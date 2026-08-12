Spotify introduserer AI-persona-tagger for å skille ekte artister fra falske

Spotify introduserer AI-persona-tagger i midten av september

Plattformen har som mål å forbedre brukergjennomsiktigheten ved å skille ekte artister fra AI-genererte artister

Spotify vurderer bare en artists profil og bilder, og ikke selve musikken

Spotify har sviktet på AI-transparensfronten sammenlignet med noen av de andre beste musikkstrømmetjenestene, og brukerne lengter etter en løsning – og nå tar plattformen sitt største skritt hittil mot å bekjempe AI-søl.

Strømmegiganten annonserte i dag (11. august) ankomsten av nye AI-persona-tagger, som er designet for å skille menneskelige artister fra de som er AI-generert. Spotify sier at disse taggene vil bli rullet ut til mobil i midten av september, og vil vises i et artistprofilbanner, «Om»-delen, i søk og i sangrader i spillelister.

Når de blir tilgjengelige, kan brukerne være trygge på at artistene de lytter til ikke er generert av AI. Spotify la til at artister med AI-persona-tagger vil bli ekskludert fra alle personlige anbefalinger som standard, noe som sikrer at musikkoppdagelsesregimet ditt forblir uinfisert av kunstig generert materiale.

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(Image credit: Spotify)

Selv om AI-persona-tagger ikke rulles ut før om en måneds tid, sier Spotify at artister allerede kan opplyse om profilen deres er AI-generert. Hvis en artist oppgir dette, vil en tagg med teksten «AI Persona» vises ved siden av navnet deres. «Vi håper artister vil være transparente, så vi gir dem muligheten til å opplyse», delte tjenesten i kunngjøringen sin – men de setter ikke all sin lit til selvopplysning.

I stedet sier Spotify at de vil ta saken i egne hender om nødvendig, og vil gjennomføre gjennomganger av profiler der de tror at en artists bilder er laget ved hjelp av generativ AI for å imitere en naturtro persona. Hvis Spotify oppdager at en artistprofil kan være AI-generert, vil de vise en tagg med teksten «Sannsynligvis AI-persona», og artisten vil bli varslet og få muligheten til å opplyse om seg selv eller anke.

Det har tatt Spotify lang tid å ta igjen artister som Deezer når det gjelder å forbedre åpenheten om AI-generert musikk. Deezer var den første store lydstrømmetjenesten som rullet ut tagger som eksplisitt sier om et spor er generert av kunstig intelligens, og nylig fortalte forskningssjefen oss hvorfor vi trenger kunstig intelligens-filtre mer enn noen gang.

Spotifys egne AI Persona-tagger markerer et stort skifte for plattformen, og vil garantert forbedre brukeropplevelsen ved å gi lytterne mer trygghet. Spotifys funksjon kommer imidlertid med et viktig forbehold.

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Den vurderer bare profilen, ikke musikken

(Image credit: Spotify)

AI-persona-tagger er bare én av måtene Spotify har jobbet for å forbedre åpenheten for brukerne. Verified by Spotify ble lansert for noen måneder siden – dette er en sertifiseringsfunksjon som viser om en artist er legitim, men den er ikke så vanntett som vi håpet den ville være.

I tillegg gir Spotifys SongDNA lyttere en omfattende oversikt over kreativiteten bak favorittsangene deres, mens AI Credits gir artister muligheten til å dele hvor og hvordan de har brukt AI i musikkproduksjonen sin. Det er ikke like åpent som Deezers metoder, men tiltakene er likevel på plass, og AI-persona-tagger er prikken over i-en.

Når det er sagt, retter AI-persona-tagger seg mot en artists offentlige image, ikke hvordan musikken ble laget, noe som kan by på noen problemer, ettersom det fortsatt gir rom for at AI-generert musikk kan snike seg inn på plattformen.

Hvis Spotify oppdager at en artist presenterer seg som et menneske, hvordan skal vi vite at artisten ikke vil laste opp AI-generert musikk til profilen sin? Det er ingenting som hindrer artisten i å publisere kunstig generert materiale, fordi Spotify vurderer navnet, bildene og den offentlige identiteten deres, ikke musikken de laster opp.

Det er vanskelig, for selv om Spotify har tiltak på plass som evaluerer henholdsvis musikk og artistimage, har de ikke et omfattende verktøy som vurderer begge komponentene samtidig, noe som igjen ikke er like åpent som Deezer.

Når det gjelder AI-generert innhold i Spotify, har mange vært blant de heldige som ikke har opplevd dette problemet. Fordi kjærligheten til fysiske medier og radio påvirker hva man lytter til på Spotify, mistenker vi at algoritmen hos mange er blitt trent nok til å skyve AI-søl bort fra anbefalingene.

Foruten strømmevanene, har Spotifys anti-AI-musikktiltak bidratt til å holde gjerdet oppe og blokkere ut uønskede sanger til en viss grad – vi skulle bare ønske at tilnærmingen til tagging var litt mer robust.

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