Spotify HiFi: lanseringsdato, pris, kvalitet, funksjonalitet og rykter

Når Spotify HiFi lanseres senere i år vil det innebære at du kan lytte på favorittsangene dine i tapsfri CD-kvalitet, noe som vil hjelpe det svenske selskapet med å komme seg opp på samme kvalitetsnivå som mange av konkurrentene (som eksempelvis Tidal) allerede har.



Ifølge Spotify er høyere lydkvalitet noe som alltid er høyt oppe på ønskelistene til folk som etterspør ny funksjonalitet. Tjenesten klarer per nå (hvis man har et Premium-abonnement) å strømme i 320 kbps.

Verre står det til med de som ikke har et Premium-abonnement, og som bare får halvparten av datamengden per strøm (160 kbps). Tjenesten er en av få som fortsatt bruker Vorbis-formatet, en eldre måte å komprimere lydfiler på, som riktignok er bedre enn MP3, men som må opp i størrelse om det skal konkurrere med eksempelvis AAC (som Spotify for øvrig bruker på nettleser-varianten). HiFi, på sin side, vil kunne tilby det selskapet kaller CD-kvalitet, tapsfri lyd i opptil 1411 kpbs – fire ganger så mye informasjon som det du får med dagens Premium-abonnement.



Selskapet har ikke offentliggjort hva slags kodek det er snakk om, men gitt bitraten, så er det nærliggende å tro at det er snakk om FLAC eller tilsvarende.



Tjenesten skal først bli lansert i «utvalgte markeder», og selv om Spotify ikke har sagt nøyaktig hvor mye den nye tjenesten vil koste, så virker det som om det er snakk om en dyrere variant enn Spotify Premium, som i dag koster 109 kroner i måneden. Det er for øvrig ingen automatikk i hvilke artister og sanger som kommer til å bli avspilt i den nye kvaliteten, så når tjenesten først lanseres vil det antageligvis være en overgangsperiode der mye av innholdet må lastes opp på nytt i bedre kvalitet.

Selv om det per nå er magert med informasjonen om Spotify HiFi tilgjengelig har vi prøvd å samle inn det meste vi kunne finne om den nye tjenesten nedenfor.

Når blir Spotify HiFi lansert?

Ifølge et blogginnlegg hos Spotify titulert «Five Things to Know About Spotify HiFi» skal den nye tjenesten lanseres en gang i 2021 – og man skal kunne oppgradere fra Premium.



«Senere i år vil Premium-abonnenter i utvalgte markeder kunne oppgradere lydkvaliteten til Spotify HiFi og høre sine favorittsanger slik artisten ville at de skulle høres.»

Disse «utvalgte markedene» er det verdt å ta en nærmere titt på, siden dette innebærer at Spotify HiFi ikke kommer til å bli lansert over hele verden samtidig. Tidligere, når Spotfiy har lansert ny funksjonalitet, så har gjerne USA og Europa fått være først ute, men nå som tjenesten er tilgjengelig i 95 land er det vanskelig å forutse hvor HiFi dukker opp først.

En annen finurlighet ved lanseringsdatoen til Spotify HiFi er at det virker lite sannsynlig at alle enheter som støtter Spotify Connect vil få oppgraderingen samtidig – noe som betyr at høyttalere og enheter, som eksempelvis Sonos One og PS5, kan få HiFi tidligere enn eldre receivere og lignende.



Hvis man ser stort på det er det slik at tjenesten, på et eller annet vis, kommer til å bli lansert i år, men hvilke enheter som får støtte i 2021 er fortsatt usikkert.

Hvor mye kommer Spotify HiFi til å koste?

Per nå finnes det ingen informasjon om hvor mye man må ut med for Spotify HiFi. Selskapet sier at ytterligere opplysninger om tjenesten kommer senere i år, og dermed kan man ikke gjøre annet enn å gjette på hvor HiFi legger seg prismessig.



Hvis vi skulle ha satt penger på en gjetning, så ville vi nok ha sagt at et realistisk prissjikt er et eller annet sted mellom 150 og 200 kroner. Vi vet at det kommer til å bli dyrere enn Spotify Premium – og det koster 109 kroner i måneden – så minst en femtilapp opp bør man nok forvente.

Et annet aspekt som helt klart kommer til å virke inn på prisen er konkurrentene. Skal man abonnere på Tidal HiFi, så koster det 199 kroner i måneden. Prisen ligger også på tilsvarende for tjenester som Deezer HiFi. Enkelte andre konkurrenter, som strømmer i høy kvalitet, legger seg noe lavere (Qobuz og Amazon Music HD, for eksempel), så det er mulig Spotify legge seg hakket lavere enn Tidal.

Strømmekvalitet

Hvor bra lydkvalitet vil vi få med Spotify HiFi? Etter sigende skal det høres like bra ut som på CD – og kanskje bedre.



Ifølge Spotify skal Spotify HiFi strømme tapsfri CD-kvalitet til avspillingsenhetene dine. Ideelt bør disse enhetene være koplet til et nettverk, og ha støtte for Spotify Connect. Bruker man trådløs overføring som Bluetooth vil kvaliteten selvsagt lide.

Det er altså snakk om en kvalitet som er langt bedre enn det Spotfiy tilbyr akkurat nå, nemlig 320 kpbs Vorbis, og sannsynligheten er stor for at man nå vil få lydkvalitet på høyde med Tidal, Deezer og kanskje til og med Apples Digital Masters.



Apropos Apple Digital Masters, så er det heller ikke umulig at Spotify velger å støtte en bedre lydkvalitet enn CD, med eksempelvis støtte for 96 KHz / 24 bit-lyd, men dette er ikke noe vi har store forventninger om.

Hva innebærer «bedre lydkvalitet»? I praksis så har såkalte tapsfrie lydformater flere detaljer og mer informasjon en de komprimerte variantene. Dette betyr at man potensielt kan oppdage nye detaljer i sanger man er godt kjent med, detaljer som kan ha blitt fjernet av komprimeringsprosessen. Man kan også oppleve at lydrommet blir litt større og klarere, men mye avhenger av hva slags utstyr man bruker til å lytte med.

Musikkatalog

Det vi gjerne skulle ha visst mer om når det gjelder Spotify HiFi er hvor mange – og hvilke – sanger fra Spotifys enorme katalog (over 30 millioner sanger) som kommer til å tilbys i tapsfri kvalitet.



Vi regner med at ikke alle sangene på tjenesten kommer til å få forbedret kvalitet, men det kan godt være snakk om at flere millioner sanger blir tilgjengelige i tapsfri kvalitet fra og med lansering.

Blant disse er sannsynligheten stor at man vil finne de største slagerne fra de store plateselskapene som allerede leverer musikk i disse formatene til andre tjenester, mens musikk distribuert av mindre selskaper (samt eldre musikk) antageligvis ikke vil være med på lasset (i alle fall ikke med det første.)



Vi følger med i tiden som kommer, og håper at mer informasjon vil finne veien til eteren, så det er verdt å prøve å kue alle tanker om å kaste CD-samlinga på dynga før vi får et større overblikk over Spotify HiFi.