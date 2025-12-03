Spotify Wrapped 2025 har landet – slik finner du det, og dette er de beste nye funksjonene i år

Spotify Wrapped 2025 har nettopp kommet etter flere dager med teasere

Du finner det i Android- og iOS-appene

Det er mange nye funksjoner i år

Vi er nå blitt vant til å få en oppsummering av Spotify-lyttevanene våre hvert år, og Spotify Wrapped 2025 har nettopp kommet. Den skal være tilgjengelig nå (eller kommer snart) i Spotify-mobilappene dine – og det er mye nytt i år.

I tillegg til den vanlige blandingen av statistikk om artistene, låtene og sjangrene du hørte mest på, har vi interaktive elementer som en quiz som gir deg en sjanse til å gjette årets beste sang (før den faktisk avsløres).

Noe av grafikken som brukes i den historiebaserte oppsummeringen er ganske underholdende – som artistens sprintskjerm, som viser toppartistene dine i et kappløp om topplasseringen. Den lar deg se hvilke artister du hørte mest på i løpet av månedene i 2025.

Som vanlig får du en spilleliste med topplåter du kan lagre på kontoen din for fremtidig referanse, med de 100 beste sangene du hørte på i 2025. Og noe annet som ikke har endret seg i år, er muligheten til å dele hvilken som helst del av Wrapped-en din med andre på sosiale medier.

Slik finner du Spotify Wrapped 2025

Spotify Wrapped 2025 vil fortelle deg om favorittmusikken din. (Image credit: Spotify)

For å finne Spotify Wrapped 2025-oppsummeringen din, åpner du bare Android- eller iOS-appen på telefonen din: Du skal se et varsel som sier at Wrapped-oppsummeringen din er tilgjengelig. Hvis den ikke er synlig umiddelbart, kan du prøve å åpne Hjem-fanen og dra ned på skjermen for å oppdatere den.

Hvis du fortsatt ikke ser den, må du sjekke at du har installert den nyeste versjonen av Spotify. På Android åpner du Play Store-appen, trykker på profilbildet ditt (øverst til høyre), deretter Administrer apper og enheter og ser etter oppdateringer på neste skjermbilde.

For de av dere som har iPhone, åpner du App Store, trykker på profilbildet ditt (øverst til høyre), og blar deretter ned for å se tilgjengelige oppdateringer: trykk på Oppdater alle for å få alt oppdatert samtidig, inkludert eventuelle ventende Spotify-oppdateringer.

Hvis du fortsatt ikke ser Spotify Wrapped 2025-funksjonen etter det, må du bare være tålmodig (så vanskelig som det er): den skal dukke opp veldig snart. Når den kommer på telefonen din, er det mange nye funksjoner å dykke ned i.

Dette er nytt i Spotify Wrapped 2025

Wrapped Party-quizen er ny i år (Image credit: Spotify)

Det er mye nytt i Spotify Wrapped 2025 i år, og det er også enklere å navigere: Når du åpner det, ser du at du kan justere avspillingshastigheten og hoppe tilbake til bestemte deler av Wrapped-historien uten å starte på nytt.

Nytt for 2025 er at du får Spotify-lyttealderen din (basert på utgivelsesårene til sporene du lytter mest til), en liste over toppalbum for første gang og en Spotify Club som matcher dine musikalske interesser. Det er også en ny lyttearkivfunksjon, som bruker AI til å grave i detalj i dine «mest minneverdige strømmedager».

Andre nye funksjoner inkluderer en fan-ledertavle, som viser hvor du ligger i forhold til andre lyttere når det gjelder favorittartistene dine, og en interaktiv Wrapped Party-funksjon som lar deg gjøre statistikken din om til en konkurranse for å spille med venner. Se hvor godt du kjenner din egen musikksmak og vennenes smak.

For lydbøker kan du se din toppsjanger og få en melding fra forfatteren bak din favorittlydbok. Spotify introduserer også meldinger fra topppodkastere, så disse klippene kan vises i Wrapped-historien din.