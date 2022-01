Ms. Marvel på Disney+: alt vi vet så langt

Ms. Marvel ligger an til å gi oss mer … passende … navngiving av superheltene i Marvel Cinematic Universe (MCU). Akkurat som Captain Marvel, har ikke akkurat Ms. Marvel det mest fantasifulle navnet man kan tenke seg. Men hun kan ikke diskrediteres for det ikke så kreative kallenavnet sitt.

Ms. Marvel er en av de tre bekreftede MCU-seriene som kommer på Disney+ i 2022. De andre to er She-Hulk og Moon Knight. Dermed er du sikkert nysgjerrig på alt som har med Ms. Marvel å gjøre i forkant av at TV-serien hennes blir lansert.

Nedenfor har vi samlet alt du trenger å vite om Ms. Marvel – også kjent som Kamala Khan – før hun gjør sin realfilmdebut. Det inkluderer lanseringsvinduet til prosjektet Marvel Fase 4, bekreftede skuespillere, detaljer om plottet, hvordan den vil knytte seg til Captain Marvels andre MCU-film og mye mer.

Nedenfor følger det spoilere for tegneseriene om Ms. Marvel samt TV-seriens handling og ikke kunngjorte karakterer.

Ms. Marvel – lanseringsdato

Lanseringsdato for Ms. Marvel: sommeren 2022

(Image credit: Marvel Studios)

Ms. Marvel har ennå ikke fått en offisiell lanseringsdato, men vi vet at den vil dukke opp i løpet av sommeren 2022. Dette lanseringsvinduet ble bekreftet som ledd i Disneys årsavsluttende investormøte i november 2021.

Denne TV-serien var opprinnelig planlagt å komme på lufta mot slutten av 2022, men lanseringen ble forsinket på grunn av at «enkelte opptak» måtte gjøres på nytt, ifølge Marvel-lekkeren Atlanta Filming. Filmingen av disse tilleggssnuttene pågår fremdeles, og bilder fra settet viser at produksjonen ennå ikke er avsluttet.

New set photos from #MsMarvel’s current reshoots happening in Atlanta, Georgia ⚡️(via sharmeenobaidchinoy | IG) pic.twitter.com/9A29NnMFl4January 26, 2022 See more

I sin inntektssamtale for 2021 avslørte Disney at Ms. Marvel vil bli lansert i fjerde kvartal 2022. Det skulle normalt bety at serien vil bli tilgjengelig en gang i tidsrommet oktober–desember. Men så er det slik at Disneys regnskapsår begynner og slutter i september, hvilket plasserer det fjerde kvartalet i tidrommet juli til september. Dermed regner vi altså med at Ms. Marvel vil lanseres til sommeren.

Men når blir den offisielle lanseringen? Ikke før Moon Knight og Doctor Strange 2, som skal lanseres henholdsvis 30. mars og 6. mai. Dessuten slippes Thor: Love and Thunder 8. juli, så Marvel vil nok ikke at Kamala Khans eventyr skal konkurrere med tordengudens neste film.

Og vårt tips? Vi tror Ms. Marvel blir sluppet på Disney+ 2022. Det eneste andre MCU-prosjektet som ligger i løypa til en ankomst etter sommeren er Black Panther: Wakanda Forever, og den kommer ikke før i november. I mellomtiden venter vi at She-Hulk dukker opp juni, slik at tomrommet mellom Doctor Strange 2 og Thor 4 fylles. Vi håper Marvel snart kommer med en offisiell lanseringsdato for Ms. Marvel.

Ms. Marvel – plot

Ms. Marvel-plot: hva handler historien om?

(Image credit: Marvel Studios)

Her er seriens offisielle synopsis fra Marvel Studios : «Originalen sentreres rundt publikumsfavoritten Kamala Khan – en 16 år gammel pakistansk-amerikaner som vokser opp i Jersey City. Hun er en skoleflink gamer og ivrig forfatter av fan-fiction. Kamala har en spesiell forkjærlighet for superhelter, og særlig for Captain Marvel. Kamala sliter imidlertid med å passe inn, både hjemme og på skole – til hun plutselig får superkrefter, akkurat som heltene hun alltid har sett opp til. Livet blir jo vesentlig lettere med superkrefter, ikke sant?»

Det røper ikke akkurat mye, men dette er jo en Marvel-produksjon, så vi er vant til at studioet er varsomme med hva de røper før tiden er inne.

Men det svirrer likevel massevis av rykter på nettet som kanskje kan gi oss noen flere hint om hendelsesforløpet. Herfra dykker vi ned i et potensielte spoiler-farvann. Hvis du foretrekker å ikke vite noe om serien før den lanseres, må du huske at det er ingen skam å snu – eller å hoppe videre til neste seksjon.

BREAKING: New photos of Iman Vellaniwearing the MS. MARVEL costume 🚨(via @JustJared) pic.twitter.com/INlOZi1kASMay 1, 2021 See more

Det første ryktet knytter seg til hvordan Kamala Khan får kreftene sine. I tegneserien utsettes Khan for en mutagen substans kjent som Terrigen Mist. Denne slippes fri av en Inhuman kjent som Black Bolt. Terrigen Mist forandrer menneskers biologiske sammensetning med latente Inhuman-gener. Altså forandres DNA-et slik at man får superkrefter.

Khan er et slikt mennesker. Etter at hennes DNA blir forandret, får hun evnen til å «forstørre». Dette er en kraft som gjør at hun kan endre sin fysiske størrelse og fremtoning. Hun kan gjøre seg større eller mindre, gjøre nevene større slik at slagene mot fiendene treffer hardere, strekke ut kroppen med elastiske egenskaper og mye mer. Hun har også en akselerert helingsevne, overmenneskelige krefter og utholdenhet, i tillegg til at hun kan bli selvlysende.

Khans krefter knytter seg interessant nok også til tidsreiser. Som The Direct bemerker, deler Ms. Marvel sin egen masse (på cellenivå) med andre versjoner av seg selv i rom og tid. Dermed kan hun forandre størrelsen sin. IndieWire nevner at den teoretiske fysikeren Clifford Johnson har vært konsulent for Ms. Marvel. Johnson var også rådgiver for MCU-filmer som Avengers: Endgame, der handlingen sentrert rundt tidsreiser. Dermed er det trolig at realfilmens inkarnasjon av Ms. Marvel’s vil videreføre tidsreisetematikken. Dette hintes det også om i serien 30-sekunders forhåndsreklame (som du kan se litt lengre ned i denne saken).

Dermed kan vi vel vente oss å se Ms. Marvel ta i bruk sinne forstørrelsesevner, ikke sant? Joda. Den ofte siterte Marvel-lekkeren DanielRPK hevder at MCUs inkarnasjon vil beholde sine formendrende evner. Men de vil minne mer om egenskapene til DCEU-helten Green Lantern enn om en annen formendrende Marvel-skikkelse ved navn Mr. Fantastic.

Ms. Marvel will still have her embiggening powers but it'd look more like this, more Green Lantern, less Mr. Fantastic. pic.twitter.com/CW2yODCSdoSeptember 24, 2021 See more

Det råder imidlertid en viss spekulasjon omkring hvordan hun får disse evnene. Ifølge DanielRPK og sjefredaktør Lizzie Hill i The Cosmic Circus vi Khan bli en Inhuman i MCU, med energibaserte krefter.

Men ifølge lekkeren KC Walsh, har Marvel forandret på opphavet til denne superhelten. Dette dukker opp i etterkant av et rykte om at Ms. Marvel skal ha fått sine evner fra en ånd kalt en djinn, og at evnene hennes vil være magiske – ikke kinetiske.

Denne magiske vendingen i historien ser ut til å bygge på seriens angivelige skurker. Ifølge flere kilder, inkludert The Cosmic Circus, Moviescope og Marvel-lekkeren MyTimeToShineHello, vil en gruppe superskurker kalt ClanDestine være seriens antagonister.

Oh look it's the villain group of Djinn that are after Kamala in Ms. Marvel pic.twitter.com/ojT9PYBByWNovember 12, 2021 See more

I tegneseriene er ClanDestine århundregamle familier av individer som er halvt djinn, og som besitter superkrefter. De er etterkommere av Adam Destine, en alminnelig mann som ble udødelig etter å ha forelsket seg i en djinn ved navn Elyath. Adam befridde Elyath fra en edelsten som holdt henne fanget i evigheter. Paret giftet seg etter hvert, før de fikk en masse avkom, inkludert Kay Cera/Cuckoo and Walter Destine/Wallop.

Det er uklart hvorfor de jakter på Ms. Marvel i MCU, og her spekulerer vi om Khan selv kan være halvt djinn. Det kan være årsaken til at det råder en viss forvirring rundt ryktene om at Khan/Ms. Marvel har krefter av magisk art.

The Cosmic Circus og Cosmic Marvel har også antydet at ogå N.I.C.E vil bli en antagonist. N.I.C.E sies å tilfangeta og fengsle skapninger med superkrefter som de betrakter som farlige (via MyTimeToShineHello ), og det antas at Alysia Reiner (Orange is the New Black) spiller Deaver, lederen for denne gruppen. Så vidt vi vet, er det ikke en organisasjon kalt N.I.C.E i tegneserien, hvilket gjør det vanskelig å grave i historikken.

Og endelig, ifølge The GWW og Main Middle Man (takk til Reddit for å ha satt sammen disse opplysningene ), vil The Inventor/Birdman – en klone av Thomas Edison – også dukke opp i en sekundær skurkerolle. Men det er ikke sagt noe om hvem som vil gestalte denne skikkelsen, og det er uklart om dette blir en primær eller sekundær antagonist.

Ms. Marvel – rollebesetning

Ms. Marvels rollebesetning: hvem spiller hvem?

(Image credit: Marvel Studios)

Her er den bekreftede rollelisten til denne miniserien over seks episoder:

Iman Vellani som Kamala Khan/Ms. Marvel

Aramis Knight som Kareem/Red Dagger

Matt Lintz som Bruno Carrelli

Rish Shah som Kamran

Saagar Shaikh som Amir Khan

Zenobia Shroff som Muneeba Khan

Mohan Kapur som Yusuf Khan

Laurel Marsden som Zoe Zimmer

I sin første store rolle portretterer Vellani den amerikansk-pakistanske superhelten. Vellani får selskap i superheltavdelingen av Knight (Into the Badlands) som Red Dagger. Dette er en kriminalitetsbekjemper som angivelig også er Ms. Marvels flørt i serien (via The Illuminerdi ).

Ellers er Shah (To All the Boys: Always and Forever) hentet inn i rollen som Kamran, en annen Inhuman – og dessuten en venn og potensiell flørt av Khan. I Marvels kildemateriale er Kamran enda en tenåring som blir eksponert for Terrigen Mist. De aktiverer hans biokinetiske krefter og forvandler ham til en Inhuman. Det er imidlertid uvisst om MCUs inkarnasjon av Kamran vil få evner av samme type som Khan, eller om han blir god eller ond.

Lintz (The Walking Dead) gestalter Bruno, Khans venn fra high school. I tegneseriene er han den eneste som vet at hun har overmenneskelige krefter. Shroff (The Big Sick), Kapur (Kittie Party) og Shaikh (Just Giggle It) er tildelt rollene som Khans mor, far og storebror.

🚨 New photos of a familiar scene on the set of Ms. Marvel have dropped. In the first, Iman Vellani uses her powers as Kamala, and Rish Shah’s Kamran makes a meme-worthy face. The second features Iman and Rish with their body doubles. 📸: onset.unseen via Instagram pic.twitter.com/4fKxG2vgXJJune 17, 2021 See more

Marsden (Survive) spiller Zoe Zimmer, en populær elev på high school som ser ned på Khan og Carrelli. I tegneseriene er Zimmer den første personen Khan redder etter at hun har fått kreftene sine. Dermed er det trolig at Zimmer vil bli venn med Khan, dersom dette er en begivenhet som overføres til TV-serien.

Ifølge MCU-lekkeren Charles Murphy, har Laith Nakli (Ramy, The Blacklist) fått rollen som Sheikh Abdullah, imamen i Khans lokale moské, mens Yasmeen Fletcher (Let Us In) spiller Nakia Bahadir, en annen av Khans venner. Og som vi nevnte tidligere, er Alysia Reiner (Orange is the New Black) blitt fotografert som N.I.C.E-leder Deaver, men Marvel har ennå ikke bekreftet dette.

Andre skuespillere, som Azhar Usman (Ramy), Travina Springer (The Mule) og Nimra Bucha (Churails) vil også dukke opp i ikke angitte roller (via Marvel.com ). The Express Tribune har hevdet at Fawad Khan (Khoobsurat) og Mehwish Hayat (Enaaya) er også hentet ombord. Det er ennå uklart om noen av disse individene vil inngå i ClanDestine, eller om de har gått inn i andre roller.

Ms. Marvel – trailer

Ms. Marvel – trailer: finnes det noen?

(Image credit: Marvel Studios)

På en måte. Det kom en liten trailer i desember 2020. Der fikk vi et lite innblikk i hvorfor Ms. Marvel skal opptre i TV-formatet. Videoen viser også de første offisielle sekvensene fra serien:

Etter dette er det blitt veldig stille på trailerfronten. Det skyldes nok at det gjøres flere nye opptak gjøres, i tillegg til at premieredatoen er forskjøvet. Men som ledd i feiringen av Disney Plus Day i november 2021, viste Marvel rundt 30 sekunder med nytt materiale som del av en større presentasjon av hva vi kan vente oss i 2022. Den kan du se her.

I dette materialet kan man se Khan gjøre bruk av kreftene sine, noen ondskapsfulle skikkelser som kan være ClanDestine og Khans hjemmelagde Ms. Marvel-antrekk. Dette røper ikke akkurat så mye, men det er uansett spennende med nytt materiale. Vi krysser fingrene for at det ikke vil ta så lang tid før det kommer en skikkelig trailer.

Ms. Marvel – MCU-fremtid

Ms. Marvels MCU-fremtid: når dukker hun opp neste gang?

(Image credit: Marvel Studios)

Dette er et enkelt spørsmål å besvare. Vellanis Ms. Marvel vil innta hovedrollen i selskap med Larsons Carol Danvers/Captain Marvel og Teyonah Parris’ Monica Rambeau/Photon.

Ikke overraskende legges det et lokk over detaljer om handlingen, men vi vet at The Marvels betraktes som oppfølgeren til Captain Marvel fra 2019. Den vil også knyttes an mot hendelsene i Ms. Marvel, med tanke på at Vellani er involvert. Og ettersom Shaikh, Shroff og Kapur gjeninntrer i sine roller fra superheltens TV-serie. Trolig vil Ms. Marvel utgjøre en sentral komponent i filmens fortelling.

Nia DaCosta (Candyman, Celeste) skal regissere The Marvels på bakgrunn av et manus forfattet av Megan McDonnell (WandaVision). Den 31. MCU-filmen ligger an til å komme på kino 17. februar 2021, men lanseringen er allerede forskjøvet to ganger på grunn av pandemien.