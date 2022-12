Beste micro SD kort 2022: flash-minne for alle

Included in this guide:

Å finne det beste Micro SD kortet er ikke så enkelt når markedet flommer over av alternativer. Vi har testet og vurdert mange varianter og funnet frem til de beste for ulike kategorier som mobiler (Åpnes i ny fane), kamera (Åpnes i ny fane), droner (Åpnes i ny fane) og spillkonsoller som Nintendo Switch (Åpnes i ny fane).

Mange micro SD kort kommer også med et adapter som lar deg bruke dem på enheter med støtte for standard SD minnekort.

Micro SD gir deg ekstra kapasitet for mange forskjellige enheter, men det handler ikke bare om å dytte gigabytes inn i et lite minnekort. De beste kortene trenger også høye hastigheter. Dette er spesielt viktig for overføring av store filer - som for eksempel videofiler i Ultra HD/4K oppløsning.

Husk at du også bør sørge for sikkerhetskopiering av viktige filer og dokumenter, her er skylagring (Åpnes i ny fane) et meget godt alternativ.

Beste micro SD kort

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester.

Samsung Evo Plus microSD card

Samsung Pro Endurance microSD card

SanDisk Extreme Plus microSD card

SanDisk Ultra microSD

Sandisk microSDXC

Kingston Canvas Select microSDXC

Beste micro SD kort

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Evo Plus Beste micro SD kort Spesifikasjoner Kapasitet: 128 GB, 256 GB. 512 GB Type: microSD specifications Storage Size 128GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mye for pengene + Perfekt for video med høy oppløsning Grunner til ikke å kjøpe - Lavere skrivehastighet enn produsenten påstår

Samsung Evo Plus er et micro SD kort som gir deg alt du trenger. Lav pris kombinert med enorm lese- og skrivehastighet gjør dette til et attraktivt alternativ ved første øyekast.

Hastighetene er imidlertid ikke like gode i våre tester, med 58.5 MB/s skrivehastighet og 76.1 MB/s lesehastighet. Men når prisen er såpass god kan vi tåle at akkurat dette ikke er i toppklasse.

Totalpakken av grei hastighet, god lagring og meget god pris gjør dette til vår vinner.

(Image credit: Samsung)

2. Samsung Pro Endurance Et godt alternativ for 4K video Spesifikasjoner Kapasitet: 32GB, 64GB, 128GB, 256GB Type: microSD Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Robust + Perfekt for 4K video Grunner til ikke å kjøpe - Ikke ment for vanlig bruk utenom video

Samsung Pro Endurance gir oss litt lavere lesehastighet enn produsenten lover: 74.4 MB/s mot påståtte 100 MB/s. Men skrivehastigheten er bedre enn de påstår, vi fikk 45.6 MB/s, altså 15 MB/s bedre enn de lovede 30 MB/s. Det kan vi like!

Kortet er stabilt og konsistent og passer perfekt til droner eller dashboardkameraer som filmer i 4K.

Dagens beste priser på Samsung PRO Endurance MicroSD (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 179 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane)

3. SanDisk Extreme Plus micro SD flaggskip Spesifikasjoner Kapasitet: 32 GB, 64 GB, 128 GB Type: microSD Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Veldig raskt + Perfekt for små filer Grunner til ikke å kjøpe - Ikke det billigste alternativet

SanDisk påstår at dette Micro SD kortet kan lese i 95MB/s og skrive 90MB/s, og i våre tester oppnår vi mer eller mindre disse hastighetene. Det betyr at SanDisk Extreme Plus er et veldig raskt kort og med små filer er det enda raskere. Dette gjør kortet ideelt for actionkameraer og droner.

4. SanDisk Ultra microSD micro SD kort med god kapasitet Spesifikasjoner Kapasitet: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 200 GB, 256 GB, 400 GB Type: microSD specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Grei hastighet + Stor kapasitet Grunner til ikke å kjøpe - Ikke optimalt for 4K opptak

SanDisk Ultra er et briljant micro SD kort for deg som vil ha stor lagringskapasitet. Du kan få opp til 400 GB lagring, som gir deg enorm kapasitet for bilde- og videofiler.

Hastighetene er gode, men ikke de beste - så 4K oppløsning er kanskje ikke det optimale for dette kortet. For de fleste andre er dette micro SD kortet svært bra.

5. Sandisk microSDXC Nintendo-merkede minnekort er et trygt valg Spesifikasjoner Kapasitet: 64 GB, 128 GB Lesehastighet: Opptil 100 mb/s Garanti: Livstid (eller 30 år) SD-leser: Nei Ultra High Speed: UHS-3 specifications Storage Size 64GB - 128GB Condition Ny Game Platform Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Har Nintendos godkjent-merke Grunner til ikke å kjøpe - Få valgmuligheter når det gjelder lagringsplass

Det er ingenting som er mer betryggende enn å se Nintendos godkjent-stempel på et minnekort. Sandisk er en stor produsent av minnekort, og disse variantene har en lesehastighet på opptil 100 mb/s med kjapp innlasting. Kortene leveres dessuten med minst 30 års garanti.

Hvis du er tilhenger av Nintendos varemerke og stil, leveres disse kortene til og med med en velkjent liten sopp (for 128 GB-modellen) eller et Triforce-design (64 GB-modellen). Du får naturligvis ikke glede av å se dette designet når kortet sitter i konsollen, men det er likevel en morsom detalj. Med Nintendo-merket er dette Nintendo Switch-minnekortet noe for deg som foretrekker offisielle produkter.

Kortet finnes i flere utgaver i det norske markedet.

(Image credit: Kingston)

6. Kingston Canvas Select microSDXC Lagring for deg som vil slippe billig fra det. Spesifikasjoner Lagringsplass: Opptil 256 GB Lesehastighet: Opptil 80 mb/s Garanti: Livstid (eller 30 år) SD-leser: Ja Ultra High Speed: UHS-1 specifications Storage Size 64GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mer lagringsplass for pengene Grunner til ikke å kjøpe - Litt begrenset hastighet

Kingstons minnekort på 128 GB koster litt mindre per gigabyte enn motstykkene fra Sandisk. Her er lesehastigheten litt lavere, med bare 80 mb/s. Du kan velge mellom alternativer på 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB og 256 GB. Hvis du er ute etter å få mest mulig for pengene, er dette minnekortet for deg.

Hvordan velge riktig micro SD kort 1. Det er ikke verdt å kjøpe minnekort under 4 GB, ettersom prisen for dobbel eller kvadruppel kapasitet er veldig lav. 2. Husk å ta med leveransekostnader i prisen. Micro SD kort koster ofte ikke så mye, men leveransekostnader kan nesten doble totalkostnaden i noen tilfeller. 3. Om du ser etter store minnekort (32 GB og mer), husk å sjekke at enheten din støtter SDXC. 4. Kjøp minnekort kun fra autoriserte forhandlere du stoler på. Det finnes masse falske minnekort på nettet, så ikke la deg lure. 5. De fleste minnekortene presterer langt mindre enn produsenten påstår. 6. SD kort har ofte kategorinavn som gir en pekepinn på ytelse. Class 4 leverer minst 4 MBps, mens Class 10 bør klare 10 MBps. 7. Om du kun vil ha lagringsplass trenger du ikke et micro SD kort. Minnepinner eller eksterne harddisker er mer robuste og gir deg mer for pengene.

Her kan du lese engelske tester av 1 TB micro SD-kort