Spotify Wrapped 2022 er ute! Slik får du tilgang

Det er nok en gang dags for oppsummering – Spotify Wrapped 2022 er endelig her. Hvert år dominerer Spotifys oppsummering av musikksmak sosiale medier i en dag eller to, i det tjenesten viser oss (og resten av verden) hva vi har hørt på i året som har vært.



Som i foregående år med Wrapped presenterer Spotify (Åpnes i ny fane) hvor mange minutter du har brukt på å høre på musikk, hvilke sjangre du liker best, hvilke artister og sanger du har hørt på mest, og nytt i år er at man får vite hva slags «lydaura» man har. Det er heldigvis ikke spesielt vanskelig å få tilgang til Wrapped. Presentasjonen bør dukke opp øverst i appen neste gang du åpner den.



Hvis ikke du ser noe kan du hente den manuelt ved å gjøre det følgende:

Slik får du tilgang til Spotify Wrapped

Steg 1. For å få tilgang til Wrapped, gå simpelten til Spotify-appen på telefonen din, så bør en boks dukke opp som lar deg spille av 2022-spillelisten og se på presentasjonen. Hvis boksen ikke dukker opp kan du prøve å følge denne lenken: www.spotify.com/no/wrapped (Åpnes i ny fane).



Det er det hele! Super-enkelt.



Steg 2. For å dele sammendraget med venner, trykk enten på «del denne historien»-teksten i appen, eller deleknappen i nettleseren (hvis du bruker den varianten.)



Dette bør gjøre at du kan legge ut hele sammendraget på Instagram, Facebook eller via en lenke du kan dele manuelt med venner og familie.

Så hvordan så mitt Spotify 2022 ut?

Dette hørte jeg mest på i 2022 (Image credit: Spotify)

Litt blanding av norsk visesang og Death Metal. Jeg er mest fornøyd med at Justin Bieber ikke dukket opp, det er alltid en reell frykt jeg har.