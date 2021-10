The Book of Boba Fett: premieredato, medvirkende og alt vi vet

Dusørjegere? Vi trenger dem faktisk. Helt siden Greedo møtte Han Solo i Mos Eisley Cantina og innledet en diskusjon over flere tiår om hvem som egentlig skjøt først, har disse moralsk tvilsomme individene vært selvfølgelige ingredienser i Star Wars-universet. Nå retter den kommende Disney Plus-serien The Book of Boba Fett lyskasteren mot den mest kjente av dem.

Denne etterlengtede serien er en spinoff av The Mandalorian, og konsentrerer seg om den mest fryktede dusørjegeren i galaksen. Selv om Fett bare duket opp i noen få scener i den opprinnelige Star Wars-trilogien, gjorde hans ikoniske, fullspekkede rustning og apetitt for drap gjorde ham til en umiddelbar favoritt blant fansen.

Nå som den andre sesongen av The Mandalorian har bekreftet at han har klart å unnslippe tusen år med smerte og lidelse i Sarlaccs mage, er det ingenting som kan hindre ham i å spake seg en ny tilværelse i The Book of Boba Fett.

Temuera Morrison har allerede antydet at serien vil handle om Fetts liv etter The Empire Strikes Back. Vi vet også at serien også vil gi plass til en annen dusørjeger, nemlig Fennec Shand (spilt av Ming-Na Wen).Men hvilke andre klassiske Star Wars-skurker vil dukke opp i denne serien? Hvordan vil den passe inn med de andre Star Wars-seriene på Disney+? Og når vil vi få se den?

Her er alt vi så langt vet om The Book of Boba Fett...

Premieredato: The Book of Boba Fett har premiere 29. desember 2021.

Medvirkende: Temuera Morrison gjør på nytt rollen som Boba Fett, og han får selskap av Ming-Na Wen som spiller Fennec Shand.

Handling: Handlingen er et større mysterium enn innsiden av hjelmen til en Mandalorian, men det virker trolig at The Book of Boba Fett vil ta opp tråden etter avslutningen til sesong 2 av The Mandalorian, med tilbakeblikk til Boba Fetts tidligere bedrifter som dusørjeger.

The Book of Boba Fett – premieredato

His story is only beginning. The Book of @BobaFett, an all-new Original Series, starts streaming December 29 on @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/bWPg0D0Z6lSeptember 29, 2021 See more

Lucasfilm har avslørt at The Book of Boba Fett får premiere 29. desember 2021.

Nedanfor ser du den første offisielle plakaten.

The Book of Boba Fett: når ble den offentliggjort?

Spoiler for sesong 2 av The Mandalorian følger. Ikke fortsett forbi bildet under hvis u ikke vil vite hva som skjer.

Cobb Vanth bar Boba Fetts rustning i 2. sesong av The Mandalorian, men nå er den tilbake hos sin rettmessige eier. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Luke Skywalkers tilbakekomst i The Mandalorian var en stor sak, men finalen til sesong 2 av The Mandalorian sparte sin største overraskelse til en scene som dukket opp i rulletekstene. Med lyset fra Tatooines tvillingsoler over Jabba the Hutts ikoniske palass så vi hvordan den legendariske dusørjegeren Boba Fett og hans nye dusørjegerkompis Fennec Shand henrettet Jabbas tidligere medarbeider Bib Fortuna – og tok kontrollen over det som en gang var Jabbas kriminelle imperium.

Deretter fikk vi se «THE BOOK OF BOBA FETT: kommer i desember 2021». Er en ny TV-serie noen gang blitt offentliggjort på en heftigere måte? Kanskje, men ikke nylig – og i hvert fall ikke på denne måten.

The Book of Boba Fett er en av flere nye TV-serier og filmer fra Star Wars. Det kommer også spinoffs fra The Mandalorian, samt Ahsoka og Rangers of the New Republic. Disse ble offentliggjort samtidig.

Disse seriene ble imidlertid kunngjort på en langt mer tradisjonell måte – av Lucasfilms CEO Katheleen Kennedy under Disneys investordag. The Book of Boba Fett sparte hun imidlertid til senere, etter ønske fra John Fabreau, showrunner for The Mandalorian.

Favreau fortalte Good Morning America at han fikk tillatelse til å holde serien hemmelig under investordagen. Vi er virkelig glade for at Disney gikk med på det, men vi har likevel et viktig spørsmål vi skulle hatt svar på …

Boba Fetts første scene i The Mandalorian, en kort gjesteopptreden i slutten av episoden «The Marshal» i sesong 2. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Er The Book of Boba Fett egentlig den tredje sesongen av The Mandalorian?

Det korte svaret er nei, det er den ikke. Selv om mange Star Wars-fans har spekulert i om The Book of Boba Fett kunne være en omarbeidet tredje sesong av serien, der fokus flytter seg fra Djarin og Baby Yoda til Boba Fett, er det senere blitt bekreftet at de to seriene er helt adskilte kreasjoner.

«The Book of Boba Fett er faktisk adskilt fra sesong 3 av The Mandalorian», sa Favreau i sitt intervju med Good Morning America. Han bekreftet også at den nye serien for øyeblikket er i produksjon og avslørte en logo som har et utseende beslektet med Fetts berømte rustning.

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

StarWars.com bidro med litt flere opplysninger: «Boba Fett er tilbake. Og hans historie har bare så vidt begynt. Som det antydes i en overraskende sekvens etter sesongavslutningen til The Mandalorian, vil den legendariske dusørjegerens reise fortsette i The Book of Boba Fett.»

Mannen bak rustningen spilles av Temuera Morrison. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

The Book of Boba Fett-trailer: se teaseren som dukket opp i rulletekstene

Den spennende avslutningen til sesongfinalen av Mandalorian er en liten teaser som viser oss den verdenen Boba Fett og Fennec Shand vil utfolde seg i.

Vi venter fremdeles på den første ordentlige traileren for för The Book of Boba Fett. Lucasfilm er kjent for sitt hemmelighetskremmeri omkring nye serier, så vi venter oss egentlig ikke å få vite så mye mer før serien faktisk blir tilgjengelig.

The Book of Boba Fett – handling

The Book of Boba Fett: hva handler den om?

Boba Fett og Fennec Shand tar plass på Jabbas gamle trone. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Vi har fortsatt ingen konkrete opplysninger om handlingen i The Book of Boba Fett …

«Jeg har lovet å ikke fortelle noe», sa ansvarlig produsent Robert Rodriguez (som også er regissør for episoden «The Tragedy» i 2. sesong av The Mandalorian) til Nerdy Basement (via Comicbook.com) i september 2021. Samtidig lovet han at serien vil bli noe utenom det vanlige.

Flere har spekulert i om Jon Favreaus kommentarer på Good Morning America i desember 2020, om at spionoff-seriene til Mandalorian vil utspille deg «umiddelbart etter» Return of the Jedi, innebærer at The Book of Boba Fett vil utspille seg like etter ødeleggelsen av den andre Dødsstjernen. Vi tror likevel ikke at man skal lese for mye inn i ordene «like etter», for Favreau henviser nok løst til den tidsperioden der Mandalorian utspiller seg – omtrent fem år etter begivenhetene i Return of the Jedi.

Vi vet for eksempel at det berømte avsnittet om Jabbas palass må ha funnet sted etter hendelsene i den andre sesongen av The Mandalorian, ettersom Boba Fett bærer den ikoniske rustningen som Mando tok tilbake fra Cobb Vanth i Mos Pelgo, i «The Marshal». Trolig har Fett og Fennec Shand flløyet avsted til Tatooine etter at Din Djarin overleverte Grogu til Luke Skywalker. Det kan stemme godt med Favreaus kommentarer.

Ifølge en artikkel i Collider vil The Book of Boba Fett bil sesong 2,5 av The Mandalorian, og vi gjetter at serien vil konsentrere seg om Boba Fetts forsøk på på å ta kontroll over det imperiet Jabba the Hutt etterlot. Det beskjedne antallet hengivne personer i avdøde Bib Fortunas hoff tyder ikke på at forretningene går like godt som de gjorde under Jabba the Hutt.

Det åpner for flere måter Boba Fett kan samhandle med gamle og nye skikkelser på, både gode og onde. Det skal bli interessant å se hvor mange av Fetts tidligere kumpaner som kommer til å dukke opp. Hans tidligere mentor Aurra Sing er tydeligvis død – Tobias Beckett sa i Solo: A Star Wars Story at han hadde drept henne – men Cad Bane, en annen tidligere dusørjeger fra Clone Wars-epoken som også dukker opp i The Bad Batch, kan fortsatt være aktuell. Og dessuten har vi 4-LOM, Zuckuss, Bossk, IG-88 og Dengar – dusørjegerne som ble ansatt av Darth Vader for å spore Millennium Falcon i The Empire Strikes Back.

Særlig interessant er nettopp Dengar. Ikke nok med at Simon Pegg sto bak stemmen hans i The Clone Wars, men han fortalte dessuten Collider at han er åpen for å vende tilbake til rollen i en spillefilm. Dengar antas å fortsatt være i live tre tiår senere, i The Rise of Skywalker-tidsalderen. Ifølge SlashFilm er han imidlertid blitt radikalt annerledes – en bisarr, grotesk cyborg som går under navnet Rothgar Deng. Hvordan han har antatt denne nye formen kan være en viktig del av fortellingen.

Fett kunne enkelt ha besøkt Cobb Vanth for å utveksle erfaringer om den berømte rustningen, ettersom begge holder til på Tatooine. Serien kunne også utforske de forskjellige forbrytersyndikatene som er i virksomhet i galaksen langt, langt borte, som en kosmisk Gudfaren. Historien om Crimson Dawn (forbrytersyndikatet vi fikk vite at ble ledet av Darth Maul i Solo) sto faktisk igjen som uløst, så det kan hende at The Book of Boba Fett vil ta tak i disse løse trådene.

Fett ville ha vært en ideell guide i disse dunkle avkrokene, ettersom han utviklers seg fra skurk til antihelt i The Mandalorian. Husk at Fett var kjent som den mest fryktede dusørjegeren i galaksen, så det faktum at han hjelper Mando med å redde Gogu avslører en hederlighet vi ikke visste fantes. Vi mener likevel at han fortsatt har en hensynsløs side.

Vi tror faktisk ikke at Boba Fett kommer til ta det med ro på tronen i Jabbas palass. Selv om dusørjegeren aldri fikk vise hva han var god for i den opprinnelige trilogien, fikk vi se ham i kamp i The Mandalorian. Derfor er det nok trolig at han kommer til å fortsette i den retningen i The Book of Boba Fett.

Boba Fett i Return of the Jedi. (Image credit: Disney)

Det later også til at tilbakeblikk vil bli et viktig innslag i The Book of Boba Fett. Morrison fortalte dette i et intervju med Rotten Tomatoes, der han sa: «Vi kan ikke avsløre så mye, men vi kommer til å få innblikk i hans historie helt siden The Empire Strikes Back. Nå er tiden inne for å gå tilbake i tid og få vite mer om ham.»

Vi vil ikke bli forundret hvis serien utforsker Fetts tidligere tilknytning til Fennec Shand, som tross alt er en viktig del av The Bad Batch (som utspiller seg et par tiår før The Book of Boba Fett), der hun allerede har hatt kontakt med Boba Fetts klone-«søster» Omega.

Men det kanskje største spørsmålet Star Wars-fans vil ha svar på, er hvordan Fett kom seg unna 1000 års lidelse i Sarlaccs mage. Selv om en versjon av denne historien er blitt fortalt i den gamle «Legends«-versjonen, vil det være en grov utelatelse å ikke fortelle om Boba Fetts overlevelse. Det ville i så fall bety at fem år av hans liv blir stående uforklart.

The Book of Boba Fett kunne også gå enda lengre tilbake i tiden og utforske Boba Fetts opprinnelse. Selv om The Clone Wars avslørte hans første famlende skritt som dusørjeger etter at hans far Jango Fett døde, og vi får vite litt mer om hans opprinnelse i The Bad Batch, vet vi ikke hvordan han ble en så viktig del av Jabba the Hutts imperium. Og selv om Marvel Comics har avslørt at Fett hjalp Darth Vader i letingen etter Luke Skywalker etter A New Hope, samt at han og Skywalker duellerte, finnes det fortsatt mange hull i tidslinjen hans.

Star Wars har i Disney-epoken også lånt mange ideer fra tidligere nevnte Legends, så du må ikke bli overrasket hvis du får se Boba Fett som forlover i Dengars bryllup (ja, det skjedde faktisk i en Legends-fortelling).

Overlappinger med The Mandalorian

Vil The Book of Boba Fett bli flettet sammen med The Mandalorian?

Det er ikke blitt offisielt bekreftet , men vi tror det er ganske sannsynlig. For det første har Boba Fett, Fennec Shand og Mandalorian selv, Din Djarin, jobbet sammen tidligere og de beveger seg i de samme moralsk tvetydige områdene i Star Wars-universet, så det er meget mulig at deres veier vil krysses igjen.

Under Disneys investordag bekreftet Kathleen Kennedy hos Lucasfilm at Mandalorian og spinoff-serier som Ahsoka (og den nå tydeligvis avlyste Rangers of the New Republic) er «vevet sammen» og «vil nå sitt klimaks i et dramatisk hendelsesforløp». The Book of Boba Fett ble ikke nevnt i denne sammenhengen, men det kommer nok av at serien ennå ikke var blitt offentliggjort på dette tidspunktet.

Det ville være rart hvis ikke Boba Fett og Fennec Shand inngikk i denne store krysskoblingen, ettersom de befinner seg på samme sted i Star Wars-tidslinjen. Vi forestiller oss at de begir seg ut på egne eventyr i perioder, men at de vil gjenforenes med Din Djarin, Bo-Katan Kryze og andre likesinnede skikkelser på veien. Kanskje de vil hjelpe Bo-Katan i gjenreisingen av hennes hjemplanet Mandalore etter at Great Purge utslettet mesteparten av befolkningen? Eller kanskje de vil stanse noen av imperiets etterlevninger i å øke sin innflytelse i hele galaksen?

Uansett hvilken retning serien tar, finnes det mange historier å fortelle – så mange at en andre sesong av The Book of Boba Fett utvilsomt kan være en mulighet.

Boba Fett ved roret på sitt skip skepp, Slave I. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

The Book of Boba Fett – medvirkende

The Book of Boba Fett: hvem er de medvirkende?

Ikke overraskende er Temuera Morrison (som også vil dukke opp i Aquaman 2) tilbake som Boba Fett.

Morrison gjorde sin første Star Wars-opptreden i Attack of the Clones, der han spilte Boba Fetts «far», Jango Fett, som også er dusørjeger. Jango var malen for de av Clone Troopers som kjempet for den gamle republikken i Clone Wars. Han ba Jango-klonene på Kamino om å skape Boba, en ikke-modifisert versjon av ham selv, slik at han fikk en egen sønn.

Etter DVD-utgaven av den opprinnelige trilogien i 2004, er det også Morrison som har gitt stemmen til Boba Fett i The Empire Strikes Back. Star Wars-skaperen George Lucas besluttet å erstatte replikkene som opprinnelig ble innspilt av Jason Wingreen, og dermed er det en kontinuitet her også.

Morrisons medspiller i The Book of Boba Fett er Agents of SHIELD/Mulan-stjernen Ming-Na Wen, som vender tilbake til som dusørjegeren Fennec Shand. Hun spiller også karakteren i den animerte Clone Wars-spinoffen The Bad Batch, som utspiller seg mer enn to tiår tidligere.

Bak kameraet har Jon Favreau og Dave Filoni fra The Mandalorian hatt ansvaret for produksjonen sammen med Robert Rodriguez. Sin City/Alita: Battle Angel-regissøren har kommet inn i Star Wars-familien etter å ha regissert Fetts comeback i episoden «The Tragedy» i 2. sesong av Mandalorian. Morrison bekreftet i sitt Rotten Tomatoes-intervju at «de hentet Robert Rodriguez inn igjen for å regissere mer. Vi har hatt noen fantastiske regissører med på laget.» Hvem disse «fantastiske regissørene» er, vet vi ikke riktig ennå.

Lucasfilm-sjefen Kathleen Kennedy vil fungere som ledende produsent.