Når slippes Spotify Wrapped i 2025? Her er de mest sannsynlige datoene basert på tidligere år

Å se tilbake på lyttevanene våre de siste 12 månedene har blitt en slags tradisjon med Spotify Wrapped – og den årlige oppsummeringen er nå så populær at de fleste andre strømmetjenester, inkludert YouTube Music og Apple Music, nå tilbyr noe lignende for brukerne sine.

Men selv om vi vet at Spotify Wrapped 2025 definitivt er på vei, vet vi ikke nøyaktig når den vil bli utgitt. Vi har gjort litt detektivarbeid og sett på utgivelsesdatoene for tidligere års Spotify Wrapped for å se om vi kan komme med en kvalifisert gjetning om når den vil dukke opp.

Samlingen vil sannsynligvis inneholde den vanlige blandingen av dine beste sanger og favorittartister, samt litt innsiktsfull statistikk om hvor mange spor du har strømmet og hvor mye du har lyttet til. Spotify har imidlertid en tendens til å endre formatet litt hvert år, så det er nødt til å være noen overraskelser.

Du kan lese våre tanker om hva Spotify burde gjøre for å forbedre Wrapped i år, men la oss først se på den sannsynlige utgivelsesdatoen basert på tidligere år ...

Når slippes Spotify Wrapped 2025?

(Image credit: Future)

Dette er det store spørsmålet: når slippes Spotify Wrapped 2025? Du vil definitivt legge merke til det – sosiale medier vil yre av samlealbum – men Spotify avslører ikke Wrapped-datoen på forhånd, og den varierer litt fra år til år.

Vi kan få noen ledetråder fra tidligere år. Spotify Wrapped 2024 dukket opp onsdag 4. desember. Kan vi få Spotify Wrapped 2025 onsdag 3. desember 2025? Eller kanskje torsdag 4. desember? Det er de mest sannsynlige datoene basert på mønsteret de seneste årene.

Swipe to scroll horizontally År Spotify Wrapped lansert 2024 Ons, 4. des. 2023 Ons, 29. nov. 2022 Ons, 30. nov. 2021 Ons, 1. des. 2020 Tis, 1 dec 2019 Tors, 5. des. 2018 Tors, 6. des. 2017 Ons, 6. des. 2016 Tis, 6. des.

Ser vi lenger tilbake, dukket Wrapped 2023 opp onsdag 29. november, og Wrapped 2022 ble utgitt onsdag 30. november. Før det fikk vi Wrapped 2021 onsdag 1. desember og Wrapped 2020 tirsdag 1. desember.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Så de siste fire årene har Spotify Wrapped blitt lansert på en onsdag tidlig i desember – noe som tyder på at 26. november eller 3. desember kan bli årets store dato. Dette er ikke basert på innsideinformasjon, bare tidligere lanseringer.

En annen ting vi har sett tidligere er at Spotify har en tendens til å begynne å erte på sosiale medier, dele hva man kan forvente og bygge forventninger til at årets oppsummering skal vises i brukernes kontoer.

I skrivende stund har vi ikke sett noe lignende, så lanseringen virker ikke nært forestående. Det finnes en Spotify Wrapped 2025-landingsside som du kan besøke, men akkurat nå lenker den bare tilbake til 2024-oppsummeringen.

Når vil Spotify slutte å spore Wrapped-statistikk?

(Image credit: Future)

Et annet vanlig spørsmål folk har om Spotify Wrapped er når statistikken slutter å telle. Vil lyttingene dine i slutten av november telle mot statistikken for 2025, eller vil de ende opp i neste års total?

Det noe irriterende svaret er at Spotify ikke sier dette nøyaktig. Erfaringsmessig ser det ut til at statistikken samles inn fra 1. januar til rundt midten av november, men ingen har noen gang satt seg ned og beregnet det ordentlig.

Kanskje grunnen til at Spotify ikke sier dette er fordi de ønsker å kunne overraske med lanseringen av Wrapped. Den eneste offisielle kommentaren vi har sett antyder at sporingen i det minste vil fortsette etter slutten av oktober.

Hmm, that doesn't sound right to us. Don’t worry, Wrapped is still counting past Oct. 31 👀 https://t.co/44bFBUURLzOctober 26, 2023

Ellers er vi ganske uvitende – kanskje du kan ta en nærmere titt på Spotify Wrapped 2025 og se hvor mye som kommer fra andre halvdel av november (noe som kan være vanskelig avhengig av hvor mye du bruker tjenesten).

Å kompilere Wrapped for millioner av brukere er en ganske teknisk utfordrende oppgave, så statistikken vil sannsynligvis slutte å telle noen dager eller til og med noen uker før sammendraget er tilgjengelig for alle.