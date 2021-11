Marvel Fase 4: Nyheter

Marvel Cinematic Universe (MCU) har ekspandert igjen. Eternals, den 26. filmen i Marvel Studios' imponerende skaperverk, er kommet på kino. Det betyr at man nå kan se tre filmer fra Marvels Fase 4, og disse føyer seg pent inn i vår oversikt over hvordan du ser Marvel-filmene i riktig rekkefølge.

Eternals er imidlertid ikke den siste Marvel-utgivelsen i 2021. Hawkeye-serien på Disney+ tar stafettpinnen med videre den 24 november, før den lenge etterlengtede Spider-Man: No Way Home runder av året 17. desember.

Det er mye å se frem til i 2022 og i tiden som følger, for Marvel viser ingen tegn til å saktne produksjonshastigheten for sine mange TV-serier og filmer. På grunn av pandemien var 2020 et veldig tynt år for studioet, men nå har vi endelig veldig mye moro å glede oss til.

Hvis du er ute etter en komplett gjennomgang av Marvels planer for Fase 4, har du kommet til riktig adresse. Nedenfor finner du mer informasjon om alle de kommende MCU-filmene og TV-seriene, inkludert flere endrede lanseringsdatoer, multiversale krysninger, tilskudd til rollebesetninger og mye mer.

Marvel Fase 4 – lanseringsdatoer

Marvel Fase 4: planlagte lanseringsdatoer for komende filmer og TV-serier

Mange av Marvels kommende produksjoner har fått offisielle lanseringsdatoer, men for enkelte viktige utgivelser er disse ikke klarlagt ennå.

Nedenfor finner du en oversikt over de bekreftede lanseringsdatoene for de gjenværende utgivelsene i 2021, de endrede datoene for prosjektene i 2022 og anslagsvise lanseringsvinduer for fremtidige filmer og TV-serier.

Hawkeye (24. november, 2021)

Spider-Man: No Way Home (17. desember, 2021)

Ms. Marvel (tidlig i 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6. mai, 2022)

Thor: Love and Thunder (8. juli, 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11. november, 2022)

The Guardians of the Galaxy Holiday Special (Desember 2022)

Moon Knight (ventes i 2022)

She-Hulk (ventes i 2022)

Secret Invasion (ventes i 2022)

The Marvels (tidlig i 2023)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5. mai, 2023)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28. juli, 2023)

Fantastic Four (dato ikke angitt)

Blade (dato ikke angitt)

Marvel Fase 4 – filmer

Marvel Fase 4 – filmer: alle MCU-filmer som kommer innen utgangen av 2023

Spider-Man: No Way Home

Lanseringsdato: 17. desember , 2021

Det finnes neppe noen mer etterlengtet Marvel-film enn Spider-Man: No Way Home. Lanseringen av filmens første trailer ødela nesten internett i slutten av august, og hypen har ikke stilnet rundt den potensielle tilbakekomsten til tidligere Spider-Man-skuespillere og seriens skurker.

No Way Home tar opp tråden en gang etter den andre MCU Spider-Man-filmen. Her får vi se at Peter Parker (Tom Holland) søker hjelp hos Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) for å gjenopprette sin hemmelige identitet. Dette skjer etter at Mysterio avslørte hvem han var etter rulletekstene i Far From Home.

Ting går imidlertid ikke helt etter planen, og duoen bidrar til at multiverset inntreffer. Alfred Molinas Doc-Ock, Jamie Foxx’ Electro og Willem Dafoes Green Goblin vil trolig gjeninntre i sine roller. Tobey Maguire og Andrew Garfield ventes også å gjeninntre som sine versjoner av Spider-Man, mens Charlie Cox’ Matt Murdock, som man senest møtte i hans Daredevil-serie på Netflix, vil kanskje også dukke opp. Her er det mange ukjente elementer i én film.

Vi forbereder oss på en tankevekkende, actionfylt og muligens følelsesladet slutt på MCUs Spider-Man-trilogi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Lanseringsdato: 8. mai, 2022

Og når vi snakker om sola … Doctor Strange 2 kommer på kino fem måneder etter No Way Home. Den vil trolig gi oss et bedre innblikk i Marvel Cinematic Multiverse (MCM).

Cumberbatch gjeninntrer i rollen som Stephen Strange, og han vil få selskap av Elizabeth Olsens Scarlet Witch, Benedict Wongs Wong, Chiwetel Ejiofors Baron Mordo og Rachel McAdams’ Christine Palmer fra den første filmen. Nykommeren Xochitl Gomez går inn i rollen som America Chavez, en ganske fersk skikkelse i Marvels superlag.

Vi vet lite om handlingen i Doctor Strange 2, ut over et kort synopsis (via Backstage.com ), der det antydes at vi kan vente oss en tankevekkende, horrorpreget superheltfilm som kan omdefinere alt vi trodde vi visste om dette realfilmuniverset. Alt tyder på en ommøblering av hvordan MCU og dets innbyggere fungerer.

Thor: Love and Thunder

Lanseringsdato: 8. juli, 2022

Thor er den første avengeren som får en fjerde solo-film, og den skal etter planen lanseres i juli 2022. Thor: Love and Thunder vil bli en slags mini-Avengers-film. Her møter vi også Guardians of the Galaxy, Tessa Thompsons Valkyrie og vi får et gjensyn med Natalie Portmans Jane Foster.

Akkurat som med Doctor Strange 2, vet vi ikke noe særlig om handlingen her heller. I følge regissøren Taika Waititi skal den hente inspirasjon fra Jason Aarons tegneserie Mighty Thor, der Foster får superkrefter som Thor mens hun er under behandling for kreft. Vi vet også at Christian Bale (The Dark Knight, Vice) skal gestalte Gorr the God Butcher, filmens antagonist. Waititi kaller Thor 4 den «sprøeste filmen han noen gang har skapt».

Black Panther: Wakanda Forever

Lanseringsdato: 11. november, 2022

Dette er kanskje den mest gripende Marvel-filmen som er i produksjon for tiden. Black Panthers MCU-reise vil fortsette uten den ikoniske Chadwick Boseman, som døde i august 2020 etter en fire år lang kamp mot kreft.

Ettersom Marvel Studios valgte i å ikke finne en ny skuespiller til rollen som T'Challa, i respekt for Bosemans tolkning av rollen, er plottet i Wakanda Forever omskapt fem ganger av regissør Ryan Coogler og medforfatter Joe Robert Cole. Filmingen pågår, og det ser dermed ut til at duoen har funnet en måte å ivareta arven etter Boseman på og samtidig videreføre Black Panthers fortelling.

Men hva vet vi så langt? Lupita Nyongos Nakia, Letitia Wrights Shuri, Angela Bassetts Ramonda og Danai Guriras Okoye gjenopptrer i rollene fra den første filmen. Også Martin Freeman og Winston Duke er tilbake, i rollene som henholdsvis Everett Ross og M’Baku. Michaela Coel (I May Destroy You) er hentet inn i en ennå ikke kjent rolle.

Endelig vil Wakanda Forever introdusere en realfilmutgave av Ironheart, aka Riri Williams, en genial oppfinner og MiT-student som skaper sin egen beskyttelsesdrakt i Iron Man-stil. Vi kan vente oss at Tony Starks MCU-arvtager vil spille en sentral rolle, i tillegg til at den etablerte rollebesetningen på en eller annen måte skal ta opp arven etter Black Panther.

The Marvels

Lanseringsdato: tidlig i 2023

Dette er teknisk sett en Captain Marvel-oppfølger, men i denne Nia DaCosta-regisserte Fase 4-filmen får vi tre kvinnelige superhelter i hovedrollene for første gang på kino.

Brie Larsons Carol Danvers vil gjenforenes med Teyonah Parris’ Monica Rambeau – datteren til Danvers bestevenn Maria (Lashana Lynch) fra den første filmen. Forrige gang vi så Rambeau, hadde hun skaffet seg sine egne superkrefter i WandaVision. Dermed kan vi vente oss en underlig gjenforening av disse to.

Ellers vil Iman Vellanis Ms. Marvel gjøre sin første spillefilmopptreden. Vellanis Kamala Khan skal først inneha hovedrollen i sin egen serie på Disney+, en serie som etterplanen skal slippes tidlig i 2022. Dermed vil vi bli kjent med henne allerede før hun dukker opp i The Marvels.

Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) er hentet inn i rollen som filmens skurk. Opptakene blir gjort i Storbritannia, etter sekvenser i Los Angeles og New Jersey. Etter at Marvel ommøblerte lanseringsplanene, har ikke lenger The Marvels noen offisiell lanseringsdato.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Lanseringsdato: 5. mai, 2023

Guardians 3 er en av tre filmer som så langt er planlagt å slippes i 2023, og den skal avslutte trilogien James Gunn har hat hånd om siden 2014.

Guardians 3 utspiller seg etter Thor: Love and Thunder og Guardians kommende julespesial hos Disney+. Men bortsett fra noen potensielle endringer i rollebesetningen, der David Bautista ikke vil gjeninnta rollen som Drax etter Guardians 3 i tillegg til at Gunn har signalisert at enkelte sentrale skikkelser vil avgå ved døden, vet vi ikke så mye om denne filmen.

Innspillingen skal begynne i november 2021 og avsluttes i april 2022, så vi kan vente oss enkelte lekkasjer i dette tidsrommet. Heldigvis ble ikke lanseringsdatoen til Guardians 3 flyttet da Marvel ommøblerte lanseringsrekkefølgen. Dermed er den fortsatt planlagt å slippes i mai 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Lanseringsdato: 28. juli, 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania er enda en produksjon som er under innspilling i Storbritannia, og dette kan bli introduksjonen av MCUs neste store skurk etter Thanos i Infinity Saga.

Heller ikke her vet vi noe særlig om handlingen, men vi vet at antagonisten blir selveste Kang the Conqueror. Tidsreisegeniet skal spilles av Jonathan Majors, som også har portrettert en av Kangs tidsvarianter – He Who Remains – i første sesong av Loki. Hans offisielle ankomst kan få mye å si for den videre utviklingen av MCU.

I Ant-Man 3 vender dessuten Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer og Kathryn Newton tilbake i rollene som Scott Lang/Ant-Man, Hope van Dyne/Wasp, Hank Pym, Janet van Dyne og Cassie Lang. Peyton Reed, som regisserte de to første Ant-Man-filmene, har også hånden om denne. Han har antydet at Quantum Realm vil spille en sentral rolle i filmen.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania skal nå slippes etter Guardians 3. Det er uklart om dette har planleggingsmessige årsaker eller om handlingen i de to vil knyttes sammen. Uansett: følg med!

Fantastic Four

Lanseringsdato: ukjent

Dette er en stor Fase 4-film. En Fantastic Four-film er nemlig på vei. Her vet vi veldig lite om hva den vil by på. Og det gjelder også lanseringsdatoen.

Jon Watts, som har regissert alle de tre MCU-filmene om Spider-Man, er også i førersetet for denne produksjonen. Dette er den eneste offentliggjorte opplysningen om filmen, men vi håper det endres når han har avsluttet arbeidet med Spider-Man: No Way Home.

Blade

Lanseringsdato: ukjent

Vi vet ennå svært lite om MCU-filmen Blade. Her spiller Mahershala Ali hovedrollen som vampyrjegeren Blade, Bassam Tariq (Mogul Mowgli) er regissør og forfatteren er Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, Hunters).

Ellers vet vi ikke noe om når innspillingen vil starte eller når filmen skal lanseres. Vi håper det ikke er lenge til Marvel kommer med flere opplysninger om filmen Blade.

Marvel Fase 4 – TV-serier

Marvel Fase 4 – TV-serier: alle Disney+-seriene som skal lanseres innen utgangen av 2022

Hawkeye

Lanseringsdato: 24. november, 2021

Clint Barton har helt klart ett og annet i bagasjen etter Avengers: Endgame, der han dreper kriminelle og også lar Natasha Romanoff. Han er tilbake for å trene opp en ny Hawkeye, Kate Bishop, i denne serien hos Disney+.

Det er hentet inspirasjon fra tegneseriene skapt av Matt Fraction og David Aja, der de gjenskapte Hawkeye for en ny tidsalder. Denne serien har et julerelatert tema, og ryktes å by på Daredevils Vincent D'Onofrio i rollen som Wilson Fisk, men her er det bare å vente og se.

Serien har seks episoder, og blir tilgjengelig i november, der to episoder slippes den første dagen. Det betyr at den siste episoden vil komme i tide til 22. desember, og dermed blir en perfekt juleavslutning.

Ms. Marvel

Lanseringsdato: ventes tidlig i 2022

Denne serien ble opprinnelig ventet i 2021, men nå er den forskjøvet til 2022 (ryktene sier tidlig på året). I Ms. Marvel introduseres MCU for Kamala Khan (Iman Vellani), dette universets første muslimske superhelt, som også hadde et gjennombrudd i Marvel's Avengers-spill, som kom i 2020.

Hun er et friskt pust i superheltsfæren, med en Spider-Man-aktig bakgrunnshistorie som gjør at hun virker veldig komplett som skikkelse allerede fra starten. Som nevnt, vil denne serien knytte seg opp mot The Marvels, der Vellani gjenopptar rollen sin, Opptakene ble avsluttet i mai 2021, men det gjenstår å se noe offisielt bildemateriale og en ny lanseringsdato.

Moon Knight

Lanseringsdato: 2022 (antatt)

Moon Knight handler om Marc Spector, en superhelt som sliter med dissosiativ identitetsforstyrrelse. Den store nyheten her er at Marvel har hanket inn superstjernen Oscar Isaac til hovedrollen, mens Ethan Hawke spiller seriens skurk. Vi kan vente oss at Isaac skal opptre som ulike versjoner av skikkelsen, og at egyptisk ikonografi spiller en sentral rolle i seriens visuelle uttrykk.

Produksjonen av serien Moon Knight pakket sammen sakene i midten av oktober. Vi kan vente oss at serien på seks episoder slippes i 2022. I følge Kevin Feige kan skikkelsen dukke opp i fremtidige MCU-filmer.

She-Hulk

Lanseringsdato: 2022 (ventet)

She-Hulk vil bli et nytt og interessant krydder i MCU. Tatiana Maslany spiller Bruce Banners kusine Jennifer Walters, i noe som beskrives som en halvtimeskomedie i samme stil som Dan Slotts tegneserie fra tidlig 2000-tall, som fikk svært god omtale.

Mark Ruffalos Bruce Banner/Hulk vil også dukke opp i denne nye serien,, sammen med Tim Roths Abomination. Med tanke på hvordan tegneserien utviklet seg, må du ikke bli overrasket hvis også andre MCU-skikkelser får prøvd seg. Etter det vi har hørt, spilles seriens skurk Titiana av Jameela Jamil.

Secret Invasion

Lanseringsdato: 2022 (ventet)

Dette kan bli en stor serie. Secret Invasion vil konsentrere seg om Skrulls, som vi har sett i Captain Marvel, med Ben Mendelsohns Talos og Samuel L. Jacksons Nick Fury som seriens ledestjerner. Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman og Emilia Clarke inngår også i rollebesetningen, og vi regner med at serien vil definere et nytt Avengers-nivå i MCU.

«Det handler om sekten Skrulls som har infiltrert hver eneste av jordas livsformer», sa Kevin Feige om serien i desember 2020. I følge Jackson er innspillingen påbegynt, så det er på tide å begynne å glede seg til denne.

Guardians of the Galaxy Holiday Special

Lanseringsdato: Desember 2022

Denne spesialutgivelsen ventes å bli kortere enn 40 minutter, og vil trolig trekke veksler på den notorisk elendige Star Wars Holiday Special fra 1978, som manusforfatter og regissør James Gunn er en stor tilhenger av. Hovedbesetningen fra Guardians vil medvirke, og det ser ut til at den vil inngå i kanon. Den foregår før den tredje Guardians-filmen og etter Thor: Love and Thunder.

Innspillingen vil skje parallelt med Guardians of the Galaxy Vol. 3, så vi kan vente oss at den innledende innspillingen snart begynner. I så fall vil Guardians' Holiday Special være klar i tide til desember 2022.

Marvel Fase 4 – andre prosjekter

Marvel Fase 4: hvilke andre produksjoner er på trappene?

Ingen av disse prosjektene har fått lanseringsdatoer ennå, men de er alle bekreftet å være på trappene:

Ironheart

Serien Ironheart er på vei til Disney+, men vi vet ennå ikke lanseringsdatoen. Denne TV-serien på seks episoder forfattes av Chinaka Hodge (Snowpiercer), og i hovedrollen får vi se Dominique Thorne som Riri Williams, som får sin spillefilmintroduksjon i Black Panther 2.

Armor Wars

Don Cheadles James Rhodes/War Machine vil i nær fremtid dukke opp i sin egen serie på Disney+. Den bygger på tegneserien ved samme navn, og innspillingen skal starte i 2022. Her vil vi på ett eller annet plan utforske etterdønningene av Tony Starks død i Avengers: Endgame. Yassir Lester (Girls) skriver manuset.

Wakanda TV-serie

I februar 2021 ble det offentliggjort at en spinoff-serie til Wakanda er på trappene. Den utvikles av Black Panthers forfatter og regissør Ryan Coogler. Danai Gurira har takket ja til å gjenoppta sin rolle som Okoye i denne TV-serien som ikke har fått noe navn ennå. Det er uklart om andre rollefigurer fra Black Panther vil dukke opp.

What If…? sesong 2

What If…? sesong 2 er allerede under utvikling hos Marvel Studios. I følge hovedforfatter A.C. Bradley og regissør Bryan Andrew er én episode allerede klar – en Gamora-sentrert episode som ikke kom med i første sesong. Noen episoder er nesten fullført, mens det med andre gjenstår mer arbeid.

Du kan likevel ikke vente deg at den neste sesongen av Marvels animerte trilogi blir å se før i midten av 2022.

Loki sesong 2

Endelig er Loki sesong 2 under utvikling for Disney+. Den sleipe gudens tilbakekomst ble antydet under avslutningen av den første sesongen, men det vites ikke når innspillingen vil skje,

Tom Hiddleston vil temmelig sikkert gjeninnta hovedrollen som Loki. Owen Wilson, Wunmi Mosaku, Gugu Mbatha-Raw og Sophia Di Martino kommer trolig også tilbake, mens Michael Waldron, som skrev den første sesongen, også har takket ja til å skrive den neste.