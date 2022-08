Marvel Fase 5: Her er alle MCU-filmene og -seriene som kommer i 2023 og senere

Marvel Fase 5 er kommet. Eller … Marvel Studios' oversikt over planlagte filmer og TV-serier i den neste fasen er kommet.

MCU Fase 4 er ikke over ennå. For det er først med The Guardians of the Galaxy's Holiday Special på Disney+ at denne fasen avsluttes. Det var på høy tid at Marvel lettet på sløret for den neste fasen i deres univers. Og akkurat dette gjorde Marvel under San Diego Comic-Con 2022. Studioet avlørte hele oppsettet for sin neste runde med realfilm- og animasjonsprosjekter.

I tilfelle du gikk glipp av kunngjøringen, eller gjerne vil vite litt mer om dem, kan vi hjelpe. Nedenfor gir vi deg en gjennomgang av Marvels neste rekke av prosjekter. Vi gir deg dessuten flere detaljer om alle de kommende MCU-filmene og seriene på Disney Plus. Vi begynner med Ant-Man and the Wasp: Quantumania og avslutter med Thunderbolts. Med mindre Spider-Man: Freshman Year eller Marvel Zombies viser seg å bli lansert etter Thunderbolts.

Her er alt du trenger å vite om Marvel Fase 5.

Marvel Phase 5: Alle filmene og TV-seriene show

Marvel utvikler en zombie-spinoff-serie til den animerte TV.serien What If…? (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Her er alle produksjonene som inngår i Marvel Fase 5:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17. februar, 2023)

(17. februar, 2023) What If...? season 2 (TV-serie, tidlig i 2023)

(TV-serie, tidlig i 2023) Secret Invasion (TV-serie, tidlig i 2023)

(TV-serie, tidlig i 2023) Guardians of the Galaxy Volume 3 (5. mai, 2023)

(5. mai, 2023) Echo (TV-serie, medio 2023)

(TV-serie, medio 2023) Loki sesong 2 (TV-serie, medio 2023)

(TV-serie, medio 2023) The Marvels (28. juli 2023)

(28. juli 2023) Ironheart (TV-serie, sent i 2023)

(TV-serie, sent i 2023) X-Men 97 (animert TV-serie, sent i 2023)

(animert TV-serie, sent i 2023) Blade (3. november 2023)

(3. november 2023) Agatha: Coven of Chaos (TV-serie, sent i 2023/tidlig i 2024)

(TV-serie, sent i 2023/tidlig i 2024) Daredevil: Born Again (TV-serie, tidlig i 2024)

(TV-serie, tidlig i 2024) Captain America: New World Order (3. mai 2024)

(3. mai 2024) Thunderbolts (26. juli 2024)

(26. juli 2024) Spider-Man: Freshman Year (animert TV-serie, 2024)

(animert TV-serie, 2024) Marvel Zombies (animert TV-serie, 2024)

Marvel Phase 5: Filmer

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Mans tredje solofilm utgjør startskuddet for Marvels Fase 5. (Image credit: Disney/Marvel Studios)

Lanseringsdato: 17. februar 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania skal bli den egentlige introduksjonen av MCUs neste superskurk Kang the Conqueror. Det tidsreisende geniet spilles av Jonathan Majors, som har spilt en av Kangs tidsvarianter, He Who Remains, i Loki sesong 1.

Hans inntreden kan få store ringvirkninger for MCU, noe Michael Waldron,

hovedforfatter for Doctor Strange 2, har hintet om (via Murphy's Multiverse). Ifølge MCU-innsiderne Grace Randolph og CineStealth, burde fansen vente seg at Kangs MCU-historie er lineær, eller med flere Kang-varianter som dukker opp her og der i Fase 5 og Fase 6.

I Ant-Man 3 får vi et gjensyn med Scott Lang (Paul Rudd), Hope van Dyne (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas), Janey van Dyne (Michelle Pfeiffer) og Cassie Lang (Kathryn Newton). Samuel L. Jackson skal ha røpet at også Nick Fury vil dukke opp, mens Quantum Realm vil være et viktig sted i filmen.

Ellers har den legendariske skuespilleren Bill Murray antydet at khan vil tre inn i en skurkerolle sammen med Majors Kang. Det meldes om at han skal spille en skikkelse kalt Krylar. Korey Stoll, som spilte Yellowjacket i 2015-utgaven av Ant-Man, vil dukke opp som en annen superskurk i MODOK.

Peyton Reed regisserer det som blir hans tredje MCU- og Ant-Man-film. Den innledende filmingen ble avsluttet i november 2021. Selv om det ble gjennomført nyinnspillinger i San Francisco tidligere i 2022, skulle ikke filmen være forsinket. Det ble vist en liten smakebit under Comic-Con 2022, men den skal ikke komme på nettet med det første.

Guardians of the Galaxy 3

Guardians of the Galaxy 3 vil bli den siste MCU-opptredenen for flere i denne rufsete gjengen. (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: 5. mai 2023

Guardians of the Galaxy 3 vil avslutte trilogien James Gunn har stått ved roret for siden 2014. Den utspiller seg etter Thor: Love and Thunder og Guardians kommende Disney Plus Holiday Special.

Utover noen mulige besetningsendringer, der Dave Bautista ikke gjentar rollen som Drax mens Gunn har hintet om at flere sentrale skikkelser skal avgå ved døden, vet vi ikke så mye om denne. Men når det gjelder rollebesetningen, vet vi at Will Poulter skal spille Adam Warlock, noe som ble antydet etter rulletekstene i Guardians 2. Deadline har meldt om at Borat 2-stjernen Maria Bakalova (som ventes å låne sin stemme til Cosmo the Space Dog), The Suicide Squads Daniela Melchior Crazy Rich Asians' Nico Santos er hanket inn.

Noe som ble bekreftet ved Comic-Con, er at Chukwudi Iwuji (Peacemaker) vil spille skurken High Evolutionary. Det later også til at han har en historie med Rocket. Dermed kan vi vente oss en rekke tåredryppende øyeblikk.

En liten sniktitt ble vist under Marvels Comic-Con-presentasjon, men Gunn har sagt at den ikke blir å se på nettet før han er helt fornøyd med de visuelle effektene. Dermed må vi nok vente en stund før vi får se de deilige bildene fra Marvel Fase 5.

The Marvels

I The Marvels møtes Captain Marvel, Photon og Ms Marvel for første gang. (Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Lanseringsdato: 28. juli 2023

Selv om dette teknisk sett er en oppfølger til Captain Marvel, vil denne Nia DaCosta-filmen by på et helkvinnelig superhelt-lag for første gag på det store lerretet. Hvis vi ikke tar med den helkvinnelige gruppen i de avsluttende kampene mot styrkene til Thanos i Avengers: Endgame, da.

Brie Larsons Carol Danvers vil gjenforenes med Teyonah Parris' Monica Rambeau, datteren til Danvers' bestevenn Maria (Lashana Lynch) fra den første filmen. Den forrige gangen vi så Rambeau, også kjent som Proton, hadde hun skaffet seg sine egne superkrefter i WandaVision. Dermed kan vi bli vitner til en pinlig familiegjenforening mellom de to. Iman Vellanis Ms. Marvel vil også få sin første filmopptreden etter å ha hatt hovedrollen i sin egen TV-serie.

Ellers er Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) hentet inn i rollen som filmens skurk, mens Park Seo-joon (Parasite) spiller en rollefigur vi ennå ikke vet navnet til. Samuel L. Jackson har dessuten antydet at Nick Fury vil bli å se i filmen. Dessuten vil Marvel, ifølge Greatphase, innføre noen ikkemenneskelige elementer i MCU.

Den første delen av innspillingen ble avsluttet annen halvdel av 2022, ifølge Variety, og lanseringsdatoen ble utsatt ettersom Ant-Man 3 ligger bedre an i produksjonsprosessen. Det gjenomføres noen nyinnspillinger, noe Jackson har bekreftet overfor Jimmy Kimmel, derav forsinkelsene.

Blade

Vampyrene kommer tilbake til MCU i Fase 5. (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: 3. november 2023

Etter sin usynlige gjesterolle i Eternals, får Blade sin egen MCU-film. Det er ikke sagt noe om når innspillingen vil begynne, men rykter sier at dette ikke vil skje før mot slutten av 2022.

I hovedrollen som vampyrjegeren Blade vil vi møte Mahershala Ali. Delroy Lindo (Da 5 Bloods, The Harder They Fall) har sluttet seg til rollebesetningen, og MCU-lekkeren Greatphase hevder at han skal spille Jamal Afari. Milan Ray (The Wonder Years) skal ha blitt hentet inn i en birolle, ifølge The Direct.

Når det gjelder produksjonen, er Bassam Tariq (Mogul Mowgli) regissør, mens Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, Hunters) står for manuset. Narcos: Mexico-teknikeren Damian Garcia skal også ha sluttet seg til prosjektet (via Murphy's Multiverse).

Murphy's Multiverse har dessuten antydet at Blade er ute etter å sette sammen et lag av vampyrjegere, mens Marvel-observatøren Marvel-observatøren Grace Randolph hevder at filmen vil ta opp tråden fra Eternals og utspille seg over flere forskjellige tidsperioder. Greatphase har hørt lignende rykter, men hevder likevel at vi får en Blade-film som stort sett foregår i nåtiden.

Ifølge en VFX-veileder hos Marvel, kan det hende at Blade allierer seg med Kit Haringtons Black Knight (via CBR), mens Moon Knight-stjernen Oscar Isaac også vil ha en forbundsfelle i Midnight Sons i form av Blade. Med tanke på at Moon Knight-produsent Grant Curtis eksklusivt fortalte TechRadar at rettferdighetskjemperen vil kunne dukke opp overalt i MCU, er dette helt klart en mulighet.

Captain America: New World Order

Sam Wilsons første ordenlige opptreden som Captain America kommer snart. (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: 3. mai 2024

En ny Captain America-film med Anthony Mackies Sam Wilson i hovedrollen er under utvikling til Marvels Fase 5.

Malcolm Spellman (Falcon and the Winter Soldier (FATWS)) står for manuset (via The Hollywood Reporter), mens Julius Onah (The Cloverfield Paradox)sies å være regissøren (igjen, via THR). Det er lite annet vi vet om denne filmen, men Marvel-produsenten Nate Moore antyder at den vil få et underdog-preg og spørre seg om hvordan Wilsons Captain America vil kunne klare seg uten Avengers etter begivenhetene i FATWS.

Tidligere Captain America-stjerne Chris Evans nekter for at han vil inneha en birolle (selv om MCUinnsideren Greatphase hevder akkurat dette). Ellers er det ikke sagt noe om vi får et gjensyn med Sebastian Stans Winter Soldier, selv om han har uttrykt interesse for å dukke opp på en eller annen måte.

Thunderbolts

MCUs første antiheltgruppe er på vei. (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: 26. juli 2024

Marvel-filmen Thunderbolts omtales som en antihelt-film i Avengers-stil. Paper Towns-regissør Jake Schreier antas å stå ved roret (via Deadline), men det er ikke sagt noe om manusforfatter eller rollebesetning ennå.

Det ventes imidlertid at mange MCU-karakterer med tvilsom moral vil inngå i denne gruppen. Black Widow-paret Yelena Belova og Taskmaster, Falcon and the Winter Soldier-duoen Barom Zemo og US Agent og Tim Roths Abomination (som er med i She-Hulk: Attorney at Law) ventes å inngå i rollebesetningen.

Russell Wyatt, som spiller US Agent, har uttrykt sin interesse for medvirkning (via The Digital Fix), mens Greatphase antyder at Marvel vil introdusere en ny skikkelse fra tegneseriene, nemlig Dallas Riordan, som gruppens antiheltmotstykke til Rick Flag i The Suicide Squad.

Marvel Phase 5: TV-serier

What If...? sesong 2

What If...? sesong 2 vil inngå i Marvels Fase 5. (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: Tidlig i 2023

What If…? sesong 2 er allerede i produksjon. Ifølge hovedforfatter A.C. Bradley og regissør Bryan Andrew er en episode allerede klar (en Tony Stark- og Gamora-orientert episode som ikke kom med i den første sesongen). Noen episoder er nesten ferdige, mens andre krever mer arbeid. DiscussingFilm har angivelig avslørt noen grunnleggende deler av plottet i enkelte episoder, men vi skal ikke ødelegge overraskelsesmomentet her.

Scarlet Witch-skuespilleren Elizabeth Olsen vil låne stemmen sin til karakterens animerte utgave (via One Take News), selv om hun ikke gjorde dette i den første sesongen. Under Comic-Con 2022 avslørte Marvel-lederen Brad Winderbaum at sesong to vil grave dypere i det som får The Watcher til å fungere, i tillegg til å vise mer hans menneskelighet. En tredje sesong har også fått grønt lys.

Secret Invasion

Her kommer Skrulls, Her kommer Skrulls... (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: Våren 2023

Secret Invasion vil konsentrere seg om Skrulls, som vi møter i Captain Marvel, med Ben Mendelsohns Talos og Samuel L. Jacksons Nick Fury i hovedrollene. Serien skal komme tidlig i 2023, noe Marvel bekreftet under Comic-Con. Serien gjennomgår nyinnspilling i London.

Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami), Olivia Colman (The Favorite) og Emilia Clarke (Game of Thrones) er blant nykommerne i MCU, mens Martin Freeman har bekreftet (via Radio Times) at hans karakter Everett K. Ross skal medvirke. En sniktitt som bare er blitt vist på Comic-Con så langt viste at vi kan vente oss gjesteroller med Don Cheadles War Machine og Cobie Smulders' Maria Hill.

Når det gjelder handlingen, avslørte Jackson i en konferanse med The Hollywood Reporter at vi får se mer av Furys liv utenfor den superheltgjerningen vi opplevde i Secret Invasion. Alt annet holdes ennå hemmelig, selv om Smulders kunne avsløre at serien vil få en langt mørkere tone enn vi kanskje har ventet oss (via Entertainment Weekly).

Kyle Bradstreet (Mr Robot) har skrevet serien, men det er også hentet inn enda en manusforfatter som skal løfte kvaliteten ytterligere. Ellers håndteres regien av Thomas Bezucha (Let Him Go) og Ali Selim (Condor).

Echo

Alaqua Cox' Echo får sin egen serie på Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: Medio 2023

Alaqua Cox' Maya Lopez/Echo kommer rett fra sin birolle i Hawkeye (opens in new tab) til sin egen TV-serie. Den regisseres av Sydney Freeland (Navajo) og Catriona McKenzie (Gunaikurnai).

Zach McClarnon, som spilte Lopez' far i Hawkeye, vender også tilbake. Vincent D'Onofrio' Wilson Fisk og Charlie Cox' Matt Murdock/Daredevil ventes også i viktige roller (via The Hollywood Reporter).

Chaske Spencer (Wild Indian), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon), Dervery Jacobs (Reservation Dogs), Cody Lightning (Hey, Viktor!) og Graham Greene (1883) er offisielt blitt hentet inn i roller vi ikke kjenner ennå. Modellen Braydee Cardinal skal også ha sluttet seg til rollebesetningen (takk til Reddit for fangsten), mens Marvel-lekkeren Daniel RPK (via Nação Marvel) antyder at også Jesse James Keitel og Morningstar Angeline er ombord. Dessuten antyder Greatphase at to kvinnelige helter ikke er avslørt ennå. Kan Keitel og Angeline være skuespillerne bak disse antagonistene.

En annen Marvel-innsider kalt CanWeGetSomeToast hevder at det vil være overnaturlige/mystiske elementer i serien, en serie som vil bygge på Echos tilknytning til de amerikanske urfolkene. Filmingen antas å være avsluttet i løpet av august 2022.

Loki sesong 2

Loki vil gjenforenes med Agent Mobius og Sylvie i sesong 2. (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: Sommeren 2023

Ugangsgudens tilbakekomst ble antydet under avslutningen av den første sesongen, og oppfølgeren er i produksjon med tanke på en lansering i midten av 2023. Deler av denne serien som inngår i Marvel Fase 5 ser ut til å utspille seg på 1960- eller 1970-tallet, på bakgrunn av fotomateriale fra fans fra området rundt innspillingsstedene i London.

Tom Hiddleston opptrer på nytt i rollen som Loki, mens Own Wilson, Sophia Di Martino og Gugu Mbatha-Raw har bekreftet at de vil medvirke i Loki sesong 2 som Agent Mobius, Sylvie og Revanna Renslayer. Vi kan også få et gjensyn med Wunmi Mosakus Hunter B-15, mens Greatphase antyder at en superhaltgruppe kalt Squadron Supreme kan få sin debut i MCU. Frog Thor (Throg) og Kid Loki vil kanskje vende tilbake, ifølge den samme Marvel-lekkeren.

Hovedforfatter Michael Waldron fra den første sesongen vil ha en litt mer overordnet rolle denne gangen, mens Eric Martin, som var involvert i den første sesongens seks episoder, overtar som hovedforfatter (via Deadline). Regissørduoen Aaron Moorhead og Justin Benson fra Moon Knight tar seg av den andre sesongen av Loki.

Ironheart

Riri Williams står i begivenhetenes sentrum i sin egen TV-serie etter Black Panther 2. (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: sent i 2023

I Ironheart møter vi Dominique Thorne i hovedrollen som Riri Williams, som får sin realfilmdebut i Black Panther: Wakanda Forever. Denne TV-serien med seks episoder er skrevet av Chinaka Hodge (Snowpiercer,

Anthony Ramos (In The Heights) får en sentral rolle ved siden av Thorne. Det samme får også This Is Us' Lyric Ross (via THR (opens in new tab)) Good Girls-skuespilleren Manny Montana (via Deadline (opens in new tab)). Productionlist.com (opens in new tab) har dessuten bekreftet at Harper Anthony vil dukke opp i serien, mens Elden Ehrenreich fra Star Wars også er hanket inn (via Deadline (opens in new tab)).

Det ryktes også at Letitia Wright fra Black Panther blir med (via Greatphase (opens in new tab)), mens den tidligere Glow-skuespilleren Shakira Barrera (via Murphy's Multiverse (opens in new tab)) kan ha hintet om sin egen deltagelse. Endelig kan Samuel L. Jacksons Nick Fury finn ep åå dukke opp (via fan-kontoen Ironheart News Twitter (opens in new tab)).

Innspillingen har begynt i Chicago, og selv om det stadig kommer lekkasjer fra produksjonen. har ikke Marvel kommet med noen opplysninger. CineStealth (opens in new tab) og The Illuminerdi (opens in new tab) hevder at The Hood vil bli seriens store skurk, mens sistnevnte sier at (opens in new tab) Obadiah Stane, sønnen til Tony Starks motstander i Iron Man 1, vil inngå i rollelisten. Disse må ennå betraktes som ubekreftede.

X-Men 97

X-Men '97 vil koble seg til begivenhetene umiddelbart etter originalseriens avslutning. (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: Sent i 2023

Som et gjensyn med 1990-årenes klassiske X-Men: The Animated Series, vil X-Men 97 ta opp tråden umiddelbart etter forgjengeren. Beau DeMayo (The Witcher: Nightmare of the Wolf) er hovedforfatter (via Polygon (opens in new tab)), mens JB Ballard (Moon Knight, Shameless) er ombord som manuskoordinator. The Newton Brothers (Midnight Mass, The Forever Purge) skal komponere den nye musikken til serien (opens in new tab). De fleste stemmeskuespillerne fra originalen har takket ja til å gjenta sine respektive roller, noe som er bekreftet av Marvel Studios (opens in new tab).

I X-Men 97 vil Magneto være lagets nye leder (via Brandon Davis (opens in new tab)). Sunspot, Nightcrawler, Cable og Bishop er blant de nye medlemmene (via DiscussingFilm (opens in new tab)). Det er ennå ikke blitt røpet noe mer om handlingen.

Serien vil bestå av 10 episoder (via ComicBook.com (opens in new tab)) og en andre sesong har allerede fått grønt lys (via THR (opens in new tab)). Ettersom det musikalske temaet til that X-Men: The Animated Series ble brukt under avslutningen til serien Ms Marvel (opens in new tab), kan vi krysse fingrene for at X-Men 97 innevarsler mutantenes realfilmdebut.

Agatha: Coven of Chaos

WandaVisions store skurk får sin egen serie. (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: Sent i 2023/tidlig i 2024

Coven of Chaos er en spinoff-serie sentrert rundt publikumsfavoritten Agatha fra WandaVision. Her får vi et gjensyn med Kathryn Hahn i rollen som den onde heksen fra MCUs første TV-serie, i denne realfilmserien fra Marvel Fase 5.

Hoveddelen av innspillingen ryktes å skulle begynne i Storbritannia (via Atlanta Filming (opens in new tab)) en gang i starten av 2023 (via Grace Randolph (opens in new tab) og DanielRPK (via The DisInsider (opens in new tab))). Dessuten skal Amy Poehler fra Parks and Recreation (via KC Walsh (opens in new tab)) og Ted Lassos Hannah Waddingham ha sluttet seg til rollebesetningen.

De tidligere WandaVision-skribentene Peter Cameron, Cameron Squires Laura Donney er hentet inn for å skrive manuset (takk til Reddit (opens in new tab) for fangsten). Mary Livanos, WandaVision medprodusent, vil produsere Coven of Chaos sammen med Jac Schaeffer (opens in new tab), som var hovedforfatter for Black Widow og WandaVision.

Daredevil: Born Again

The Man Without Fear tar spranget til Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: Tidlig i 2024

Nesten fire år etter avslutningen til Netflix-serien Daredevil kan serien strømmes i sin helhet på Disney Plus. Endelig får The Man Without Fear en egen MCU-serie. Den vil bestå av hele 18 episoder, og Production Weekly (opens in new tab) antyder at filmingen vil begynne i mai 2023.

Variety (opens in new tab) hevder at Matt Corman og Chris Ord (The Enemy Within, Covert Affairs) er hentet in for å regissere serien, der vi får et gjensyn med Charlie Cox og Vincent D'Onofrio i rollene som Matt Murdock/Daredevil og Wilson Fisk/Kingpin. Duoen har allerede hatt gjesteopptredener i henholdsvis Spider-Man: No Way Home og Hawkeye. Ayelet Zurers Vanessa ventes også å medvirke, ifølge DanielRPK (via Nação Marvel (opens in new tab)).

Ellers kan Jessica Jones dukke opp i en birolle (fra MCU-innsideren MyTimetoShineHello (opens in new tab)), mens en annen Marvel-lekker kalt Charles Murphy (opens in new tab) antyder at Krysten Ritter vil spille Jones denne gangen også.

Greatphase (opens in new tab) har antydet at serien vil ta opp tråden etter Echo, men det er uklart om Daredevils inntog i MCU, eller tilskuddet av skikkelser fra det utfasede Marvel-universet hos Netflix, vil gjøre Netflix' Daredevil-serie kanon i Marvel's Cinematic Universe.

Spider-Man: Freshman Year

En animert Spider-Man-serien baner seg vei til Disney Plus i 2024. (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: 2024

En animert serie som følger Peter Parker på college og hedrer hans tidlige røtter i tegneseriene vil komme på Disney Plus en eller annen gang i 2024. Tom Holland skal angivelig ikke låne stemmen sin til den animerte utgaven av hans MCU-skikkelse (via The Illuminerdi (opens in new tab)). Det er ikke så overraskened, ettersom denne serien ikke ser ut til å være kanon innenfor MCU (fra ComicBook.com (opens in new tab)).

Ifølge IGN (opens in new tab) vi Charlie Cox være blant stemmeskuespillerne, mens Matt Murdock/Daredevil ofte vil bli å høre DiscussingFilm (opens in new tab) har også bekreftet at Nico Minuro vil være blant Peters venner i serien. Norman Osborn er Peters hovedmentor (via Amazing Spider-Talk Twitter account (opens in new tab)), og det vil dukke opp en rekke skurker Spider-Man må hpndtere (per Total Film (opens in new tab)). Blant disse er Doc Ock, Chameleon, Scorpion og Rhino.

Produksjonene later til å være avsluttet på dette Marvel Fase 5-prosjektet, og besetningsmedlemmene skal ha mottatt innpakkede gaver (via Li Cree (opens in new tab), 2D-animatør for serien). Endelig er en andre sesong med tittelen Spider-Man: Sophomore Year allerede under produksjon.

Marvel Zombies

Marvel Zombies blir en spinoff-serie fra What If...? (Image credit: Marvel Studios)

Lanseringsdato: 2024

Marvel Zombies blir en spinoff-serie fra What If...?, og den vil skrive historie når den dukker opp i 2024. Hvordan? Det blir den første produksjonen fra Marvel Studios med høy aldersgrense. IGN (opens in new tab) melder om at den vil være stenket i så mye blod og gørr du noensinne har ønsket deg av en zombie-serie.

Serien vil ta opp tråden fra sesong 1 av What If…?, nærmere bestemt episode 5, også kjent som What If... Zombies!? Her vil MCUs ferske helter kjempe mod en stadig voksende trusel bestående av zombiefiserte superhelter. Shang-Chi, Ms Marvel, Kate Bishop, Yelena Belova og Red Guardian vil inngå på heltesiden.

Ellers møter vi også en zombiefisert utgave av Ikaris fra Eternals. Med tanke på at Eternals er menneskerobot-hybrider, vil det bli interessant å se hvordan rollen til Ikaris utspiller seg. Blant de øvrige zombiefiserte heltene vil vi påtreffe Captain Marvel, Okoye, Ghost, Abomination og Hawkeye.

Marvel Fase 6: Filmer og TV-serier

Vi får to nye Avengers-filmer i Fase 6. (Image credit: Marvel Studios)

Selv om Marvel Fase 5 fikk sin rettmessige plass i rampelyset under Comic-Con 2022, kunngjorde også Marvel de første prosjektene i Fase 6.

Nedenfor ser du de tre første filmene i Fase 6. Her kommer det to nye Avengers-filmer og en offisiell lanseringsdato for Marvel Studios' gjenopptagelse av Fantastic Four:

Fantastic Four (8. november 2024)

(8. november 2024) Avengers: The Kang Dynasty (2. may 2025)

(2. may 2025) Avengers: Secret Wars (7. november 2025)

Vil du kose deg med mer Marvel-relatert stoff, kan du lese vår veiledning til hvordan du ser Marvel-filmene i riktig rekkefølge (opens in new tab) eller hvordan du ser X-Men-filmene i riktig rekkefølge (opens in new tab).