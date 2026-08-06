Mario Tennis Fever til Switch 2 – slik er det å spille
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Av TechRadar Norge
Publisert
Til tross for at det ofte skjer mye på banen samtidig, er Mario Tennis Fever overraskende lettlest.
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Mario Tennis Fever gjør sine intensjoner klare nesten umiddelbart. Selv i løpet av de første ballvekslingene blir én ting tydelig: dette er ikke et spill som vil at vi skal føle oss komfortable. Det fortsetter å presse oss, avbryte rytmen og endre hver ballveksling helt til reaksjonstid blir viktigere enn planlegging.
Det designvalget endrer følelsen i hver kamp. Vi bygger ikke opp en langsiktig fordel. I stedet tilpasser vi oss hele tiden, leser spillet og bestemmer hvor stor risiko vi er villige til å ta i løpet av de neste sekundene.
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