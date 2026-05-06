Spotify kan lansere to nye funksjoner – én kan løse et problem for de som ønsker tapsfri musikk

Spotify kan være i ferd med å lansere en «Massenedlastinger»-funksjon.

Dette betyr at du ikke trenger å slette og laste ned musikken din på nytt for å oppgradere til offline tapsfri avspilling.

Plattformen kan også være i ferd med å introdusere verktøy for å øke hastigheten på musikkavspillingen.

Spotify har rullet ut en rekke nye funksjoner de seneste ukene, inkludert et samarbeid med Peloton, og det ser ikke ut til at det avtar. Nå tyder ny informasjon på at to funksjoner til er på vei.

Et dypdykk i Spotify-appen av Android Authority fant kode som refererer til en funksjon kalt «Bulk Download», noe brukere har bedt om lenge, og som kan løse et lite, men frustrerende problem.

For øyeblikket lar Spotify deg laste ned musikk for offline-lytting i fem forskjellige lydkvaliteter: lav, normal, høy, veldig høy og tapsfri. Men da plattformen introduserte tapsfri lyd i september 2025, oppdaget brukerne at det å endre kvaliteten for offline-nedlastinger til tapsfri bare gjelder fremtidige nedlastinger – eksisterende filer oppgraderes ikke automatisk, selv om Spotify gjør det for de lavere kvalitetsnivåene.

Dette kan være ganske tidkrevende, spesielt hvis du har et stort bibliotek med nedlastet musikk, da du må slette innhold manuelt og laste ned alt på nytt for å få tapsfri lyd offline.

Derfor ville «Massenedlastinger» være en velkommen forbedring, ettersom det fjerner dette bryderiet for Premium-brukere som ønsker tapsfri nedlasting offline for hele biblioteket sitt.

Android Authority fant også kode som peker på advarsler om databruk og lagringsplass, samt en populær podkastfunksjon som kan være på vei til musikk.

Er avspillingshastighet for musikk på vei?

Spotify lar deg allerede endre avspillingshastigheten for podkaster, og i en annen gjennomgang fant Android Authority kode som antyder at du snart vil kunne gjøre det samme for musikk.

Det finnes imidlertid ingen detaljer ennå om når funksjonen kan lanseres eller hvilke hastigheter som vil bli tilbudt. For podkaster kan du justere mellom 0,5x og 3,5x, så det er mulig at det samme alternativet vil dukke opp for musikk, men spørsmålet er om det faktisk er noe du vil ha.

Vi bruker ofte avspillingshastighetsfunksjonen når vi lytter til podkaster mens vi reiser, der vi kan øke hastigheten på langsomme samtaler for å komme oss gjennom en episode raskere.

Men hva godt gjør det egentlig for musikk? Jada, det har blitt populært å gi ut raskere og mer gjenklang-pregede versjoner av sanger som går viralt, men selv da er de sjelden like gode som originalene. Som dedikerte albumlyttere kan vi ikke forestille oss en mindre tilfredsstillende måte å oppleve et album eller en enkelt sang på.

Kanskje det finnes de som ønsker å komme seg gjennom et album raskere i stedet for å lytte i originalt tempo, men vi har vanskelig for å se poenget. Hvis Spotify faktisk lanserer funksjonen, blir det interessant å se hvordan de velger å presentere den for brukerne.