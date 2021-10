Test: Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED – kort sammendrag

Nintendo Switch OLED gir umiddelbart et positivt i det du slår på konsollen. Den nydelige nye 7-tommers skjermen suger deg øyeblikkelig til seg, med sine supertynne ytterkanter, perfekte svartnivåer og livlige farger. Inntrykket er så solid at du lurer på hvordan du har kunnet klare deg med den foregående modellens matte LCD-panel.

Men det er ikke bare den forlokkende OLED-skjermen som gir en solid førsteinntrykk. De forbedrede høyttalerne, som nå ligger skjult like nedenfor konsollens opplagte hovedattraksjon, er temmelig imponerende. Det ikoniske «klikket» til Switch har aldri vært så klart og tydelig, og vi følte ikke umiddelbart for å strekke oss etter hodetelefonene ved spilling av favorittspillene våre.

Vi hadde også glede av konsollens helt redesignede støtte, som nå strekker seg over hele enhetens bakside. Det minner om Microsofts glimrende justerbare støtter for Surface-enhetene, og er langt bedre enn den spinkle støtten på originalversjonen av Switch, som knapt var i stand til å holde konsollen oppreist. Dette er en enorm oppgradering for bruk på bordflaten, og den bidrar til til at hele konsollen virker langt mer solid.

Den interne lagringsplassen på 64 GB er også et stort pluss, ettersom du får dobbelt så mye plass som med den opprinnelige Switch og Nintendo Switch Lite. Dette er likevel temmelig magert sammenlignet med konsoller som PS5 og Xbox Series X, som gir langt raskere lagring og betydelig større kapasitet. Heldigvis leveres konsollen fremdeles med microSD-spor, slik at du alltids kan få større lagringsplass.

Så langt ser det altså greit ut. Men Nintendo har dessverre ignorert en av de tre søylene i Switch-opplevelsen, nemlig TV-modus. Dermed er det vanskelig å argumentere for at man skal kjøpe denne nye konsollen. Selskapet har foredlet konsollens dokk, og gitt den mykere kanter, en LAN-port for deg som spiller over nettet og mer pusterom for selve konsollen på innsiden. Men du er fremdeles begrenset til et bilde på 1080p, ettersom du ikke får noen 4K-oppskalering – og heller ingen andre fordeler for Switch-brukere som foretrekker å spille på TV-skjermen. Det betyr at alle salgsargumentene fordufter i det øyeblikket du kobler konsollen til TVen. Det er irriterende, ettersom dette er en konsoll som skal håndtere de tre måtene å spille på like godt.

Mangelen på 4K-avspilling leder til et spørsmål Nintendo ikke vil kunne unnvike når det gjelder Switch OLED: hvorfor er de innvendige spesifikasjonene de samme som på originalmodellen Nintendo Switch og Nintendo Switch Lite? Det er i fullstendig konflikt med konsollens førsteklasses utseende når du laster inn den samme, langsomme Nintendo Switch eShop, eller trøtte spill som kunne trengt litt oppfriskning gjennom økt prosessorkraft. Utallige spill og utviklere kunne hatt glede av en oppjustering av de aldrende komponentene i Switch. Derfor er det synd at Nintendo ikke responderte på maset fra både utviklere og forbrukere når konsollen nærmer seg sin femårsdag.

Så hvem er Nintendo Switch OLED-konsollen skapt for, og er det verdt å bruke penger på å oppgradere hvis du allerede har en original-Switch eller den helt håndholdte Lite-modellen? Hvis du er en ny kjøper av Switch-serien, er svaret helt klart «ja». Dette er den beste versjonen av Nintendos geniale konsoll så langt, og den har utbedret mange av forgjengernes mangler. Hvis du allerede har en Switch, og primært bruker den i håndholdt modus, eller på bordet, kan også få en viss glede av den, takket være konsollens nydelige 7-tommers OLED-skjerm, de glimrende høyttalerne og den redesignede støtten. Men hvis du allerede har en Switch og i hovedsak benytter den via TV, kan vi utvilsomt si at Switch OLED bare vil være en luksuriøs og unødvendig oppgradering.

Hvis du er ute etter å kjøpe en Nintendo Switch for første gang, kan du ta en titt på våre tester av originalversjonen av Switch og Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch OLED – pris og lanseringsdato

Hva er det? Den fjerde iterasjonen av Nintendos hybridkonsoll

Den fjerde iterasjonen av Nintendos hybridkonsoll Når kom den på markedet? 8. oktober 2021

8. oktober 2021 Hva koster den? 4390 kroner (lanseringspris)

Nintendo Switch OLED ble lansert 8. oktober 2021 og er den fjerde iterasjonen av Nintendos hybridkonsoll. Ved lansering har den en veiledende pris på 4390 kroner, og er dermed en del dyrere enn 2019-oppgraderingen av Nintendo Switch, som kom på markedet for 3490 kroner. Sistnevnte er ofte å få for i underkant av 3200 kroner. OLED-modellen er også vesentlig dyrere enn Switch Lite, som kom på markedet for 2269 kroner, og som fremdeles ligger på omtrent dette nivået.

Den høyere prisen for Nintendo Switch OLED virker likevel rimelig. Den oppgraderte konsollen leveres med en større skjerm, en 7-tommers OLED, samt forbedrede høyttalere, dobbel innvendig lagringsplass og en bredere støtte. Dokken er også blitt noe forbedret, og rommer en LAN-port, som gir mer stabil spilling over nettet.

Nintendo Switch OLED – design

(Image credit: Future)

Tre modi: TV, håndholdt og bordflate

De samme avtagbare kontrollerne

Støtter diverse tilbehør

Hvis det ikke var for den forstørrede skjermen og de nye, hvite og elegante Joy-Con-kontrollerne, ville det ha vært vanskelig å se forskjellen på nye Switch OLED og originalversjonen av Switch. Men ved nærmere inspeksjon vil du oppdage flere ulikheter.

Den nye 7-tommers OLED-skjermen er utvilsomt det mest fremtredende nye designgrepet. Den gjør et overraskende kraftig inntrykk, selv om den bare er 0,8 tommer større enn 6,2-tommeren på originalversjonen av Switch. . Dermed er Switch OLED fysisk større enn forgjengerne. Den er bare 0,25 cm lengre, og måler 24,1 x 1,3 x 10,2 cm (B x D x H), men den oppleves umiddelbart som velkjent i hendene.

Switch OLED veier imidlertid noe mer, med sine 422 med kontrollerne påsatt. Det er 22 gram mer enn Nintendo Switch. Vi opplevde heldigvis ikke at den ekstra vekten førte til større utmattelse ved spilling over tid, men du vil likevel trolig merke deg at den nye modellen er litt tyngre.

I esken finner du det samme Nintendo Switch-tilbehøret du er vant til fra før, nemlig to Joy-Con-kontrollere, et par Joy-Con-stropper og et Joy-Con-grep.

Du får dessuten den redesignede Nintendo Switch-dokken, der vi finner den nye LAN-porten. Den nye dokken er litt lengre, men ikke like dyp som originalversjonen. Innvendig er det mindre trangt om plassen, noe som skal gi mer effektiv luftstrøm og som reduserer risikoen for at du gradvis skraper opp Switch-skjermen når du tar konsollen ut eller setter den ned i dokken. Selve dokken er faktisk blitt litt lettere, og den har mistet én 2.0 USB-port.

(Image credit: Future)

Det er også verdt å merke seg at Nintendo Switch OLED vil fungere i den gamle dokken og original-Switch vil fungere i den nye. Begge vil kunne trenge en systemoppdatering, men det er fint å vite at ikke den gamle dokken er blitt helt ubrukelig.

Blant de øvrige designmessige endringene til Switch OLED er at microSD-sporet er blitt flyttet. Nå er det plassert bakenfor den bredere støtten, og er dermed blitt enklere å finne. På-knappen er senket noe dypere og har nå fått en oval fasong, mens volumknappen er blitt bredere. Konsollen har dessuten fått smalere slisser som viftene blåser varm luft ut av, noe som gir Switch OLED et mer moderne utseende. Her er det også en tradisjonell hodetelefonutgang, akkurat som på de øvrige Switch-modellene.

(Image credit: Future)

På den estetiske fronten skjuler Nintendo Switch OLED de eldre Switch-modellenes produktinformasjon og advarsler. Selv om dette er et beskjedent grep, ser baksiden av Switch OLED langt renere, ettersom disse opplysningene nå ligger pent plassert bakenfor den nye støtten.

Vi ønsker de fleste av de mindre designgrepene til Nintendo Switch OLED velkommen, men det er én forandring vi virkelig misliker, nemlig det nye Game Card-sporet. Den lille gropen man hadde på Game Card-sporet i originalutgaven av Switch er bote, og dermed er det nesten blitt umulig å åpne hvis du ikke har solide fingernegler. Vi ble sittende og klore på det nye Game Card-sporet flere ganer for å åpne det, og vi forstår ikke hvorfor denne forandringen, som åpenbart er til det verre, er gjort.

Nintendo Switch OLED – håndholdt modus

(Image credit: Future)

Den nye 7-tommers OLED-skjermen er fantastisk

Fremdeles ikke et godt ergonomisk design

Holdbarheten til Joy-Cons er fremdeles bekymringsverdig

Nintendo Switch OLED utmerker seg i håndholdt modus, takket være konsollens nye, livfulle skjerm. Det 7-tommers OLED-panelet gjør det enklere å henge med på handlingen i kjappe spill som Super Smash Bros. Ultimate, og skjermens kraftige kontrastnivåer blåser nytt liv i spill som Mario Kart 8 Deluxe Metroid Dread er en ypperlig demonstrasjon av skjermens evner, der de svakt belyste nivåer og den alien-aktige fargepaletten virkelig kommer til sin rett med OLED-panelets fantastiske kontraster.

Ved sammenligning side om side med den nye skjermen, ser den opprinnelige Switch-skjermen (LCD) nærmest utvasket ut i forhold. Alt tar seg slagkraftig og forlokkende ut på OLED-modellen. Særlig svartnivåene, som nærmest er tunge og blekkaktige, mens de på originalen virker grå og neddempet.

Switch OLED-skjermen er bare på 720p, men vi opplevde likevel at spill og tekst fremsto tydelig og lesbart de vi hadde konsollen i en behagelig stilling. Vi opplevde heller ingen problemer med bevegelsesuskarphet, og skjermen var passe lyssterk, også ved bruk i dagslys.

Vi opplever likevel ikke Nintendo Switch OLED som en den mest ergonomiske spillenheten vi har brukt. Konsollens flate og brede fasong kan gi krampe i hendene ved lengre spilløkter og Joy-Con-kontrollerne har samme utforming som på originalkonsollen, som er over fire år gammel. Dermed har man fortsatt de samme spørsmålene rundt holdbarheten. Vi opplever at kontrollerne fremdeles har en tilbøyelighet til å bevege seg litt opp og ned når de er festet til konsollen. Det har alltid vært til bekymring, ettersom de jo er ment å låse seg på plass.

Nintendo Switch OLED – TV-modus

(Image credit: Future)

Ingen 4K-støtte, fortsatt samme gjengivelse i 1080p

Heller ikke HDR-støtte

Dessverre kan ikke Nintendo Switch OLED skilte med én enste forbedring fra forgjengeren når det gjelder TV-modus. Joda, den nye dokken har LAN-post, som gir mer stabil spilling over nettet enn via WiFi, men du får fremdeles det samme grensesnittet i 720p og en maksimal oppløsning på 1080p.

Ettersom 4K-TVer er blitt svært utbredt, virker det som en enorm forglemmelse å ikke inkludere noen form for 4K-støtte med Switch OLED. Selv Xbox One S, en konsoll som kom på markedet i 2016, støtter 4K.

(Image credit: Future)

Nintendo Switch OLED støtter heller ikke høyt dynamisk omfang, eller HDR, som man vanligvis kaller det. Igjen ser vi at forrige generasjons konsoller som PS4 og Xbox One har tilbudt denne funksjonaliteten i årevis. Derfor hadde det vært flott om Nintendo hadde implementer litt mer moderne skjermteknologi, slik at TV-modusen kunne fått seg et løft.

Nintendo Switch OLED – bordplatemodus

(Image credit: Future)

Den justerbare støtten er en enorm forbedring fra originalen

OLED-skjermen gir bedre synsvinkler

De forbedrede høyttalerne gjør en forskjell

En positiv egenskap ved Nintendo Switch OLED er hvordan den oppleves i bordplatemodus. Takket være den redesignede, bredere støtten, er det blitt mye enklere (og sikrere) å bruke Switch OLED på en bordplate. Dette passer ypperlig for improviserte flerspillerøkter. Hengselet er langt mer solid, og avgir et tilfredsstillende dunk når det lukkes. Vi er ikke bekymret for at det skal løsne over tid og slutte å falle tilbake på plass, slik vi opplevde med den gamle støtten.

Som med originalversjonen av Switch, kan Joy-Con-kontrollerne tas av fra siden av enheten, slik at du kan sette konsollen på et bord eller en annen overflate for å spille med en venn (eller en vilt fremmed) på et øyeblikks varsel. Men der den gamle støtten begrenset en til én synsvinkel, kan den justerbare støtten til Switch OLED plasseres på flere forskjellig måter. Dermed får du en langt bedre seeropplevelse. De gode synsvinklene til Switch OLED gjør at spillerne ikke må klemme seg så tet sammen for å duellere i spill som Mario Kart 8 Deluxe.

(Image credit: Future)

De forbedrede høyttalerne til Nintendo Switch OLED kommer virkelig til sin rett på bordplaten. Vi opplevde at våre favorittspill avga slagkraftig og klar lyd, uten forvrengning ved høy lydstyrke. Det er viktig når du ikke har hodetelefoner i nærheten.

(Image credit: Future)

Nintendo Switch OLED – ytelse

(Image credit: Future)

Akkurat de samme spesifikasjonene som originalversjonen av Switch

Selv om originalversjonen av Nintendo Switch nærmer seg femårsdagen, har ikke Nintendo Switch OLED kommet med noen ytelsesmessige forbedringer. Med unntak av den nye skjermen, oppfører de beste Switch-spillene seg akkurat som før. Den nye konsollen har akkurat den samme Nvidia Custom Tegra X1 og de samme 4 GB RAM som forgjengeren. Det er en skuffelse for alle som håpet på en kraftigere Switch-modell.

De fleste Switch-spillene oppfører seg naturligvis eksemplarisk, men det er ingen tvil om at konsollens innmat begynner å dra på årene – særlig nå som PS5 og Xbox Series X finnes på markedet.

Men spillene tar seg i hvert fall bedre ut, takket være konsollens nye skjerm med høy kontrast. For enkelte, kan dette være tilstrekkelig, men vi må si at vi hadde større forhåpninger. Heldigvis er batteriet på nivå med 2019-versjonen av Nintendo Switch. Dermed kan man vente seg mellom 4,5 timer og 9 timer, avhengig av hvilke spill som spilles.

Nintendo Switch OLED – spillbibliotek

(Image credit: Future)

Eksepsjonelt utvalg av spill å velge mellom

Flere store spill er på vei

Hovedgrunnen til å skaffe seg en Nintendo Switch OLED er naturligvis å spille spill, ikke bare for å glane på den nye maskinvaren. Og det er med spillene Switch virkelig utmerker seg.

Spillbiblioteket til Switch er fullpakket med flere tidløse klassikere som Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons og Super Smash Bros. Ultimate.

Og det er ikke bare Nintendos eget spillutvalg som gjør Switch så fristende. Konsollen er også hjem for fantastiske indiespill som Hades, Celeste og Spelunky 2, og mange av disse er det morsomst å spille frikoblet fra TVen.

Dermed finnes det spill som passer de aller flestes behov, og vi har enda flere storspill i vente. Vi gleder oss til til spill som Breath of the Wild 2, Pokémon Legends: Arceus og Splatoon 3. Dermed blir det rikelig med spill å spille på Nintendo Switch OLED.

Burde jeg kjøpe Nintendo Switch OLED?

Kjøp den hvis ...

… du nesten bare spiller håndholdt eller på et bord

De viktigste forbedringene ved Nintendo Switch OLED kommer til sin rett når du spiller håndholdt eller på et bord – med den nydelige OLED-skjermen, den brede støtten og de forbedrede høyttalerne som gir en langt bedre opplevelse.

… det er første gang du kjøper Switch

Med den nye skjermen, den forbedrede støtten og høyttalerne er dette den beste versjonen av Nintendo Switch til dags dato. Hvis du er førstegangskjøper, er det enkelt å anbefale denne i stedet for originalen, selv om den er dyrere.

Ikke kjøp den hvis...

… du først og fremst spiller Switch-spill i TV-modus

Nesten alle fordelene ved den nye konsollen forsvinner når du legger Nintendo Switch OLED i dokken. Konsollen gir fremdeles bilder i 1080p, noe som kan virke ganske tamt på 4K-skjermer. Her er det heller ingen støtte for HDR, VRR eller automatisk lav latens.

… du ønsker deg en kraftigere Switch

Switch OLED har akkurat de samme innvendige tekniske spesifikasjonene som originalmodellen. Dermed vil du ikke oppleve bedret oppløsning eller bildefrekvens sammenlignet med originalen når du spiller spill.

Vanlige spørsmål

Hva er en OLED-skjerm? OLED står for «Organic Light Emitting Diode». OLED-paneler gir deg bedre bildekvalitet (svartere svart og hvitere hvitt), redusert energiforbruk og kortere responstid. OLED-paneler sender ut sitt eget lys når det går elektrisk strøm gjennom dem, mens cellene i en LCD-LED-skjerm krever en ekstern lyskilde, som en diger bakbelysning, for å skape lysstyrke. Dermed kan pikslene i en OLED-skjerm slås av og på individuelt, noe som hindrer lyslekkssje, punktfortegning eller lysringer som kan oppstå med andre skjermteknologier.