Det beste Nintendo Switch-tilbehøret: få mest mulig ut av hybridkonsollen

Nintendo Switch er på god vei til å bli den mest solgte Nintendo-konsollen gjennom tidene. Uansett om du har den opprinnelige versjonen av Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite eller Nintendo Switch OLED, er du innehaver av en viktig bestanddel av spillhistorien. Med det beste Switch-tilbehøret kan dessuten spillopplevelsen din bli enda bedre.

Nintendo Switch har ikke den samme avanserte maskinvaren som Xbox Series X, men den har likevel noe av det mest spennende tilbehøret av alle konsollene. Ut over det mest grunnleggende, som ladere, etuier og spillkontrollere, finner du tilbehør som forvandler konsollen din til en racingmaskin i AR, eller til et morsomt treningshjelpemiddel.

En stor fordel er at uansett hvilken modell du velger, kan du benytte de fleste typene tilbehør for Nintendo Switch. Selv om den nyeste modellen, Switch OLED, er litt lengre enn den eldre versjonen, er den ellers like stor og gjør nytte av den samme Joy-Con-løsningen.

Les videre for å finne frem til det beste tilbehøret til Nintendo Switch som finnes tilgjengelig på markedet.

Det beste tilbehøret til Nintendo Switch

Vi har ikke vært så begeistret for et spill med utvidet virkelighet som Mario Kart Live: Home Circuit siden Pokémon Go ble lansert. Dette er et Mario Kart-spil du spiller hjemme i stua med en ekte fjernstyrt bil.

Bilen har et lite kamera som strømmer direkte til Nintendo Switch-konsollen din. Du plasserer kontrollpunkt-buene rundt i rommet og kjører deretter omkring med bilen for å opprette din egen bane. Jo bedre plass du har hjemme, desto mer gjennomført kan banen din bli.

Når du konkurrerer, ser du andre rivaler på Switch-skjermen, akkurat som i et vanlig Mario Kart-spill. Det er utrolig moro, og den lille bilen kobles til konsollen via WiFi. Det gir en rask og pålitelig tilkobling.

De mindre gode sidene ved Mario Kart Live: Home Circuit handler for det meste om det rent praktiske. Spillet fungerer best på harde gulv eller linoleum. Bilen har vanskelig for å manøvrere seg fremover på tykke tepper, ettersom den lille karten ikke har godt nok grep til å håndtere dette.

Men hvis du har en bolig som er godt tilpasset Mario Kart Live: Home Circuit, er dette virkelig et fantastisk tilskudd til Switch-arsenalet ditt. Det forgyller en hvilken som helst julaften eller fødselsdagsfeiring. Her kan du velge mellom fire hastigheter, der de langsommere er velegnet for yngre spillere som ennå ikke er helt klare for powersliding. Batteriet holder det gående i 90 minutter ved bruk av den mellomraske modusen 150cc.

Opptil fire personer kan spille sammen, men hver spiller trenger en egen bil – og man får bare én i pakken.

Ring Fit Adventure kan betraktes som en åndelig arvtager til Fit Board, det klassiske treningstilbehøret til Wii. Men denne gangen handler det om et rollespill med sømløst integrerte treningsmomenter, snarere enn om mer tradisjonelle treningsøkter.

Den relativt høye prisen til Ring Fit Adventure kommer av den ekstra maskinvaren. Den ene halvdelen av Joy-Con-modulen plasseres i en motstandsring du holder med begge hendene. Den andre halvdelen fester du i et hylster rundt låret.

Denne kombinasjonen holder rede på hvor mye du beveger deg, hvilke bevegelser du gjør og hvor høyt over hodet du løfter ringen. Bevegelsene dine synkroniseres deretter direkte med spillkarakteren din på skjermen.

Ring Fit Adventure er en super måte å komme i gang med innendørstreningen på – for deg som er lei av å prøve å henge med på instruksjonsvideoer på YouTube.

Spillet egner seg ikke godt for Switch Lite, ettersom du vil spille dette med konsollen koblet til TVen.

8BitDo Arcade Stick Stor joystick, liten konsoll Dagens beste tilbud på 8BitDo Arcade Stick 8Bitdo Arcade Stick for... Proshop.no 899 kr Les mer Grunner til å kjøpe + Komponenter med høy kvalitet + Lett å modde + Både kablet og trådløs tilkobling Grunner til ikke å kjøpe - Ikke billig - Ikke integrert Switch-feste

En håndkontroll som er større enn selve Nintendo Switch? 8BitDo Arcade Stick ser nesten komisk ut ved siden av konsollen når den ikke er i dokkingmodus. Men dette kommer av at 8BitDo har vært ute etter å skape en virkelig arkadekontroll av arkadekvalitet.

Du kan benytte 8BitDo Arcade Stick trådløst eller kablet, men en liten signalforsinkelse i trådløs modus kan utvilsomt være forstyrrende. Switch har dessuten er rekke spill som vil tjene på en skikkelig joystick, blant andre Super Smash Bros. Ultimate, Street Fighter 30th Anniversary og Mortal Kombat 11.

8BitDo Arcade Stick er også mye mer nerdete enn selskapets prisgunstige gamepads. Når du åpner den, kan du bytte ut knappene og joysticken med for eksempel Sanwa-deler.

Nintendo Switch Pro Controller For situasjoner der Joy-Cons ikke strekker til DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Proshop.no Les mer hos Kjell & Company Les mer hos Dustin home Grunner til å kjøpe + Ypperlig styrekors + Fantastisk batteritid + NFC og USB-C Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Avtrekkerne er ikke de beste

Hvis du ikke er så begeistret for de medfølgende Joy-Con-kontrollerne og vil ha noe mer tradisjonelt, burde du sterkt overveie å skaffe deg Nintendo Switch Pro-kontrollen som ditt neste Nintendo Switch-tilbehør.

Selv om Joy-Con-kontrollerne har et grep som gjør at de ka kobles fri for å danne én enkelt enhet, har de ikke tradisjonelle styrekors, og de er dessuten ikke like ergonomiske som Pro-kontrollen.

Med sine bevegelseskontroller, HD rumble og Amiibo-støtte, er dette et godt alternativ til de opprinnelige Nintendo Switch Joy-Con-kontrollerne som følger med Switch i esken. Hvis du er klar for å punge ut litt ekstra, kan du også bli den stolte eier av Xenoblade Chronicles-, Super Smash Bros Ultimate- og Splatoon 2-varianter av kontrollen.

Joy-Con-kontroller Et ekstra sett kontroller DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Proshop.no Les mer hos ComputerSalg Les mer hos Dustin home Grunner til å kjøpe + Kan kobles til Switch eller benyttes som frittstående styreenheter + Velegnet størrelse for barnehender Grunner til ikke å kjøpe - Kan være klønete å bruke hvis du har store hender - Ikke billige

Nintendo Switch Pro-kontrollerne fungerer godt for enkeltspilleren, men hvis du vil ha med deg venner på spillmoroa, burde du tenke på å skaffe deg et par ekstra Joy-Con-kontroller.

I dag får du kjøpt Joy-Con-kontrollere i flere forskjellige fargekombinasjoner. Foruten de neonrøde, blå og grå variantene – som har eksistert en god stund – kan du nå også velge kontrollere som er neonornsje og lille, neonrosa og neongule med Splatoon-tema samt neonrosa, grønt og neongult.

Joy-Con-kontrollerne kan kjøpes separat eller i par, avhengig av behov og budsjett. Det er imidlertid verdt å merke seg et du sparer litt på hver enkelt styreenhet ved å kjøpe et par. Hold også øynene åpne for salg og tilbud.

HORI Game Card Case Organiser minnekortene dine DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Proshop.no Les mer hos Elkjøp Les mer hos ComputerSalg Grunner til å kjøpe + Kompakt og portabel + Inkluderar holder for minneskort + Rommer 24 minnekort Grunner til ikke å kjøpe - For trolig ikke plass i en vanlig bæreveske for Switch

Hvis du foretrekker fysiske medier fremfor nedlastinger er dette Nintendo Switch-tilbehøret noe for deg: et etui for minnekort som du kan ta med deg på farten sammen med Switch-en. Men selv om du bare oppbevarer spillene dine hjemme, er dette en bedre måte å holde orden på minnekortene på. Nintendo tilbyr sine egne etuier i svart eller gjennomsiktig utgave.

Denne kompakte modellen fra HORI rommer 24 Switch-kort og to microSD-kort, noe som skulle holde lenge for de aller fleste.

HORI Switch LAN-adapter Koble deg opp DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Proshop.no Les mer hos Dustin home Les mer hos ComputerSalg Grunner til å kjøpe + Offisielt lisensiert av Nintendo Grunner til ikke å kjøpe - Ytelsen avhenger av internettkoblingen - Ganske dyr

Det er faktisk mulig å ha skikkelige LAN-parties med Nintendo Switch – men bare hvis du kjøper et Ethernet-adapter som ditt neste Switch-tilbehør. Med mindre du har skaffet deg en Nintendo Switch OLED, den eneste modellen med integrert nettverksport.

Med dette tilbehøret kan du koble til opptil 10 dokkede Nintendo Switch-konsoller og skape en intens spillturnering sammen med vennene dine uten å måtte uroe deg for usikre, trådløse tilkoblinger.

Joy-Con Charging Grip Lad opp og spill samtidig DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Proshop.no Les mer hos Dustin home Les mer hos Elkjøp Grunner til å kjøpe + Lad opp dine Joy-Cons mens du bruker dem + Behagelig Grunner til ikke å kjøpe - Unødvendig hvis du ikke har tenkt å spille i mer enn 20 timer om gangen

Som du kanskje har opplevd, kan ikke Joy-Con-grepet som følger med Nintendo Switch lade opp Joy-Con-kontrollerne dine. Med tanke på at Joy-Con-kontrollerne har omtrent 20 timers batteritid, er dette sjelden noe stort problem.

Hvis du har lett for å glemme å feste kontrollerne i den dokkede kontrolleren etter at du har spilt, kan dette likevel være Nintendo Switch-tilbehøret du trenger.

Sandisk microSDXC for Nintendo Switch Et sikkert kort Spesifikasjoner Lagringsplass: 64 GB, 128 GB, 256 GB, 400 GB, 512 GB Lesehastighet: Opptil 100 mb/s Garanti: Livstid (eller 30 år) SD-leser: Nei Ultra High Speed: UHS-3 DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Proshop.no Les mer hos Proshop.no Les mer hos Komplett Grunner til å kjøpe + Offisiellt minnekort + Pålitelig merke + Høy hastighet

Disse Nintendo-sertifiserte SanDisk-kortene har lesehastigheter på opptil 100 MB/s og en garanti på minste 30 år. Tryggere går det knapt an å bli når det gjelder minnekort. Du velger selv om du vil ha en lagringskapasitet på 64, 128, 400 eller 512 gigabyte.

HORI Switch Compact PlayStand For spilling i bordplatemodus DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Proshop.no Les mer hos ComputerSalg Les mer hos Elkjøp Grunner til å kjøpe + Prisgunstig og bærbar + Offisielt lisensiert av Nintendo + Spill samtidig som du lader opp med dette vinklede stativet Grunner til ikke å kjøpe - Ingen innebygget lader

Kommer du til å bruke Nintendo Switch i bordplatemodus ofte? Da burde du tenke på å kjøpe et HORI playstand.

Selv om Switch har et utfellbart stativ på baksiden, er det ikke egentlig god nok plass til å koble inn en ladekabel i USB-C-porten på konsollen.

HORI Playstand er derimot konstruert for denne oppgaven – ved å løfte konsollen opp fra den overflaten du spiller på og by på justerbare vinkler, slik at spillingen blir mer behagelig. Legend of Zelda- og Mario-utgaver finnes også tilgjengelig fra Nintendo.

Anker PowerCore 20,100 power bank En portabel lader DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Mackabler.no Les mer hos Mackabler.no Grunner til å kjøpe + Stort batteri + Høyhastighetslading Grunner til ikke å kjøpe - Tung

Her er Nintendo Switch-tilbehøret for deg som planlegger å benytte konsollen mye på reisefot: en fin og robust powerbank er akkurat det du trenger for å skvise ut mer spilletid når du ferdes hjemmefra.

Den bærbare batteritiden i Switch er ikke dårlig, men den er heller ikke fantastisk. Ettersom du ikke alltid kommer til å være i nærheten av et strømuttak, er det praktisk med en ekstra strømkilde. Pass bare på å alltid ha med deg en USB-C-kabel som du kan koble den til.

Du har sikkert hørt om Anker, og dette er selskapets beste bærbare lader. Den har et enormt batteri på 20 100 mAh, noe som betyr at den vil kunne lade opp din Nintendo Switch flere ganger før den selv trenger opplading.

Joy-Con Wheel 2-pack For motorfantastene DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Proshop.no Les mer hos Dustin home Les mer hos Komplett Grunner til å kjøpe + Inneholder to Joy-Con-ratt + Store, behagelige knapper + Gjør det enklere å spille Mario Kart Grunner til ikke å kjøpe - Rattene er ganske små

Hvis du tar Mario Kart-karrieren din på alvor, kunne kanskje et rattadapter til Joy-Con være interessant for deg. Dette trådløse Switch-tilbehøret med ratt utnytter bevegelsessensorene i Joy-Con-kontrollerne for at det skal oppleves som om du benytter et ordentlig ratt.

Det krever litt øvelse å lære seg bruken av dette tilbehøret på riktig måte, men det gir kjørespillene en helt ny dimensjon. Særlig praktisk er det at rattene leveres i en topakning, slik at du kan utfordre vennene dine og konkurrere på like vilkår. Man får rattene i både Mario- og Luigi-varianter.

HyperX Cloud Alpha Et prisgunstig headset DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Proshop.no Les mer hos Komplett Les mer hos Elkjøp Grunner til å kjøpe + Godt mellomregister + Kraftig bass Grunner til ikke å kjøpe - Buldrende bassregister

Dette er ikke verdens beste gaming-headset, men til denne prisen er det likevel et ypperlig valg. HyperX Cloud Alpha passer for alle spillere som ikke er enormt kresne når det gjelder Nintendo Switch-headset og som helt sikkert er på jakt etter noe prisgunstig som fungerer godt.

Selv om denne modellen mangler både aktiv støyreduksjon og trådløs tilkobling, er HyperX Cloud Alpha det beste headsettet i sin prisklasse.

Nintendo Labo Moro med papp Grunner til å kjøpe + Toy-Con Garage har mye potensial og stor dybde + Morsomt utformede instrukser Grunner til ikke å kjøpe - Ingen reservedeler - Ikke det enkleste å oppbevare hvis du har liten plass

Nintendo Labos kombinasjon av programvare og maskinvare gjør dette til et av de kuleste tilbehørene du kan skaffe deg til Switch-konsollen din. Tanken er at du skal kunne bygge ekstrautstyr i papp som fungerer med virkelige spill og som kan programmeres akkurat som du vil.

Nintendo Labo er perfekt for alle barn og voksne som er interesserte i å bygge, skape og pusle med teknologi. Nintendo har regelmessig kommet med nye oppdateringer.

Joy-Con Charging Dock For deg som glemmer å lade DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Proshop.no Les mer hos Elkjøp Les mer hos ComputerSalg Grunner til å kjøpe + Lader opptil 4 Joy-Con-kontrollere samtidig + Individuelle lysdioder viser ladenivået for hver Joy-Con Grunner til ikke å kjøpe - Unødvendig hvis du ikke har flere Joy-Cons

Hvis du har for vane å glemme å lade Joy-Con-kontrollerne dine, eller gjerne vil ha tilgang til et par fulladede kontrollere hele tiden, er det trolig verdt å investere i et ladestativ. Stativet fungerer dels som et sted å oppbevare de ekstra kontrollerne dine og dels som en ladestasjon som alltid har to ferske kontrollere klare til bruk – i tilfelle du skulle få spillelystne gjester.