequel-filmene, i tillegg til en syvende sesong av animasjonsserien «Star Wars: The Clone Wars». Du finner ut nøyaktig hvilke filmer og serier som vil bli tilgjengelig på tjenesten i vår Disney Plus Star Wars-guide.

Disney+: The Simpsons og innhold fra Fox

Disneys oppkjøp av Fox var ikke småtteri. Og for Disney+ betyr dette enormt mye.

Fox eier rettighetene til store mengder klassiske fjernsynsproduksjoner, blant annet «The Simpsons», der alle episodene fra seriens 30-årige historie er tilgjengelig på strømmetjenesten Disney+.

Fox kontrollerte tidligere X-Men-seriene, noe som la store begrensninger på Marvel-universet (blant annet at ordet «mutant» aldri skulle forekomme). Sammenslåingen innebærer nå at disse skikkelsene kan dukke opp i Marvel-universet, sammen med Fantastic Four. Disse vil nok ikke dukke opp i seriene, men heller spares til filmene. En dag vil nok alle disse figurene bli å se i Marvel-universets filmer på Disney+.

Disney+ har også et utvalg animerte tegnefilmklassikere fra 90-tallet, som X-Men, Fantastic Four og Spider-Man. Den største FOx-filmen som ble tilgjengelig fra starten var James Camerons Avatar. Vi får dessuten se Fox-klassikere som The Princess Bride og The Sound of Music. Du kan også vente deg nye runder med Alene hjemme.

Disneys nyinnspilling av Mulan (2020) er tilgjengelig på Disney+. (Image credit: Disney)

Burde jeg abonnere på Disney+?

Disney har et utrolig hvelv å hente materiale fra, og her finner du flere av historiens største filmsuksesser, og det er et heftig salgsargument i seg selv. I tillegg kommer alle deres nye produksjoner. Tjenesten trenger ikke å erstatte Netflix. De kan utmerket godt trives i hverandres selskap, og utgjøre ulike deler av din strømmehverdag.

Disneys strømmetjeneste er ennå ikke like omfangsrik som de største konkurrentene, men tilhengere av Disney, Star Wars og Marvel kan få vanskeligheter med å motstå fristelsen når det er så mye nytt og spennende på gang. Det gjelder særlig med inkluderingen av filmer og serier fra Star, som gir tjenesten langt mer innhold for voksne. Dermed har Disney+ tatt et solid steg i retning av å bli en komplett strømmetjeneste for hele familien.

Vårt svar er helt klart at Disney+ er verdt pengene!

Henry St. Leger, Andrew Hayward och Samuel Roberts har också bidragit till artikeln.