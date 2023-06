Spotify har spennende nyheter på gang. De redesigner skrivebordsappen slik at den blir mer lik mobilversjonen. Enkelte lesere blir kanskje litt urolige av dette, ettersom mars-oppdateringen av mobilappen resulterte i en del kritikk fra brukerne. Men det er ingen grunn til uro, ettersom skrivebordsappen bare vil få noen mindre endringer for å gjøre det enklere for deg å organisere ganger og spillelister. Du får altså ingen nyhetsstrøm i TikTok-stil denne gangen.

For det første vil biblioteket ditt få en ny plass på venstre side av vinduet, slik at du får kjapp adgang til musikk og podder. Spotify hevder at den nye plasseringen vil hjelpe brukerne med å spare tid, ettersom det blir enklere å veksle mellom de forskjellige spillelistene, i tillegg til at den skal gi deg «bedre oversikt» over samlingene. Lagret innhold dukker opp i den vanlige listevisningen, eller du kan bytte til et rutenett hvis du gjerne vil ha litt større miniatyrbilder.

På høyre side finner du den fornyede spilles nå-visningen, som nå gir deg flere opplysninger utover å vise deg hva som spilles for øyeblikket. Her får du også lister over eventuelle kommende turnédatoer samt produkter du kan kjøpe fra favorittartistene dine. Spotify vil også tilby teksting av enkelte podder, slik at du kan følge med i disse mens du lytter, eller lagre dem slik at du lettere kan huske hva som blir sagt i det aktuelle avsnittet. Selskapet har ikke sagt noe om hvilke podcaster som vil tilby dette, men vi regner med å få høre mer om det snart.

Tilgjengelighet

Dessuten flytter Spotify strømmen for venners aktivitet til venneikonene, som er plassert ved siden av profilbildet ditt i øvre høyre hjørne på hovedskjermen. Akkurat denne oppdateringen er for øyeblikket underveis til alle databrukere over hele verden, så hold utkikk etter denne patchen.

Hver gang det dukker opp noe nytt fra Spotify-kanten, stiller vi oss alltid dette spørsmålet: «Når vil hi-fi-lyd bli lansert på plattformen?» Det har gått to år siden de først forhåndsreklamerte for dette. Men nå må vi kanskje ikke vente så mye lenger? I en ny melding fra Bloomberg hevdes det at høyoppløst lyd vil inngå i et nytt abonnementsnivå som lanseres senere i år.