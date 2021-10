Beste microSD for Switch: hvilket minnekort burde du kjøpe til Nintendo Switch?

Trenger du mer plass å lagre spillene dine på? Med et Nintendo Switch-minnekort får du betydelig mer lagringsplass å boltre deg på, og det er utrolig enkelt å installere.

Men hvor skal du begynne? Det finnes massevis av tilgjengelige merker og valgmuligheter, særlig i de store nettbutikkene. Men hvis du har romstert rundt der og fortsatt klør deg i hodet av usikkerhet, er det ingen grunn til bekymring. Her har vi valgt ut de beste Nintendo Switch SD-kortene, slik at du enklere kan fatte en beslutning.

Den opprinnelige Nintendo Switch-konsollen leveres med 32 GB lagringsplass, mens nye Nintendo Switch OLED leveres med 64 GB. Det kan kanskje virke tilstrekkelig i begynnelsen, men med tanke på at det finnes så mange fantastiske Nintendo Switch-spill der ute, og på den enorme mengden skjermdumper og videoer som garantert kommer til å hope seg opp når du spiller, vil du nok fort oppdage at den interne lagringsplassen på 32 GB eller 64 GB (i den nye OLED-utgaven) ikke holder så lenge.

Heldigvis er det like enkelt å øke lagringsplassen på din Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite eller Nintendo Switch OLED som å sette inn et Nintendo Switch-minnekort i konsollenes innebygde microSD-spor. Det store utvalget av prisgunstige microSD-kort til Switch vil ivareta ulike behov og budsjetter.

Hvis du ønsker deg mer lagringsplass på din Nintendo Switch, er det bare å ta en titt på vår guide nedenfor over de beste minnekortene du kan kjøpe til Nintendo Switch for øyeblikket.

Beste minnekort til Nintendo Switch

Sandisk er et Nintendo-merket minnekort.

Det er ingenting som er mer betryggende enn å se Nintendos godkjent-stempel på et minnekort. Sandisk er en stor produsent av minnekort, og disse variantene har en lesehastighet på opptil 100 mb/s med kjapp innlasting. Kortene leveres dessuten med minst 30 års garanti.

Hvis du er tilhenger av Nintendos varemerke og stil, leveres disse kortene til og med med en velkjent liten sopp (for 128 GB-modellen) eller et Triforce-design (64 GB-modellen). Du får naturligvis ikke glede av å se dette designet når kortet sitter i konsollen, men det er likevel en morsom detalj. Med Nintendo-merket er dette Nintendo Switch-minnekortet noe for deg som foretrekker offisielle produkter.

Kortet finnes i flere utgaver i det norske markedet.

Her får du billig ekstra lagring til din Switch. (Image credit: Kingston)

Mest for pengene: Kingston Canvas Select microSDXC Lagring for dig som vil slippe billig fra det. Spesifikasjoner Lagringsplass: Opptil 256 GB Lesehastighet: Opptil 80 mb/s Garanti: Livstid (eller 30 år) SD-leser: Ja Ultra High Speed: UHS-1 Grunner til å kjøpe + Mer lagringsplass for pengene Grunner til ikke å kjøpe - Litt begrenset hastighet

Dette kortet er ikke like offisielt, men det kommer uansett fra et velkjent varemerke. Kingstons minnekort på 128 GB koster litt mindre per gigabyte enn motstykkene fra Sandisk. Her er lesehastigheten litt lavere, med bare 80 mb/s, men det er likevel langt innenfor Nintendos egne retningslinjer for SD-kort. Her kan du velge mellom alternativer på 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB og 256 GB. Hvis du er ute etter å få mest mulig for pengene, er dette Nintendo Switch-minnekortet noe for deg.

Kortet kan være vanskelig å oppdrive hos norske forhandlere.

Dette Sandisk-minnekortet gir deg mer plass enn du noen gang vil trenge.

Mest plass: SanDisk Ultra 400GB microSDXC Mer enn du noen gang vil trenge Spesifikasjoner Lagringsplass: 400 GB Lesehastighet: Opptil 100 mb/s Garanti: 10 år SD-leser: Ja Ultra High Speed: UHS-1 DAGENS BESTE TILBUD 679 kr Les mer hos Dustin home Grunner til å kjøpe + Du kommer ikke til å fylle opp plassen med det første Grunner til ikke å kjøpe - Trolig for mye lagringsplass for de fleste brukere

400 GB? Vi kan ikke forestille oss at du kommer til å fylle opp plassen på veldig, veldig lenge. Men det kan uansett være betryggende å vite at du ikke kommer til å gå tom for lagringsplass med det første. Du kan teknisk sett velge en variant på 512 GB også, men denne lille økningen i lagringsplass medfører et solid prispåslag. Vi anbefaler deg heller å velge 400 GB. Hvis du skal gi konsollen din enorm lagringsplass, er dette minnekortet til Nintendo Switch vanskelig å slå.

Vanlige spørsmål

Store AAA-spill som Super Mario Odyssey kan ta opp mye plass.

Trenger jeg et microSD-kort til min Nintendo Switch? Hvis du har planer om å spille mer enn bare noen indie-spill, er et microSD-kort til Nintendo Switch en god idé. Bare Breath of the Wild tar opp 13,4 GB av plassen, noe som utgjøre rundt 40 % av hele konsollens plass, og det gjelder både Switch og Switch Lite. OLED-modellen har 64 GB, men med slike spill blir også den fort full. Det kan være lurt å kjøpe storspillene i fysisk utgave, slik at du unngår at Mario og Zelda tar opp all plassen. Men for enkelhetens skyld er det likevel ingenting som slår det å ha alle spillene sine samlet på et praktisk Nintendo Switch-minnekort. Enkelte fysiske titler krever dessuten en nedlasting fra nettet for å fungere, noe som også kan ta opp dyrebar plass.

Lagres lagringsfiler på Nintendo Switch-minnekortet? Nei, det er bare dine spill, bilder og videoer som kan lagres på et eksternt minnekort til Nintendo Switch. Lagringsfilene lagres i den interne lagringsenheten – delvis for å forhindre piratkopiering … men heldigvis tar ikke disse opp så mye plass. Hvis du abonnerer på Nintendo Switch Online kan du dessuten sikkerhetskopiere de lagrede filene dine i skyen, men det er ikke alle spill som er kompatible med denne funksjonen. Hvis konsollen din skulle bli ødelagt, kan du hente frem det du har gjort i spillene på en trygg måte. Da kan du også laste ned tidligere kjøpte spill gratis.

Hvilke microSD-kort fungerer på Nintendo Switch? Teknisk sett vil alle Switch microSD-kort (under 4 GB), micro SDHC (4-32 GB) eller micro SDXC (eXtended Capacity, over 32 GB) være kompatible, men du vil helst ha minimum 32 GB for at det skal være verdt å kjøpe. Nintendo anbefaler dessuten et høyhastighetskort for optimal ytelse. Dermed burde du være på utkikk etter et kort med UHS-I-støtte og minimum lesehastighet på 60-95 mb/s (alle kortene ovenfor oppfyller disse kravene). Hvis du benytter et SDXC-minnekort (over 32 GB) sier Nintendo at «du først må koble konsollen til internett og utføre en systemoppdatering» før du kan laste ned spill til Nintendo Switch-minnekortet.

Adam Vjestica og Amanda Westberg har også bidratt til denne artikkelen.