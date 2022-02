Thor: Love and Thunder – lanseringsdato, rollebesetning og hva vi vet så langt

Thor: Love and Thunder vil vise oss en helt annen tordengud enn ham vi først møtte i Kenneth Branaghs mer enn ti år gamle originalfilm.

Etter at han ble en av grunnleggerne av Avengers og kjempet mot Dark Elves i den skuffende oppfølgeren The Dark World, har Thor gjennomgått en slags gjenskapelsesprosess. Regissør Taika Waititi benyttet det glimrende science fiction-eventyret Thor: Ragnarok for å Chris Hemsworths tordengud en mer komedierettet bearbeidelse. Og selv om Avengers: Infinity og Endgame virkelig satte ham på prøve, ser det ut til at vi kan få mer av det samme i den lenge etterlengtede Thor: Love and Thunder.

De mest spennende nyhetene om denne fjerde filmen i serien er at Natalie Portman vender tilbake i rollen som Dr. Jane Foster, astrofysikeren som forente krefter med Thor i de to første filmene. Her er det imidlertid en vri. Denne gangen skal Foster selv prøve å håndtere Mjølner og skaffe seg gudekrefter.

Lanseringen er under et halvt år unna. Her er alt du trenger å vite om Thor: Love and Thunder...

Lanseringsdato: Filmen planlegges å komme på kino 8. juli 2022. Du kan vente deg at den dukker opp på Disney+ noen få måneder senere.

Story: Fortellingen i Thor: Love and Thunder er tungt inspirert av Jason Aarons anerkjente tegnerserietolkning av The Mighty Thor, der Jane Foster blir den nye inkarnasjonen av tordenguden.

Rollebesetning: Hemsworth og Portman er tilbake, og får selskap fra Ragnarok i form av Tessa Thompson og Waititi. På filmens stjernespekkede rolleliste finner vi også Guardians of the Galaxy samt tidligere Batman-skuespiller Christian Bale som skurken Gorr the God Butcher.

Thor: Love and Thunder – lanseringsdato

Thor: Love and Thunder – lanseringsdato: 8. juli 2022

Lanseringsdatoen til Thor: Love and Thunder er satt til 8. juli 2022. Filmen vil få sin debut på kino før den minst 45 dager senere dukker opp på Disney+.

Planen var at filmen skulle slippes allerede 5. november 2021, men som med så mange andre kinofilmer ble den forsinket av pandemien. Thor 4 hadde en kort stund en tentativ lanseringsdato satt til 4. may 2022, inntil en kunngjøring fra Marvel i oktober 2021 gjorde det klart at alle deres lanseringer i 2022/2023 ville bli forskjøvet i tid. Love and Thunder overtok datoen som tidligere var tiltenkt Black Panther 2: Wakanda Forever.

Filminnspillingen ble fullført i Australia i juni 2021 (som du vil se i Twittermeldingen nedenfor), og Waititi har etter det befunnet seg i den langvarige prosessen med postproduksjon.

"That’s a wrap on Thor Love and Thunder, it’s also national don’t flex day so I thought this super relaxed photo was appropriate... Lots of love, lots of thunder!" (via @chrishemsworth on Instagram) pic.twitter.com/sVblCZ4VnCJune 1, 2021 See more

Thor: Love and Thunder – rollebesetning

Thor: Love and Thunders rollebesetning – hvem finner vi i de andre rollene?

Chris Hemsworth som Thor

Tessa Thompson som Valkyrie

Natalie Portman som Dr Jane Foster/Thor

Christian Bale som Gorr the God Butcher

Jaime Alexander som Sif

Taika Waititi som Korg

Russell Crowe som Zeus

Chris Pratt som Star-Lord

Dave Bautista som Drax

Karen Gillan som Nebula

Pom Klementieff som Mantis

Sean Gunn som Kraglin

Matt Damon som actor Loki

Liam Hemsworth som actor Thor

Sam Neill som actor Odin

Det er ikke akkurat overraskende, men like fullt svært gledelig, at Chris Hemsworth nok en gang bekler tordengudens rolle. Noen av hans nye venner fra New Asgard vil slå følge med Odins sønn i rollelisten til Thor: Love and Thunder. Tessa Thompson gjenopptar Valkyrie-rollen, mens Waititi selv klyver inn i sin ytelsesfremmende drakt for å spille den selverklærte revolusjonære Korg – en seriøs utfordrer til tittelen som den morsomste skikkelsen i hele MCU.

En Thor-gjenganger som (trolig) ikke er med denne gangen for å skape mer ugangn, er tordengudens adoptivbror Loki, som har nok å henge fingrene i med sin egen serie på Disney+. «Vi har utforsket så mye vi kan om disse to brødrene», forklarte stjernen Tom Hiddleston . «Vi har snakket om Thor-filmene som en familiefortelling og den diametrale konflikten mellom Thor og Loki, om dualitet og antagonisme, og dette er en bok vi kanskje kan la være lukket for øyeblikket.»

Den største nyheten ved Thor: Love and Thunder er uansett Natalie Portmans tilbakekomst som Dr. Jane Foster. Hun medvirket i den opprinnelige Thor-filmen og i den skuffende oppfølgeren Thor: The Dark World fra 2013, men glimret med sitt fravær i Thor: Ragnarok, der Thor tilbrakte mesteparten av tiden på den fremmede verdenen Sakaar. Men i Thor: Love and Thunder får hennes rolle langt mer kraft, ettersom hun får håndtere Thors magiske hammer Mjølner og ikler seg tordengudens kappe.

En annen skikkelse som var fraværende fra Ragnarok, men som nå etter sigende vender tilbake, er Åsgards kriger Sif. Hun var borte da hennes sedvanlige kumpaner, Warriors Three, ble feid av banen i Thor: Ragnarok – men hun dukket opp i fjerde episode av serien Loki.

Fra andre steder i MCU, vil også Guardians of the Galaxy dukke opp i Thor: Love and Thunder i forkant av lanseringen av deres egen tredje film i 2023. Det er ikke så rart, ettersom Thor avsluttet Avengers: Endgame i selskap med Marvels mest elskelige drittsekker.

Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax the Destroyer), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis) og Sean Gunn (Kraglin) sies å medvirke i den fjerde Thor-filmen. Du må ikke bli overrasket hvis også de digitale skikkelsene Rocket og Groot også dukker opp.

En som har vandret over fra et annet superheltunivers, er tidligere Batman Christian Bale, som den foreløpig siste i rekken av skuespillere som har spilt både DC- og Marvel-karakterer. I Thor: Love and Thunder gestalter han rollen som Gorr the God Butcher. I tegneseriene ender Gorr opp med å besitte guddommelige krefter takket være en rekke uhellssvangre begivenheter, og han bestemmer seg for å befri universet for guder der han kan finne dem. Det blir spennende å se hvordan denne skikkelsen tar seg ut på kinolerretet, særlig med tanke på hvordan Bale evner å forandre seg til sine rollefigurer.

Russell Crowe, som spilte Jor-El, faren til Superman, i Man of Steel, slutter seg også til den eksklusive DC+Marvel-klubben. Ifølge en melding i Entertainment Weekly, har stjernen avslørt at han skal spille Zeus i den nye filmen. Her kan du altså regne med å møte norrøn og gresk mytologi side om side i MCU for første gang.

Her vil også Luke Hemsworth, Matt Damon og Sam Neill dukke opp i rollene som Thor, Loki og Odin, i en film i filmen, der historien om Åsgard gjenfortelles. Lekkede bilder fra settet antyder at en stor Hollywood-stjerne vil spille Hela, søsteren til Thor og Loki … men vi vil ennå ikke si navnet hennes, for vi vil ikke ødelegge overraskelsen.

Thor: Love and Thunder – trailer

Thor: Love and Thunder trailer – vent deg å få se noe tidlig i 2022

Det finnes ennå ingen trailer for Thor: Love and Thunder, men det er nok ikke lenge før vi kan vente oss en liten snutt. Nylige MCU-utgivelser har fått sine første trailere 4–6 måneder før lanseringen, noe som skulle bety at vi får vår første sniktitt om svært kort tid.

Thor: Love and Thunder – story

Thor: Love and Thunder – story: manuset er «veldig romantisk»

Coveret til The Mighty Thor 1 (2015), utgitt av Marvel Comics. (Image credit: Marvel)

Vi venter at Thor: Love and Thunder tar opp tråden der vi forlot tordenguden ved slutten av Avengers: Endgame – altså en overvektig fyr som har slått seg sammen med Guardians of the Galaxy. Denne filmen slipps før Guardians of the Galaxy 3 (som ventes i 2023), så vi venter at det bygges opp til deler av handlingen her. Valkyrie satt som hersker av New Asgard, en kystlandsby på jorden, så det blir spennende å se hvordan historien knytter seg til hverandre.

Taika Waititi har antydet at Thor er forbi sitt overvektige stadium, noe som kan forklare årsaken til at Hemsworth er i så guddommelig forfatning i alle bildene som er blitt lekket fra settet.

Love and Thunder vil bli inspirert av Mighty Thor-tegneseriene til Marvels superforfatter Jason Aaron. I denne tegneserien mister Odins sønn sin evne til å løfte Mjølner, og Jane Foster ifører seg Thors kappe mens hun samtidig kjemper mot en kreftsykdom.

«Da vi spilte inn Ragnarok, leste jeg en historie av Jason Aaron, nemlig The Mighty Thor», sa regissør og medforfatter Taika Waititi fra scenen under San Diego Comic Con 2020. «Og for dere som kjenner til denne historien, er den utrolig, den er full av følelser, kjærlighet og torden, og vi får for første gang møte en kvinnelig Thor. Og for oss er det bare én som kan spille den rollen. Bare én.»

Natalie Portman ble introdusert på scenen under arrangementet, der hun hadde Mjølner i hendene, noe som bekrefter at hun er tilbake på banen.

Akkurat som Thor: Ragnarok bare kom med en kort referanse til Planet Hulk-fortellingen fra Marvels tegneserier, vil vi bli overrasket hvis Thor: Love and Thunder bare er en bokstavtro adaptasjon av Mighty Thor-serien. Men Portman bekreftet faktisk i et Yahoo-intervju i 2020 at «[Jane] gjennomgår kreftbehandling og er superhelt på si'», noe som hinter om at filmen i vesentlig grad vil hente inspirasjon fra tegneserien.

Waititi har tidligere beskrevet filmen som «så overdreven på best mulig måte», etter å ha skrevet fire eller fem utkast. «Den får Ragnarok til å virke som en veldig enkel og trygg film … med denne nye filmen oppleves det som om vi har spurt en gjeng tiåringer om hva de vil ha med i filmen og deretter sagt ja til alt.»

Regissøren for What We Do in the Shadows og Jojo Rabbit har også senere lagt vekt på det overdrevne aspektet ved Thor: Love and Thunder i et intervju med Empire. «Jeg har gjort mye sprøtt i livet, men dette er noe av det sprøeste jeg har gjort», sa han. «Hvis du skriver ned alle elementene i denne filmen, virker det helt ubegripelig. Det skulle nærmest ikke la seg gjøre. Hvis du gikk inn i et rom og sa 'jeg vil ha det og det og det'. Hvem er med? Disse menneskene. Hva skal du kalle den? Love and Thunder. Da får du aldri jobb igjen. Kanskje jeg ikke gjør det etter dette …»

Det ser heller ikke ut til at han holder noe tilbake når det gjelder den sentrale kjærlighetsfortellingen. Dermed kan Thor 4 vise seg å bli Marvel første egentlige romantiske film. «Det jeg ønsket å gjøre helt fra begynnelsen var å spørre 'hva er det publikum minst av alt venter seg av denne franchisen?'», forklarte Waititi i et intervu med Wired. «Ja, jeg vet det – en fullverdig kjærlighetshistorie!» Han fortalte også BBC News at manuset er «svært romantisk».

Settbildene vi ser nedenfor er tvitret av Thor: Love and Thunder News, og de understreker den romantiske vinklingen. Det antas dessuten at parets frisyrer antyder at dette er tilbakeblikk til The Dark World-epoken.

New Thor: Love and Thunder set photos (They’re still in their TDW wigs from the other day) pic.twitter.com/2JJxalqwhVNovember 1, 2021 See more

Det er også verdt å merke seg at i Thor: Ragnarok forteller en tilhenger Thor at hun «er lei seg for å høre at han ble dumpet av Jane». Han kontrer dette med at «Jeg dumpet henne, det var en gjensidig dumping.» Uansett hva som skjedde mellom de to, er det tydelig at det er mye vi ikke vet om forholdet de to i mellom i årene i som gikk i mellomtiden. Vi kan vente oss at disse detaljene utgjør en vesentlig bestanddel av historien i Thor: Love and Thunder.

Marvel Fase 4: lanseringsdatoer for MCU-filmer og TV-serier, multiverskryssinger og mye mer

Mye Thor gir mye mening

Det er litt rart at Thor er den enste soloserien som så langt får fire filmer i MCU. Men Ragnarok representerte en slags myk omstart for karakteren. Waititi har forlatt de kjedelige gudene og profetiene, og skapt en sprø sci-fi-komedie med litt av DNAet fra hans tidligere filmer. Portmans tilbakekomst gir også gode muligheter til å vise frem andre sider ved MCU.

Det er ikke så rart at Waititi skal regissere en Star Wars-film etter Thor: Love and Thunder. Han lager rett og slett gode og morsomme filmer.