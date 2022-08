De beste Marvel filmene– vår toppliste

Vil du vite hvem som er de beste Marvel filmene? Det kan vi hjelpe deg med.

Marvel sitt filmunivers ekspanderer stadig. Den nyeste filmen «Thor: Love and Thunder» (opens in new tab)går i disse dager på kino, og tilføyer seg i en lang rekke Marvel filmer. Om du er helt ny til Marvel har vi laget et kjekk guide på hvordan å se filmene i riktig rekkefølge. (opens in new tab)

Rekkefølgen er fast, men filmene bytter plassering når vi i TechRadar (opens in new tab)presenterer vår toppliste over de 28 Marvel filmene vi har sett. Let's go...

De beste Marvel filmene– Her vår toppliste

28. Thor: The Dark World (2013)

På jumboplassen finner vi Thor sin andre solofilm, og den er svak. At filmen er såpass dårlig er egentlig litt synd med tanke på at Chris Hemsworth sin tolkning av Thor er en morsom, frisk og kanskje sårt trengt del av «The Avengers». Men handlingen i denne filmen er såpass laber at godt skuespill ikke kan redde den. Historien i filmen går seg tidlig bort og har ikke mye for seg annet enn en moderat spennende invasjon av Åsgard. Om vi strekker oss er det et par lyspunkt til i filmen, som Thors samspill med Mjølner og når guden må ta undergrunnsbanen i London, men ellers er de lite som stemmer i «Thor: The Dark World». Hell i uhell er nok at filmen visste hvordan filmer om Thor ikke skulle lages og resulterte i et mye bedre prosjekt da «Thor: Ragnarok» kom i 2017.

27. The Incredible Hulk (2008)

En av de svakeste filmene i Marvel historien er også en av de første, noe som fort kunne avlivet MCU- filmene fra start. Er egentlig ikke så mye å skrive om denne filmen annet at vi er glade for at Marvel ikke har lagt seg på et så lavt nivå siden.

26. Eternals (2021)

26.plass er kan virke litt strengt for Eternals, men med antall sterke kandidater i Marvel sin katalog blir det ikke høyere plassering på denne filmen. Regissør Chloé Zhao har skapt noen spektakulære scener og en verden som føles litt annerledes enn resten av MCU universet, men det som trekker ned for oss er blant annet lengden på 2 timer og 40 minutter. At filmen er lang er i seg selv ikke problematisk, men grunnen til at den blir langtekkelig er introduksjonen av hele 9 Eternals, noe som blir en lang og seig oppbygning før noe annet skjer. Ingen dårlig film, men det er mange om beinet og dermed blir det kunn en 26. plass.

25. Ant-Man and the Wasp (2018)

Oppfølgeren til Ant-Man er på en fullt fortjent 25.plass. Ant-Man and the Wasp byr ikke på noe den første filmen ikke gjør, og virker mer som et "mens vi venter på en bedre film"– prosjekt. Men det finnes noen morsomme sekvenser i filmen, så underholding får man. Ant-Man and the Wasp lider av noe flere Marvel filmer gjør, nemlig at skurken i filmen er flat og kjedelig. Ingen er vel glade i veps uansett.

24. Iron Man 2 (2010)

En ganske ujevn og rotete oppfølger til Iron Man. Litt overraskende gjør filmen oss ikke bedre kjent hovedkarakter Tony Stark, og den har nok gang litt svake Marvel-skurker i Whiplash (Micky Rourke) og Justin Hammer (Sam Rockwell). Dette blir en litt klassisk "første filmen er bedre enn oppfølgeren", men Ironman 2 har noen vesentlige frempek mot historien videre i MCU, så absolutt en severdig film.

23. Doctor Strange (2016)

Når en såpass sentral karakter i MCU får en egen film, blir Doctor Strange en litt flat introduksjon for seg selv. Doktor Strange er til tider veldig god visuelt og har humor, men historien om parallelle univers, kjedelige skurker (nok en gang) blir litt bleik. Filmen får rett og slett lite ut av en meget solid rollebesetning og blir en film som fort går i glemmeboka. Selve Doctor Strange karakteren leverer heldigvis bedre i senere filmer.

22. Thor (2011)

Thor filmene er en merkelig del av MCU. Mange er enige om at The Dark World er triologien sitt bunnpunkt, men originalfilmen Thor, får heller ikke så mye kjærlighet fra fans. Dette på tross av at filmen er en av de morsommere tidligste Marvel filmene og introduserer oss til flere nye steder i MCU. Blandingen av superhelt og norrøn fantasi funker egentlig veldig godt, men hovedplottet i filmen (Thor sin kamp om å finne sin kjære hammer Mjølner) blir litt for forutsigbar.

21. Avengers: Age of Ultron (2015)

Med ganske god margin er Avengers: Age of Ultron, den dårligste Avengers filmen. I filmen ønsker Tony Stark å bygge en rusting som kan beskytte jorda mot universets trusler. Her blir det selvsagt utfordringer på veien og Avengers gjengen må underveis finne en måte å bekjempe Ultron og hans allierte som vil ta over jorda og alge sin egne menneskehet før en super-rusting er på plass. Age of Ultron hadde mye å leve opp til etter den første Avengers-filmen, men på tross av kule karakterer og tøffe actionscener ble ikke oppfølgeren suksessen Marvel håpet på.

20. Captain America: The First Avenger (2011)

Den første filmen om Captain America har kanskje et uretferdig dårlig rykte. Da den kom på kino fikk den ålreite tilbakemeldinger, men like vell er det en av Marvel filmene med lavest poeng på IMDb. Men denne filmen er likevel ikke dårlig og Chris Evens rolle som Captain America er solid. Handlingen er satt under andre verdenskrig og så sånn sett også annerledes fra resten av MCU sine verdener, og i denne filmen funker skurken Red Skull som bare det. Legger man til kjærlighetshistorien mellom Captain America og Peggy Carter i filmen så kan vi trygt si at dette slettes ikke er en dårlig film.

19. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

(Image credit: Marvel Studios)

Denne filmen har nok lidd litt under at den kom rett etter den mega-suksessen og lenge forventede Spider-Man: No Way Home. Doctor Strange 2 ble en liten nedtur for MCU, men fikk likevel helt ok anmeldelser. Filmen er et godt bilde på hvor spektakulær og fantastisk Marvel-universet kan være, men filmen føles litt ut som den har hastverk hele tiden og når dermed ikke lengre opp på listen vår.

18. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

En veldig annerledes Marvel film som kan beskrives som et modig valg av regissør Destin Daniel Cretton. I filmen møter vi Shang-Chi som må konfrontere sin egen fortid når faren hans dukker opp med et oppdrag. Faren er lederen av the Ten Rings Organization som må finne en mystisk by som har en kraft man ikke kan forestille seg. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings er en film vi liker, men hard konkurranse gjør at den befinner seg på en 18.plass.

17. Ant-Man (2015)

Ant-Man tok nesten tok et tiår å få laget, og da den endelig kom på storskjerm var det en veldig severdig, actionfylt og morsom film. Scott lang gjør helomvending fra tilværelsen som tyv når han blir superhelten Ant-Man. Noe av det gøyeste i filmen er superheltens evne til å skifte størrelse, noe som gjør at den gode sluttscenen foregår rundt et togsett. Dessverre har denne filmen også en skurk som man føler svært lite for...

16. Captain America: The Winter Soldier (2014)

Oppfølgeren til Captain America er god oppfølger. I Captain America: The Winter Soldier, må helten vår bekjempe flere mystiske leiemordere og infiltrere sin egen arbeidsgiver for å finne sannheten. Filmen ligner mer en thriller i sjanger, noe som funker veldig bra og gjør Captain America: The Winter Soldier til en solid side i Marvel sin filmkatalog.

15. Iron Man 3 (2013)

I iron Man 3 sliter vår helt Tony Stark med ettermælet fra Slaget om New York (The Avengers), men tiden til å ta seg inn blir kort når slemmingen The Mandarin går etter han og han billionbedrift. Iron Man 3 er ikke en film man må se om igjen får å få hele bildet i handlingen i MCU , er den verdt en titt til kunn fordi det er en av de morsomste i rekken. Sluttscenen i filmen er også temmelig episk, når en gruppe Iron Man- drakter aktiveres for å slå tilbake mot skurkene.

14. Captain America: Civil War (2016)

Captain America: Civil War er filmen vi får se våre superhelter barke sammen mot hverandre. Og på hver sin side av konflikten står Captain America og Iron Man. Kjernen i denne uroen mellom heltene våre er en ny lov som blir pålagt superhelter. Denne loven er noen for og noen i mot og det tar ikke lang tid før grupperingene bytter ut ord med slag og spark mot hverandre. Det er mange helter som skal med i Captain America: Civil War, men filmen gir nok plass til alle.

13. Black Widow

Handlingen i Black Widow er satt før begivenheten i the Avengers og er forhistorien til hvordan Natasha Romanoff blir til Black Widow. Dette actionfylte leiemorder-eventyret følger Natasha i sin kamp mot fortiden, dårlige familie relasjoner og redningen av flere kvinner slik at de ikke skal ende opp som leiemordere de også. Black Widow er rett og slett en god actionfilm som havner fortjent høyt opp på listen vår.

12. Captain Marvel (2019)

Brie Larson sin debut som hovedkarakter Carol Danver er en fornøyelse fra start til slutt. Krydret med 90-talls slagers , møter vi Danver som en elite jagerflypilot som oppdager at hennes egen fortid er mer komplisert enn det hun først trodde.

En boblende, kulespyttende og veldig veldig morsom del av MCU, som lener seg tungt på Larson sin karisma og sjarm for å funke, heldigvis har hun bøtter og spann av begge deler

11. Spider-Man: Far From Home (2019)

I Spider-Man: Far From Home ønsker Peter parker å gi ta en pause fra å bære maske og redde verden. Planen er å dra på en velfortjent ferie, men det blir lite avslapning og pause fra superheltlivet når han må hjelpe til med å avdekke mysteriet rundt flere mystiske angrep.

En an flere ting som trekker Spider-Man: Far From Home opp på lista, er en god skurk i Mysterio. Han og Tom Holland sin sjarmerende tolkning av Spider-Man er noe av det som gjør at filmen funker veldig godt og havner på en 11.plass

10. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Selv om filmen ser like flott ut som sin forgjenger og leverer på flere plan har ikke Guardians of the Galaxy Vol. 2 en like god handling. Peter Quill møter endelig sin bortkomne far, men det er noe som skurrer med familiegjenforeningen.

Den første filmens store styrke var alle karakterene man ble kjent med, og at vi ikke ser flere sider av dem i oppfølgeren er en stor svakhet.

Men, denne filmen har definitivt sine øyeblikk og fødte den høyt elskede Baby Grot. En karakter som kanskje solgte mer merch enn billetter til filmen.

9. Iron Man (2008)

Filmen som starter rekken for neste femten år siden(!). Før invasjoner fra andre planeter og før de fleste superhelter og skurker kom på banen, kom Iron Man.

Robert Downey Jr.fanger Stark sin selvgode personlighet perfekt, og legger lista høyt for andre som skal tre inn i Marvel-roller.

Muligens en litt svak sluttscene, men filmen setter en høy standard på MCU

8. Spider-Man: Homecoming (2017)

I Captain America: Civil War stjal Tom Holland sin Spider-Man så mye oppmerksomhet at forventingen var store når han skulle få sin egen film.

Heldigvis ble disse forventingene innfridd i en fartsfylt og fargerik tolkning MCU debut for vår edderkoppvenn. Filmen får også hjelp av Michael Keaton som gjør en strålende jobb (om ikke best så langt) som skurken Vulture. Holland er også i toppform som Spider-Man og svinger seg høyt opp på lista vår.

7. The Avengers (2012)

Om den første Iron Man filmen satte MCU på filmkartet ,erobret The Avengers verden som var tegnet på det. Filmen er et synonym for heseblesende superheltaction med humor og slag om hverandre.

Filmen er den første i rekken hvor heltene våre må samarbeide mot en felles fiende. I denne filmens tilfelle må de stå på samme lag mot Loke sin invasjon av New York.

The Avengers er morsom, fartsfylt og tidvis en veldig varm film og var en forsmak til retningen Marvel ville ta filmene sine. filmen beviste at man kunne lage en film med flere superhelter og gi dem alle like mye oppmerksomhet og tid på skjermen.

6. Spider-Man: No Way Home

Filmen som stadig ble covid-forsinket var verdt å vente på. Den kasserte inn 1,8 milliarder dollar i billettinntekter verden over, et skyhøyt tall som er desto mer imponerende midt i en pandemi. Hovedrolleinnehaver Tom Holland sin Peter Parker er en karakter folket har lagt sin elsk på og det er fortjent.

Selve handlingen i filmen er noe kompleks.. I et desperat forøk på å oppnå anonymitet igjen spør Parker Dr Strange om han kan hjelpe med sin magi. Når tryllingen slår feil åpner et multivers seg for verdenen til Parker. Dette fører til besøk, blant annet fra tidligere innehavere av Spider-Man drakten.

Filmen kunne fort blitt fryktelig rotete, men er ikke det. Spider-Man: No Way Home er en sjarmerende og livlig berg og dalbane som ligger fortjent høyt oppe på listen vår.

5. Thor: Ragnarok (2017)

På det tredje forøket skal det skje og endelig en Thor-film som leverer. Regissør Taika Waititi kommer inn som et friskt pust med sitt humortalent når han sender guden Thor for å sloss mot Hulken. Denne enkle handlingen var noe Thor filmene sårt trengte og det er en av de letteste filmene å kose seg meg om igjen. Det er ikke rart Marvel brukte Taika Waititi igjen i årets Thor film Thor: Love and Thunder (opens in new tab).

4. Avengers: Endgame (2019)

Endgame kan sies å være tre filmer i en og samme fortelling. Man har historien etter Thanos knipset fingrende sine, en tidsreise og en stor krigsfilm. Et resultat av dette er at historien ikke blir så elegant fortalt som i de andre Avengers filmene, men har likevel flere av de mest ikoniske MCU øyeblikkene i seg, spesielt det siste slaget i filmen som er gave til alle fans av Marvel.

3. Guardians of the Galaxy (2014)

Marvels sitt første forsøk med anti-helter ble en stor suksess. Guardians of the Galaxy er enkelt forklart et team med superhelter satt sammen av kriminelle og raringer som skal stoppe en superskurk fra å ta over universet.

Det som gjør denne filmen så bra er alle karakteren og deres samspill og gjorde dem til noen av de mest populære figurene i Marvel-universet. Filmen er langt fra den nyeste, men holder seg svært godt i et masseproduserende MCU.

2. Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War er ekstremt vanskelig og ikke legge på toppe nav listen vår. Endelig kommer Thanos ut av skyggene og gjør sin plan om å bruke Infinity steinene til å eliminere neste alt liv i universet. Dette får han selvsagt ikke gjort uten motstand og The Avengers er klare for kamp.

Handlingen er en intens action-fortelling som leverer noe av det beste MCU noen gang har laget. Avengers: Infinity War er såpass god at nesten alle Marvel filmer vil bli veid opp mot den.

1. Black Panther

På toppen av listen vår troner Black Panther. Det er en enkeltstående, men enestående Marvel-film om nasjonen Wakanda og deres nye konge T´Challa (Chadwick Boseman). T´Challa får tidlig i sitt regime store utfordringer og vi er så heldige å få være med på å løse de. Filmen fikk mye positiv oppmerksomhet for sin rollebesetning som var i hovedsak afro-amerikanske skuespillere.

Black Panther har alt som gjør MCU bra, humor, fantastiske actionscener og en hel drøss av karakterer som du vil bli bedre kjent med. Tenk om alle solo MCU-filmer var så bra!