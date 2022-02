Loki sesong 2: alt vi vet så langt

(Foto: Photo courtesy of Marvel Studios. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

Nøkkelinformasjon – Loki sesong 2 har angivelig fått en startdato for innspilling – Den første MCU-TV-serien som får en andre sesong – Tom Hiddleston gjenopptar rollen som Loki – Guga Mbatha-Raw er også tilbake i rollen som Ravonna Renslayer – Hovedforfatter Michael Waldron kan være tilbake

Det ser ut til at produksjonshjulene er i ferd med å begynne å snurre for sesong 2 av Loki. Dette Marvel Studios-prosjektet er den første MCU-TV-serien som får en oppfølgersesong, og det ser ut til at oppstartsdatoen for innspillingen kan være klar. Og det er temmelig snart, hvis vi skal tro meldingene.

Ifølge flere kilder, vil innspillingen av den andre sesongen av Loki begynne senere i år. Det kommer i etterkant av et omfattende preproduksjonsarbeid som allerede er utført. Dermed er det ikke overraskende om det første kameraarbeidet er nært forestående. Men du må lese litt videre for å vite om den potensielle oppstartsdatoen.

Dette er heller ikke det eneste vi vet om den andre sesongen av Loki. Nedenfor kan du lese mer om tilbakekomsten til denne serien på Disney+, inkludert bekreftede besetninsmedlemmer, hvordan serien knytter an til andre prosjekter i Marvels Fase 4 og løse tråder det må nøstes opp i. Med bakgrunn i hvordan den første sesongen sluttet, er det mange spørsmål vi ønsker oss svar på.

Spoilere for sesong 1 av Loki følger, samt for andre MCU-produksjoner som WandaVision om kommende prosjekter som Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Loki season 2 – lanseringsdato

Loki season 2 – lanseringsdato: hva vi vet

Andre sesong av Loki har ikke fått en bekreftet slippdato. Men på bakgrunn av nye opplysninger som har kommet frem i lyset, er det godt mulig at vi får et gjensyn med serien i 2023.

Ifølge en ukentlig produksjonsoversikt fra november 2020, var innspillingen planlagt å begynne i januar 2022, med arbeidstittelen «Architect». Imidlertid var ikke preproduksjonen fullført før i februar, så det kan ha oppstått enkelte forsinkelser.

I etterkant av den lekkasjen antydet Kevin Feige, leder for Marvel Studios (via Collider), vil vi kanskje ikke få se kameraene rulle i gang for sesong 2 før i 2023.

Imidlertid ser det ut til at en nyere melding fra Backstage Magazine har bekreftet at den andre sesongen av Loki vil gå inn i produksjonsfasen sommeren 2022. Dette kommer i etterkant av en annen melding fra en annen Marvel-lekker i The Cosmic Circus. Backstage hevder at det innledende kameraarbeidet vil foregå i Pinewood Studios i London, noe som underbygger påstander fra The Ronin om hvor innspillingen vil finne sted.

Vi ville normalt anbefale deg å ta disse opplysningene med en stor klype salt. Men med tanke på antallet velansette kilder som sier noe lignende, er det nok en grad av sannhet i påstandene. Hvis innspillingen av den andre sesongen faktisk begynner til sommeren, kan den få sin premiere på Disney+ tidlig i 2023. Og det er akkurat det vi har sett for oss.

Noe vi vet, er at tidligere showrunner for Loki, Kate Herron, ikke vil ta seg av den andre sesongen (via Deadline). Hovedforfatter Michael Waldron skal ifølge ryktene være med videre og skrive oppfølgersesongen. Dermed er det i så fall sikret en viss kontinuitet til seriens neste sesong.

Loki sesong 2 – rollebesetning

Loki season 2 – rollebesetning: hvem er med videre?

Resten av artikkelen inneholder spoilere for sesong 1 av Loki.

Det er ikke bekreftet hvem som vil slå følge videre, men vi kan gjøre oss våre tanker på bakgrunn av hvordan den første sesongen sluttet:

Tom Hiddleston som Loki

Owen Wilson som Agent Mobius

Gugu Mbatha-Raw som Ravonna Renslayer

Wunmi Mosaku som Hunter B-15

Eugene Cordero som Casey

Tara Strong som Miss Minutes

Hiddleston, Wilson og Mosaku burde vi få et gjensyn med i rollene som henholdsvis Loki, Mobius og Hunter B-15. Denne spådommen bygger på hvordan den første sesongen sluttet, der Loki løper på alternative versjoner av Mobius og Hunter B-15 en annen Time Variance Authority (TVA). Dette er den mest logiske antagelsen vi kan gjøre oss, med tanke på at de to andre ikke gjenkjenner Loki.

Det er også mulig at vi i den andre sesongen vil få oppleve at rollene reverseres mellom Loki og de andre to. Ved slutten av episode 6 vet Loki mer om He Who Remains (Jonathan Majors) og hans øvrige varianter – inkluderte Kang the Conqueror – enn Mobius og Hunter B-15. Dermed ser han ut til å være i en bedre posisjon til å kunne opptre som «lærer» i den andre sesongen og oppdatere Mobius og Hunter B-15 om denne superskurken.

Mbatha-Raws rollefigur Renslayer vet vi at kommer tilbake. Da skuespilleren 2. februar ble intervjuet av Good Morning America, bekreftet hun at hun også er med i den andre sesongen når den kommer.

I avslutningen av den første sesongen så vi Mobius' tidligere allierte forlate TVA for å lete etter den ansvarlige for løgnene hun er blitt servert. Vi vet at individet det er snakk om er He Who Remains, men det vet ikke Renslayer. Dermed kan det komme som en overraskelse på henne at He Who Remains allerede er død.

En variant av Renslayer kan også vise seg å være lederen for den alternative virkelighetens TVA, omtrent som hun er i første sesongs TVA. Dette vil være den enkleste måten Mbatha-Raw kan vende tilbake på, men hvis Marvel ikke bestemmer seg for å gjøre det på denne måten, kan Loki og de andre støte på henne andre steder i multiverset.

Corderos rollefigur Casey kan også dukke opp på en eller annen måte. Casey var en birollefigur, men likevel en publikumsfavoritt, i den første sesongen. Herron har sagt at Han klarer seg godt gjennom avslutningen av første sesong, og at hun håper at «man vil få glede av mer Casey» kommende sesong (via THR).

I et intervju med Variety hintet Herron dessuten om at Casey ikler seg en annerledes rolle i den alternative versjonen av TVA. Observante fans vil kanskje allerede ha fått med seg – i den første sesongens avsluttende episode – hvilken rolle han er tiltenkt neste gang.

En skikkelse som har vært oppe til debatt, er Sophia Di Martinos Sylvie. Men nå vet vi at Di Martino trolig blir med videre. Di Martino har i mange intervjuer besvart spørsmål om sin eventuelle tilbakekomst, inkludert en spørsmålsrunde i novemberutgaven av bladet Elle i 2021, der det antydes at hun er med i rollelisten til den andre sesongen.

Men hva betyr egentlig dette? Waldron har tidligere fortalt Polygon at det ikke var nok tid i den første sesongen til å utforske Sylvies bakgrunnshistorie. Seriens hovedforfatter utelukket ikke at seerne vil bli bedre kjent med henne i sesong 2. («vi får se, tenker jeg»), i tillegg til å hinte om at vi også kan bli introdusert for en annen MCU-versjon av Thor.

Endelig regner vi med at Tara Strong skal låne stemmen sin til det dvelende AI-programmet Miss Minutes i sesong 2. Dette er så langt ikke bekreftet, men hvis TVA er viktig i den andre sesongen av Loki, burde Miss Minutes ha sin del av historien.

Loki sesong 2 – plott

Loki sesong 2: hva vil historien handle om?

Det er ikke overraskende at man kjenner få av fortellingens detaljer. Men Hiddleston fortalte Marvel.com at det har vært «diskutert grundig» og hva den andre sesongen av Loki skal berette, og han håper at den vil by på «enda flere» overraskelser. Ved MCM London Comic-Con (via RadioTimes.com) fortalte Hiddleston at «Vi kan dessverre ikke si noe [om sesong 2], og vi skulle gjerne ha gitt dere noe [men vi kan ikke].»

Uansett virker Hiddleston ivrig etter å fortsette utforskingen av veien til forløsning. Han fortalte Variety at «jeg forstår at publikum ser godhet i Loki – de ønsker at han skal overvinne sine innvendige og utvendige hindre. De vil at han skal ordne opp i forholdet til broren sin og endelig bli den helten man vet han kan være.

«Han oppdager at 'jeg kan faktisk gå mine egne veier og velge å gjøre det rette. Eller i det minste velge å ikke ty til de samme knepene igjen og igjen i en evig syklus av tillit og svik.' Det er spennende å ivareta alle karakteristika som gjør Loki til Loki, og samtidig belyse andre fasetter av ham.»

Et av de tidlige poengene i den andre sesongens fortelling burde ta for seg at Loki dukker opp i en annen TVA. Waldron fortalte Marvel.com at det er «ulike versjoner» med hensyn til hvordan første sesong skulle slutte, men at akkurat den valgte ble vurdert å passe serien best.

Dermed finner Loki seg en TVA han gjenkjenner, sammen med mennesker han kjenner, men ingen vet hvem han er.

De første episodene i sesong to kan ta ett av to veivalg, etter vår oppfatning. I det første vil vi se Loki bli avhørt av Mobius om hvem han er, Loki vil avsløre alle detaljer om Kang (Jonathan Majors), og de vil forene krefter for å stanse ham. Det vil gjøre det mulig for Mobius og Loki å gjenoppta kompaniskapet fra de tidlige episodene i sesong 1. Det vil nok fansen sette pris på, ettersom serien tok en annen retning da Sylvie dukket opp.

Alternativt kan Loki velge å ta bladet ut av Sylvies bok. Vel vitende om at variantene av He Who Remains (Kang inkludert) utgjør en fare for MCU, kan han bestemme seg for å ødelegge TVA for å få Kangs oppmerksomhet, selv å forsøke å bekjempe Kang og dermed bli en fullverdig helt.

Tanken om en «helt» er mer plausibel når du tak kommentarer fra Waldron i betraktningen. I den samme Polygon-saken vi lenket til lengre oppe sa Waldron at «jeg tror du vil få møte en Loki som betrakter seg selv på en ny måte«, noe som kan antyde at guden av ugagn fortsetter sin heroiske bane.

Vi vil kanskje også finne ut mer om hvordan TVA faktisk fungerer. Som Hiddleston fortalte Marvel.com, er «den moralske kompleksiteten» i TVA et spennende emne å utforske. Den ble bare såvidt berørt i den første sesongen, så vi burde få et bedre innblikk i hvordan det fungerer, dets verdier og arbeidsstokkens moralske kompass.

Hva He Who Remains angår … vil han vende tilbake? Med tanke på at han ble drept av Sylvie i avslutningen av sesong 1, vil vi ikke det. Men vi kan likevel støte på en av hans varianter. Og det gjenstår i så fall å se om denne varianten faktisk er Kang. Finalen til sesong 1 endte med at Loki betraktet en statue som så ut til å forestille Kang i TVA, så det er mulig at Majors vil dukke opp på en eller annen måte.

Hvis han gjør det, og hvis sesong 2 av Loki slippes tidlige i 2023, vil den komme før Kangs neste opptreden i Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Vi fordyper oss enda grundigere i hva finalen til første sesong av Loki betyr for andre Marvel-prosjekter nedenfor, men i et intervju med Entertainment Weekly nektet Majors å avsløre mer da han ble spurt om når kan karakter ville dukke opp

Og når vi snakker om Kang, har Renslayer et nært forhold til det tidsreisende onde geniet i Marvels tegneserier. Dermed er vi sikre på at vi får se mer til Mbatha-Raw i sesong 2. Hvis hun dukker opp, har Mbatha-Raw hintet om hvor hodet til Renslayer befinner seg.

«Vi har så vidt dyppet en tå i [dette] ved seriens avslutning, men man forstår hvor storslagent multiverset er», fortalte hun Marvel.com. «Mulighetene er endeløse. Potensialet er så stort med tanke på hva som befinner seg på den andre siden av tidsdøren. Og hun vil også hevne seg overfor den som har satt opp hele denne fasaden.»

I en samtale med Digital Spy sa Mbatha-Raw at hun var usikker på den videre utviklingen til Renslayer: «Jeg vet ærlig talt ikke i hvilken retning denne er på vei. Jeg mener potensialet er så enormt, særlig når du beskjeftiger deg med selve tiden, slik Renslayer gjør. Jeg er åpen for det neste kapittelet. Så vi får se … jeg er klar for en film også. Jeg aner ennå ikke hvor vi er på vei.»

Herron har også uttrykt sin interesse for hvordan seriens bifigurer, som for eksempel Hunter B-15, får sin historie fortalt.

I det samme Variety-intervjuet uttalte Herron seg om Caseys nye TVA-rolle: «Jeg tenkte et vi ikke burde få se minnene hennes [i episode 4]. Det er en skikkelse man trodde hadde krefter, og så oppdager man at kreftene ikke er der. Da føltes det riktig å likevel gi henne noen krefter i det scenariet. Minnene er private. De er hennes. Men som en fan lurer jeg jo på hvem hun egentlig er.»

Samtidig er Di Martino usikker på hva Sylvie har i vente, og til Elle sa hun at «jeg vet ikke noe om sesong 2. Jeg vet ikke hvor langt den vil bevege seg fra det som skjedde mot slutten av den første sesongen. Jeg vet ikke om hun har forandret seg igjen innen vi møter henne på nytt. Jeg vet ikke hvor hun vil befinne seg, hvilket bevissthetsnivå hun har. Jeg antar at hun i bunn og grunn vil være den samme skikkelsen, men multiverset gjør selv [dette] litt komplisert.»

På spørsmålet fra Polygon om vi vil få enda flere sesonger av Loki, lukket Waldron leppene med glidelås.

«Det vil tiden vise, men jeg håper uansett at sesong 1 kan bli stående på egne ben», sa han. «Vi hadde hele tiden et ønske om å fortelle en fullstendig historie. Og uansett hvor det neste kapittelet fører oss, vil også dette fortelle sin egen selvstendige historie.»

Loki sesong 2 – trailer

Loki season 2 – trailer: finnes det en?

Nei.

Det er ikke kommet noen trailer. Her oppdaterer vi så snart vi hører om en.

Loki season 2: MCU impact

Loki sesong 2: hvordan vil den påvirke fremtidige TV-serier og filmer fra Marvel?

I skrivende stund vil Marvels publikum være klar over hvor viktig den første sesongen av Loki har vært for MCUs fremtid. Spider-Man: No Way Home ble påvirket av hendelser i multiverset, mens Doctor Strange in the Multiverse of Madness vil undersøke det grundigere. Loki ryktes selv å skulle dukke opp i Doctor Strange 2 (via THR), en dette er ennå ikke bekreftet av Marvel.

Den første sesongen av What If...?, Marvels animerte antologiserie, var også løst knyttet til den første sesongen av Loki, med tanke på at den utforsker alternative versjoner av MCU-skikkelser og dimensjonene de har tilhold i. Dermed kan vi få se en videreutvikling av disse elementene i Loki sesong 2.

Majors vil minst dukke opp som én annen Marvel-skikkelse. Kang the Conqueror, en variant av He Who Remains, vil være en av skurkene i Ant-Man and the Wasp: Quantumania, som vil bli sluppet i juli 2023.

I en samtale med Variety avslørte Herron at rolleutvelgelsen av Majors ble gjort sammen med Peyton Reed, som var regissør for de to første Ant-Man-filmene og som også står ved roret ved produksjonen av den tredje. Det er ennå uklart hvorvidt Majors er hentet inn som Kang (eller en annen variant) i andre Marvel-filmer eller TV-serier.

Den andre sesongen av Loki kan også få koblinger til Marvels MCU-film Fantastic Four.

Fans av tegneserien er også klar over at Kang har koblinger til Doctor Doom, den mest berømte skurken i Fantastic Four. Dermed kan trolig denne superheltgruppen ende opp i kamp mot Doctor Doom og en Kang-variant i deres første soloeventyr. Fantastic Four har ennå ikke fått noen lanseringsdato, så det kan ta litt tid før vi får bekreftet om vi har gjettet riktig når det gjelder sammenhengene her.

Når det gjelder andre Marvel-serier (utenom What if…) er det vanskeligere å spå.

Vi har spekulert i om skurken Titania i She-Hulk er fra et annet univers, så dette kan i såfall være en multiversell kobling til avslutningen av Loki sesong 1. Secret Invasion vil også kunne få multiverselle elementer, hvis Samuel L. Jacksons Nick Fury må håndtere en hemmelig påvirkning fra tidsvarianter av andre MCU-skikkelser. Og i Armor Wars, der Don Cheadle har hovedrollen som War Machine/James Rhodes, kan det være koblinger til Kang – hvis Marvel bestemmer seg for å hente inn Iron Lad (en annen variant av Kang) i regnestykket.

Vi håper at et par av gjetningene våre treffer blink, men vi er først og fremst veldig glade for at den andre sesongen av Loki er på trappene. Vi kan nesten ikke vente på enda flere Loki-orienterte eventyr, og vi er helt sikre på at de vil være verdt ventetiden.