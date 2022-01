Moon Knight på Disney+ – lanseringsdato, trailer, rollebesetning og mye mer

17. januar fikk vi vite at den neste MCU-serien, vil bli lansert på Disney+ 30 mars 2022. Dette er gledelig, for vi hadde fryktet at vi måtte vente til mai 2022 på det neste prosjektet i Marvel Fase 4 – altså Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Men nå som Moon Knight kommer et par måneder tidligere, får vi enda mer MCU-innhold å kose oss med.

Lanseringsdatoen til Moon Knight fikk selskap av den første traileren for denne superhelt-serien med Oscar Isaac i hovedrollen. Den virker mørkere, råere og mer surrealistisk enn det vi er blitt vant til fra Marvel. Du kan se den offisielle forhåndsreklamen nedenfor.

Men du finner også mye mer i denne artikkelen om Moon Knight. Nedenfor har vi samlet alt vi så langt vet om den neste MCU-serien, inkludert rollebesetningen, potensielle poenger i plottet, hvordan den vil knytte seg til det større Marvel-universet og mye mer.

Nedenfor kommer det mulige spoilere for Moon Knight på Disney+. Ikke les videre hvis du ikke vil vite mer om serien før du selv ser den.

Moon Knight – lanseringsdato

Lanseringsdato for Moon Knight: 30. mars 2022

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Som nevnt vil altså Moon Knight få premiere på Disney+ onsdag 30. mars. Den kommer i kjølvannet av tidligere MCU-serier som Loki, What If...? og Hawkeye når det gjelder å få en lansering midt i uken.

Styreleder Kevin Feige hos Marvel Studios fortalte journalistene ved et pressemøte for WandaVision (via Collider) i januar at også Moon Knight vil få seks episoder. Det betyr at seriens siste episode kommer 11. mai – fem dager etter den eksklusive kinolanseringen av Doctor Strange 2.

Hver episode av Moon Knight får en varighet på mellom 40 og 50 minutter, noe som har etablert seg som en standard lengde for episodene i MCU-seriene. Mohamed Diab (Cairo 678) skal angivelig regissere de fire første episodene, mens de medvirkende regissørene Justin Benson og Aaron Moorhead (The Twilight Zone, Synchronic) håndterer de siste to.

Imidlertid hevder en melding fra Cosmic Circus at George Clooney er regissør for en av Moon Knight-episodene. Hvis det er hold i disse ryktene, er det likevel uvisst hvilken episode det eventuelt dreier seg om.

Moon Knight – trailer

Moon Knight-trailer: her er den første offisielle sniktitten

Den første traileren for Moon Knight ble sluppet 17. januar. Her fikk vi vårt så langt beste glimt av denne MCU-serien.

Videoen åpner med Oscar Issacs Steven Grant/Marc Spector, en tidligere leiesoldat som har dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID), en tilstand som gjør at han har flere personligheter. Grant/Spector har søvnproblemer og sier han ikke vet forskjellen på drømmer og virkelighet.

Man skulle tro at søvnvanskene hans var knyttet til tilstanden DID. Men i løpet av traileren, på ekte Marvel-vis, kommer det frem at det er større krefter i sving.

Resten av traileren til Moon Knight er rett og slett en vill og surrealistisk reise. Vi ser at Grant/Spector bli forfulgt av en skikkelse vi tror må være Khonshu, oldtidens egyptiske månegud som gir Grant/Spector overnaturlige evner i tegneserien (og trolig også i Isaacs inkarnasjon i spillefilmformatet).

Vi ser også at Ethan Hawke (Dead Poets Society, The Black Phone) spiller en kultisk lederskikkelse kalt Arthur Harrow, og at Grant/Spector ikke forstår at han har superkrefter eller flere personligheter. Og vi får et glimt av hvor sterk Moon Knight faktisk er. Vår antihelt angriper det som later til å være en varulv eller en egyptisk sjakal i det offentlige toalettet i et museum.

Moon Knight – rollebesetning

Moon Knight: rollebesetning – hvem spiller hvem?

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Vi har ennå få detaljer å gå på, noe som gjør at vår kunnskap om rollebesetningen er temmelig fragmentert:

Oscar Isaac som Moon Knight/Marc Spector/Steven Grant

Ethan Hawke som Arthur Harrow

May Calamawy i en ennå ikke kjent rolle

Som om vi fremdeles trenger beviser for at MCU-seriene på Disney+ er en like stor greie som kinofilmene, har Marvel hanket inn en ekte kinohelt til hovedrollen i Moon Knight. Dette er Oscar Isaac, stjernen i den nyeste Star Wars-trilogien og i Denis Villeneuves Dune. Isaac spiller Moon Knight, i tillegg til Grant, Spector og alle de andre personlighetene til denne skikkelsen.

Hawke var imidlertid bare kjent for å spille en tøylesløs skurk inntil seriens første trailer ble tilgjengelig. Takket være underteksten til YouTube-versjonen av traileren, ser vi at han spiller en skikkelse ved navn Arthur Harrow. I tegneserien er Harrow bifigur og skurk som bare dukker opp i én utgave, nemlig Moon Knight nr. 2 fra april 1985. Der er han en vitenskapsmann som eksperimenterer på mennesker for å forske på hvordan man permanent kan eliminere smerte.

I TV-serien er imidlertid Harrow blitt bearbeidet til å bli en slags kultleder. Hawke fortalte i The Seth Meyers show (via The Hollywood Reporter) at «jeg har bygget rollefiguren på David Koresh», altså lederen av Branch Davidian-kulten som spilte en sentral rolle i Waco-beleiringen i 1993. Det ser ut til at Harrow ønsker å hjelme mennesker med å utløse sitt fulle potensial. I traileren ser vi at han oppfordrer Grant/Spector til å «slippe løs kaoset».

Vi antar dessuten at Hawkes rollefigur faktisk er en kombinasjon av to tegneseriefigurer. Reddit-brukere har kommet med en teori om at Hawke vil portrettere en sammensmeltning av Harrow og en pyrokinetisk superskurk kalt Sun King, som har bipolar lidelse. Marvel har teft for å villede publikum i spørsmålet om hvem som er den egentlige skurken i deres filmer og serier, og vi skal ikke se bort fra at de gjør det samme her.

May Calamawy er også hentet inn i en rolle her, ifølge Deadline, men vi vet ennå ikke hvilken. Det kan hende hun spiller Isaacs potensielle flørt Marlene Alraune, men vi tror det er mer sannsynlig at hun er stemmen til Layla, som Grant/Spector snakker med på telefonen i traileren.

ScreenRant har tidligere meldt om at Gaspard Ulliel (Hannibal Rising) har sluttet seg til rollebesetningen i Moon Knight som skurken Anton Mogart, alias Midnight Man, men dette er ennå ikke bekreftet. Ulliels prosjektside på agentsiden Hamilton Hodell har hintet om at han er involvert, men teksten er blitt endret etter at ScreenRant første meldte om dette. Dermed er det uklart om han faktisk er involvert.

Moon Knight – fortellingen

Moon Knight-fortellingen: hvordan er plottet?

Oscar Isaac som Marc Spector i den lenge etterlengtede TV-serien Moon Knight. (Image credit: Marvel Studios)

Her er det offisielle synopsis for Marvel Studios' Moon Knight, slik det er beskrevet på Marvel.com: «Serien føler Steven Grant (Isaac), en beskjeden ansatt i en gavebutikk. Han hjemsøkes av bevissthetstap og minner fra et annet liv. Stephen oppdager at han har dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID) og deler kropp med leiesoldaten Marc Spector. Når fiendene til Steven/Marc nærmer seg, må de navigere sine komplekse identiteter der de slynger seg ut i et dødelig mysterium som involverer oldtidens egyptiske guder.»

I Disneys offisielle sammendrag (via Deadline) beskrives Moon Knight som et nytt «omreisende actioneventyr med en kompleks heltefigur som lider av dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID). De mange identitetene han rommer opplever å bli slynget ut i en dødelig krig mellom gudene med et bakteppe vevet av oldtidens Egypt og vår egen tid.»

Ingen av disse beskrivelsene røper noe særlig om selve fortellingen, så vi har gravd oss ned i Marvels tegneserier for å finn mer kontekst.

Moon Knight ble skapt av forfatteren Doug Moench og tegneren Don Perlin, og fikk sin debut i bladet Werewolf by Night nr. 32 i august 1975. Han dukket opprinnelig opp som en antagonist til historiens varulv-helt – derav all den varulv- og månerelaterte ikonografien – men forsto med tiden at hovedpersonen Jack Russell (ja, varulven heter faktisk det) var et offer, ikke en skurk.

Det tok ikke lang tid før Marvel forsto at de hadde funnet en skatt. Etter flere gjesteopptredener mot slutten av 1970-årene, der Moon Knight (eller Månebaronen, som vi kalte ham på norsk) fikk vist seg fra sin heroiske side, fikk han sin egen serie. Den første utgaven kom i november 1980, og den har blitt utgitt kontinuerlig siden.

I tegneserien er Spector en forhenværende marinesoldat som knytter seg til den egyptiske måneguden Khonshu – som gir ham superkrefter, hurtighet og utholdenhet knyttet til månens faser. Han er også en ensom rettferdighetsforkjemper, akkurat som Batman, med en formue og et arsenal av spesialisert utstyr, i tillegg til militær erfaring som gjør ham til en fryktet motstander både i nærkamp og på avstand.

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Det som spesielt gjør Moon Knight til et spennende tilskudd til MCU, er faktisk at han har DID. Denne tilstanden innebærer at Marc Spector har mange parallelle personligheter – der de viktigste er taxisjåføren Jake Lockley og milliardæren Steven Grant. Dermed kan han bevege seg uanstrengt i vidt forskjellige sosiale miljøer. I TV-serien om Moon Knight er Grant omskapt til en underordnet ansatt i en museumsbutikk, mens vi ennå vet lite om hvordan Lockley vil arte seg.

Vender vi tilbake til seriens synopsis, oppdager vi flere ledetråder til hva vi kan vente oss av serien.

For det første vil Marc Spectors DID-lidelse være en viktig komponent i realfilmtolkningen av Moon Knight. I desember 2020 fortalte styreleder Kevin Feige hos Marvels Studios Emmy magazine at «det psykiske helseaspektet gir serien en unik innfallsvinkel». Vi håper at Marvel vil utforske emnet med den samme følsomheten som kjennetegnet WandaVisions kraftfulle skildring av sorg og traumer.

Feige poengterte dessuten at «det er ganske lenge siden vi sist hadde en actionhelt som hoppet ut fra høye bygninger og havnet i slåsskamper», noe som antyder at vi kan få massevis av Batman-aktig action når Marvels egen kappekledde helteskikkelse tar loven i egne hender.

Temaet «gudenes dødelige kamp» kan på sin side åpne døren for at flere av oldtidens egyptiske guder dukker opp i Moon Knight. Traileren kunne by på et snedig lite påskeegg som kan hinte om at Sobek, Nilens gud og de militære styrkenes beskytter, på en eller annen måte kan vise seg. Vi ser også statuer av Ra, Osiris og Anubis, så dette er også skikkelser vi vil kunne se i serien. Det gjelder særlig sistnevnte – kanskje skikkelsen Moon Knight slåss mot på slutten der er en sjakal?

Horrorelementene man vanligvis forbinder med Moon Knight kan også sende serien ut i en overnaturlig bane. Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch) har allerede beskrevet Doctor Strange 2 som «en veldig skummel film», og det kan også dukke opp koblinger til nyskapningen av Blade, der Mahershala Ali.

Ikke glem at vi hørte Daywalkers stemme som snakket til Dane Whitman i teaseren på slutten av Eternals, så dette kan være et skritt på veien til Midnight Sons. Denne Avengers-aktige gruppen håndterer overnaturlige trusler, og kan skilte med skikkelser som Wong, Iron Fist, Punisher, Ghost Rider og Doctor Strange i tegneserieformatet. Kan de finne på å forene krefter i MCU? Det ser vi gjerne!

Moon Knight i MCU

Moon Knight i MCU: får han en hovedrolle i en Marvel-film?

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Det har vi virkelig tro på. Når en så stor stjerne som Isaac er med på laget, er det etter vår mening bare et spørsmål om tid før Moon Knight tar spranget fra sin egen serie på Disney+ til en Marvel-film.

Som vi spekulerte i ovenfor, kan dette inngå i MCUs potensielle spillefilm(er) om Midnight Sons. Han kan også finne på å gjøre et innhopp i den kommende Blade-filmen eller endre fantasy- eller magi-orienterte Marvel-produksjoner i tillegg til Blade, Black Knight og Doctor Strange.

Moon Knight har dessuten inngått i Avengers and Heroes for Hire-besetningen i tegneseriene. Med tanke på at verden trenger et nytt Avengers-team, og at MCUs introduksjon av Shang-Chi og She-Hulk kanskje hinter om en Heroes for Hire-tilnærming, kan Moon Knight enten inngå i denne besetningen eller befinne seg litt på siden av den. Uansett – vi venter på dere, Marvel!