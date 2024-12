Pika utfordrer OpenAI og Sora med nye AI-funksjoner for videoskaping

Pika har nettopp lansert AI-videoprogrammet Pika 2.0 med avanserte tilpasningsverktøy

Du kan laste opp og tilpasse karakterer, objekter og innstillinger med den nye Scene Ingredients-funksjonen

Pika 2.0 tilbyr en kontrast til OpenAIs Sora ved å sikte seg inn mot enkeltpersoner i stedet for store studioer

AI-videoskaper Pika Labs stjeler noe av rampelyset fra OpenAI og Sora med en ny versjon av sin plattform. Pika 2.0 kan skilte med en rekke nye funksjoner for å lage tilpassede videoer ved bruk av AI og kommer bare uker etter at selskapet lanserte Pika 1.5, med dens mange nye visuelle effekter.

Pika gir til og med freidige stikk til OpenAI ved å beskrive Pika 2.0 som «ikke bare for proffer. For faktiske mennesker. (Selv europeere!)» med henvisning til bedriftsfokuset til Sora og dens begrensede globale utgivelse som så langt ikke inkluderer europeiske land.

Pika 2.0 har mange nye fordeler, noe som gjør det ganske tiltalende. Den mest bemerkelsesverdige er Scene Ingredients. Se for deg et virtuelt kjøkken med et spiskammer med videoelementer du kan velge mellom. Du velger karakterene, rekvisittene, bakgrunnen og andre ingredienser du vil inkludere og lar Pikas AI blande og bake dem ut.

La oss si at du vil lage et klipp av en surfekatt i verdensrommet. Inntil nå har du måttet skrive en melding til programmet, kanskje med en bildereferanse for katten. Med Scene Ingredients kan du laste opp favorittkattebilde, et fantastisk bakgrunnsbilde av himmelen om natten og et bilde av drømmesurfebrettet ditt, og Pika vil blande det sammen til en vidunderlig, sammenhengende scene.

Selv uten bilder å bygge inn i videoer, forstår Pika 2.0 tekstforespørsler bedre takket være den oppgraderte tekshåndteringen. Hvis du noen gang har skrevet en melding i et AI-verktøy og fått noe som bare vagt lignet det du ønsket, vil du sannsynligvis merke degt hvordan Pika ikke er like tilbøyelig til å ødelegge ideen din når du lager videoen.

Hvis du ber om at en drage skal fly over et middelalderslott under solnedgangen, vil AI med langt større sannsynlighet vise en video med en drage som faktisk flyr, et slott som ser ut som et slott, og en solnedgang som ikke ser ut som en lavaeksplosjon. Og med oppgradert bevegelsesgjengivelse vil alle karakterene i videoen gå, fly, gå på rulleskøyter eller rulle uten å se ut som de svever eller at leddene deres ikke henger sammen.

Pika for alle

Pikas salgsargument handler om å gi den vanlige enkeltmennesker eller en liten gruppe kontroll over å lage videoer uten å gjøre det for komplisert. Derfor dette stikket mot OpenAI og Sora for deres fokusprosjekter på Hollywood-nivå. Pika 2.0 er rettet mot de som lager klipp for TikTok til markedsføring eller enkeltoppdrag.

Det betyr imidlertid ikke at Pika ikke har noen annen konkurranse enn OpenAI. Det finnes AI-videoplattformer for alle slags prosjekter: Pollo, Runway, Stability AI, Hotshot og Luma Labs' Dream Machine har noe å tilby den gjennomsnittlige aspirerende AI-filmskaperen.

Hvis du vil prøve ut Pika 2.0, er den tilgjengelig for gratisbrukere betalende, naturligvismed begrensninger på gratisnivået. Du kan også bytte tilbake til tidligere versjoner hvis du ønsker det.