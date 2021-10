Hawkeye på Disney Plus: lanseringsdato, trailer, roller med mer

Etter flere måneders ventetid har Hawkeye på Disney+ endelig fått sin første trailer. Denne MCU-serien skal lanseres litt senere i høst, så det var på tide å få se de første bildene fra denne serien med Jeremy Renner i hovedrollen.

Karakterens soloeventyr har faktisk latt vente på seg en god stund. Hawkeye er det eneste opprinnelige medlemmet av Avengers som ennå ikke har fått en selvstendig film, men vi får snart se ham i hans egen serie på Disneys strømmeplattform.

Mens vi venter på seriens offisielle ankomst, kan vi ta for oss hva vi egentlig vet om Marvels neste actionserie i realfilmformatet. Ettersom den lanseres 24. november, er også handlingen knyttet til juletiden. Renners skikkelse Clint Barton får selskap av en ny bueskytter og tegneseriefavoritt Kate Bishop – som spilles av Hailee Steinfeld fra Bumblebee.

Nedenfor kan du lese mer om seriens første trailer, rollebesetningen plottet og andre elementer. Vær oppmerksom på at det forekommer milde spoilere for tidligere MCU-produksjoner, i tilfelle du ikke har fått set alle produksjonene du ønsker å se ennå.

Lanseringsdato for Hawkeye: 24. november

#Hawkeye never misses 🏹 so don’t miss @JeremyRenner and @HaileeSteinfeld in this @EW exclusive first-look of Marvel Studios’ Hawkeye. The Original Series starts streaming Wednesday, November 24 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8DnB18oSIkJuly 29, 2021 See more

Hawkeye har fått en lanseringsdato, nemlig 24. november på Disney+. Dette er altså en onsdag, akkurat som lanseringsdagen for Loki. Et forhåndsbilde fra serien ble sluppet 29. juli, og nå har vi også fått seriens første trailer – og den kan du se nedenfor.

Hawkeye-trailer: få den første smakebiten av serien

Etter flere mpneders venting har endelig Marvel-tilhengerne fått sin første smakebit av TV-serien Hawkeye. Den ble tilgjengelig 13. september.

Serien har mye av den samme energien som Die Hard og Home Alone, og ikke overraskende utspiller den seg rundt juletider. Vi får glimt av Renners Barton som tilbringer tid med familien etter Avengers: Endgame, men det tar ikke lang tid før fortiden kommer og hjemsøker ham – i form av Ronin.

Her får du julesanger, et tilfeldig møte med Steinfelds Bishop, massevis av humoristiske øyeblikk og noen klipp der Barton og Bishop kjemper sammen for å overvinne noen fiender. Vi er faktisk litt overrasket over hvor moro det ser ut. Men en hvilken som helst serien som gir oss spillefilmversjonen av Lucky the Pizza Dog vil gjøre oss begeistret.

Hawkeye-besetningen – hvem blir å se i rollene?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Jeremy Renner vender tilbake i rollen som Clint Barton i Hawkeye. Dette er en rolle han har hatt i 10 år siden den første solofilmen til Thor.

Etter lang tids spekulasjon ble det bekreftet at skuespilleren Hailee Steinfeld (True Grit, Bumblebee) skal spille Kate Bishop, etter at hun ble fotografert på filmsettet sent i 2020.

Steinfeld bestemte seg for å spille Bishop fordi hun stolte på Marvel, ifølge et intervju med Collider. »Hvis det er noen man kan stole på, er det Marvel. Jeg føler meg beæret over å være en del av MCU, og jeg er så glad for å kunne snakke om det. Jeg har måttet holde det hemmelig ganske lenge, og det er jeg ikke så flink til. Det har vært en herlig opplevelse å utvikle denne skikkelsen og hente elementer fra tegneserien og hva vi vet om hennes historie til rollen . Det er så fint å spille en skikkelse som så mange er begeistret for.» Vi vil trolig få se Bishop i flere kinofilmer i tiden som kommer.

Andre medlemmer av rollebesetningen som ble bekreftet sent i 2020 av Marvel Studios' Kevin Feige var Vera Farmiga som Kates mor Eleanor Bishop, Fra Fee som Kazi og Tony Dalton som Jack Duquesne, Bartons tidlige mentor.

Ellers vil Alaqua Cox portrettere Maya Lopez/Echo. I tegneseriene er Echo en døv person av urfolksherkomst som perfekt kan etterligne en annen persons bevegelser. På den måten minner hun om Taskmaster. Vi kan vente oss at hun blir seriens viktigste (eller i det minste sekundære) antagonist. Zahn McClarnon spiller Mayas far William.

Et nyhetsoppslag i The Hollywood Reporter avslørte castingen av Farmiga, og nevnte at s kuespilleren Florence Pugh også vil medvirke i serien. Hun spilte Yelena Belova i filmen Black Widow, og skal man dømme etter scenen som dukket opp etter rulletekstene, er det sannsynlig at hun er ute etter hevn over Barton etter Natasha Romanoffs død i Endgame.

Endelig vil Ava Russo, Ben Sakamoto og Cade Woodward gjenoppta sine roller som Bartons barn Lila, Cooper og Nathaniel.

Når det gjelder begavelsene i kulissene, regisseres Hawkeye av Rhys Thomas (SNL, John Mulaney & the Sack Lunch Bunch) og den britiske duoen Bert & Bertie. Sistnevnte har jobbet med episoder til eksempelvis Jim Carrey-serien Kidding og den dystre, historiske Hulu-serien The Great. De har også regissert Amazon Prime-serien Troop Zero, som fikk overveiende positiv mottagelse etter lanseringen i 2019.

Mad Men-forfatter Jonathan Igla er seriens showrunner.

Hawkeye-storyen – det vi vet så langt

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Her kommer det nok enkelte spoilere.

En god stund har de eneste tilgjengelige opplysningene om historien i Hawkeye fortalt oss at Clint vil trene opp Kate Bishop som sin potensielle arvtager. Noen av scenene er filmet på lokasjonen i New York, og da er det trolig at i hvert fall deler av handlingen utspiller seg der. Seriens første trailer bekreftet også dette, der vi ser Manhattans skyline i bakgrunnen.

Etter hendelsene i Black Widow kan det hende at vi vet enda litt til om seriens fortellingen, og blant annet om en av skurkene. Som vi var inne på lengre oppe, er det etter filmens rulletekster et klipp som utspiller seg etter Avengers: Endgame, der vi ser Yelena Belova ved graven til Natasha Romanoff (altså Black Widow).

Mens hun står ved graven, oppsøkes Yelena av sin nye sjef Valentina Allegra de la Fontaine (den samme skikkelsen som hyrte inn John Walker etter at han ble avskjediget i vanære i Falcon and the Winter Soldier). Valentina viser Yelena et bilde av Hawkeye og forteller at han er mannen som drepte Natasha.

(Image credit: Marvel Studios/screengrab)

Med tanke på de nære båndene mellom Yelena og Natasha er det trolig at Yelena vil hevne seg på Hawkeye, selv om vi vet at han faktisk er uskyldig. Dermed vil nok Florence Pugh dukke opp som en av antagonistene i serien. Vi regner likevel ikke med at Belova vil være en av «skurkene», ettersom vi mistenker at Barton vil huske hva som skjedde på Vormir, slik at Belova vil oppgi jakten.

Så begir vi oss ut i den produksjonsmessige sfæren, der man antar at fotografier fra filmsettet kan ha røpet elementer av handlingen i Hawkeye. Serien kan ta for seg Clint Bartons kamp mot svekket hørsel.

Det er et par grunner til at dette virker sannsynlig. . For det første ser man at Barton er iført noe som kan minne om høreapparater i traileren. De er små og svarte, og de kunne først minne om ørepropper til bruk ved spionasje. Men etter vår oppfatning har Barton høreapparater, og dermed er det sannsynlig at han har problemer med hørselen.

Allerede før traileren ble tilgjengelig, var det en observant Reddit-bruker som oppdaget at et skilt i bakgrunnen i settet til Hawkeye bar påskriften «hearing therapist»:

Clint ser en smule sårbar ut i dette bildet, og med denne vinklingen kunne MCU utforske helt andre sider ved en av sine helter enn tidligere.

Det finnes faktisk også belegg for Bartons hørselstap i tegneseriene. Barton mistet 80 % av hørselen i en tegneserie skrevet av Mark Gruenwald i 1983. Ideen ble gjenopplivet i en minneverdig utgave av en Hawkeye-tegneserie i 2012, skapt av forfatteren Matt Fraction og tegneren David Aja. Der ble Clint døv igjen, og historien ble delvis formidlet ved hjelp av tegnspråk.

Ettersom vi også i denne serien møter den døve superhelten Echo, som først dukket opp i tegneserien Daredevil, later det til at dette emnet står sentralt i serien.

2012-tegneserien er tydeligvis en viktig inspirasjonskilde her. Det er trolig bakgrunnen for dynamikken mellom Clint som mentor og Kate som elev, og i serien møter vi dessuten Lucky the Pizza Dog, et kjæledyr Clint fikk etter en kamp mot en kriminell bande i disse tegneseriene.

Som med alle adaptasjoner fra Marvel Cinematic Universe, venter vi oss uansett at nevnte tegneserien bare skal stå som inspirasjonskilde for TV-serien, og at det ikke blir noen direkte filmatisering.

Barton har tross alt også sin egen bagasje i MCU, sammen med familien, som forsvant under Thanos-hendelsen i Avengers: Infinity War og dukket opp igjen etter titanens nederlag i Avengers: Endgame. Familiens forsvinning førte Clint ut på en morderisk løpebane der han drepte kriminelle. Han var kjent som Ronin, men den første traileren antyder at noen andre ifører seg Ronin-kappen i hans fravær, før Barton sporer dem opp og tar et oppgjør med sin egen fortid.

Ryktene om at Pughs Belova også skal dukke opp hinter om at vi vil møte noen etterdønninger av Natasha Romanoffs død i Endgame.

Endelig spekuleres det i om noen av Netflix' nå utfasede Marvel-skikkelser kunne smitte over til MCU. Multiverset er uansett i full sving i MCU. Spider-Man: No Way Home og Doctor Strange 2 vil utforske dette i ytterligere detalj. Enkelte mener at vi vil møte Wilson D'Onofrios Wilson Fisk i en cameorolle.

Disse ryktene må du imidlertid ta med en stor klype salt for øyeblikket, men hvis de er sanne, kan vi oppleve at Hawkeye og Kate Bishop etter hvert samarbeider med Echo (eller Belova) for å overvinne Fisk, også kjent som Kingpin. Det ville utvilsomt bli en temmelig overraskende vending i begivenhetenes gang, ikke sant.

Men inntil vi får vite hvordan historien faktisk utspiller seg, håper vi at dette gir deg et inntrykk av Hawkeye inntil den blir å se.

Hvor mange episoder får Hawkeye?

(Image credit: Disney)

Malrvels TV-serie på Disney+ vil bli inndelt i seks episoder. Disse opplysningene kom først fra en kort oppføring i TV Guide Magazine (via Reddit-brukeren magikarpcatcher).

Vi har ennå ikke hørt noe om lengden til episodene. Men med bakgrunn i de foregående realfilm-seriene fra MCU, vil de trolig bli på rundet 40–50 minutter hver.

Hvorfor det er helt logisk med en Hawkeye-serie

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Det lot aldri til at Hawkeye sto først i køen for å få sin egen spinoff-film fra Avengers, men i hendene til Disney+ er muligheten til å fortelle en mer dyptgripende historie med Jeremy Archers bueskytter langt mer forlokkende. Å finne en ny innfallsvinkel til denne karakteren er definitivt det mest krevende. Han har vært gjennom mye i de ulike Avengers-filmene, og han har allerede trukket seg tilbake fra hevnergjerningen to ganger.

Dermed er det vanskelig å gi Clint blanke ark på dette tidspunktet, men dette er noe tegneseriene må håndtere hele tiden, når skikkelsene samler opp flere tiårs historie.

Som så mange av de Marvel-skikkelsene som får sine egne serier på Disney+, har vi heller ikke fått så mye skjermtid med Hawkeye. Hans egen serie vil endre på dette, og med tanke på hvor morsom den ser ut vil den også tilføye nye nyanser til en skikkelse publikum allerede kjenner.

Hvis serien evner å videreføre noe av teksturen fra tegneserien som later til å være en viktig inspirasjonskilde, kan dette være en lett fordøyelig innføring i MCUs kanon.