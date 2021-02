Marvels «The Falcon and the Winter Soldier» får ny trailer og lanseringsdato

Kritikerroste «WandaVision» har i de siste ukene tatt verden med storm, og nå har Marvel Studios for alvor begynt opptrappingen til lanseringen av MCU-serie nummer to på Disney+. Under Super Bowl LV ble traileren til «The Falcon and the Winter Soldier» sluppet.



Den nye snutten serverer flerfoldige minutter med Sam Wilson (Anthony Mackie) og James Buchanan «Bucky» Barnes (Sebastian Stan) på eventyr, og den nye traileren for «The Falcon and the Winter Soldier» avslører også endelig tidspunktet serien legges ut på Disney+: 19. mars, 2021.

Etter traileren å dømme ser det ut til at serien følger mønsteret satt av «Captain America: Winter Soldier» ved at det serveres et fokus på militær action og politisk intrige.



Serien later til å finne sted rett etter handlingen i «Avengers: Endgame», og vi får se at radarparet prøver å rette på smått rivaliserende uoverensstemmelser via parterapi, der det hele kulminerer i en vittig stirrekonkurranse.

Traileren inneholder også klipp av Sharon Carter (Emily VanCamp) samt noe vi regner med er ryggen til Baron Helmut Zemo (Daniel Brühl), sist sett bak lås og slå på slutten av «Captain America: Civil War». «I have no intention of leaving my work unfinished» proklamerer skurken i det han viser frem den klassiske lilla masken, kjent fra tegneserien.



Spennende saker, med andre ord! Takk og lov for at ventetiden er kort. Vi trenger ikke å vente lenger enn til 19. mars på den seks episoder lange sesongen – skarve tre uker etter at «WandaVision» (forhåpentligvis) avsluttes med en spektakulær sisteepisode. Abonnerer du ikke på Disney+? Klikk deg videre på en av lenkene nedenfor: