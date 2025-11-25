När släpps ditt Spotify Wrapped 2025? Här är de mest sannolika datumen baserat på tidigare år

Att blicka tillbaka på våra lyssningsvanor under de senaste tolv månaderna har blivit något av en tradition med Spotify Wrapped – och den årliga summeringen är numera så populär att de flesta andra streamingtjänster, inklusive YouTube Music och Apple Music, nu erbjuder något liknande för sina användare.

Men även om vi vet att Spotify Wrapped 2025 definitivt är på väg vet vi inte exakt när den släpps. Vi har gjort lite detektivarbete och tittat på lanseringsdatumen för tidigare års Spotify Wrapped för att se om vi kan göra en kvalificerad gissning om när den dyker upp.

Sammanställningen kommer troligen att innehålla den vanliga mixen av dina bästa låtar och favoritartister, samt lite insiktsfull statistik kring hur många spår du har streamat och hur mycket du lyssnat. Spotify brukar däremot ändra upplägget lite varje år så det lär även dyka upp några överraskningar.

Du kan läsa våra tankar om vad Spotify borde göra för att förbättra Wrapped i år, men låt oss först titta på det troliga släppdatumet baserat på tidigare år …

När släpps Spotify Wrapped 2025?

Det här är den stora frågan: när släpps Spotify Wrapped 2025? Du kommer definitivt märka när det händer – sociala medier kommer att fyllas av sammanställningar – men Spotify avslöjar inte Wrapped-datumet i förväg, och det varierar lite från år till år.

Vi kan få några ledtrådar från tidigare år. Spotify Wrapped 2024 dök upp onsdagen den 4 december. Kan vi få Spotify Wrapped 2025 onsdagen den 3 december 2025? Eller kanske torsdagen den 4 december? Det är de mest sannolika datumen baserat på de senaste årens mönster.

Swipe to scroll horizontally År Spotify Wrapped släppdatum 2024 Ons, 4 dec 2023 Ons, 29 nov 2022 Ons, 30 nov 2021 Ons, 1 dec 2020 Tis, 1 dec 2019 Tors, 5 dec 2018 Tors, 6 dec 2017 Ons, 6 dec 2016 Tis, 6 dec

Tittar vi längre tillbaka dök Wrapped 2023 upp onsdagen den 29 november och Wrapped 2022 släpptes onsdagen den 30 november. Innan det fick vi Wrapped 2021 onsdagen den 1 december och Wrapped 2020 tisdagen den 1 december.

Så de senaste fyra åren har Spotify Wrapped lanserats en onsdag i början av december – vilket antyder att 26 november eller 3 december kan bli det stora datumet i år. Det är inte baserat på någon insiderinformation, bara på tidigare lanseringar.

En annan sak vi har sett tidigare är att Spotify brukar börja teasa på sociala medier, dela vad vi kan se fram emot och bygga upp förväntan inför årets summering som dyker upp i användarnas konton.

Vid tidpunkten då detta skrivs har vi inte sett något sådant, så lanseringen verkar inte vara omedelbart förestående. Det finns en landningssida för Spotify Wrapped 2025 som du kan besöka, men just nu länkar den bara tillbaka till 2024-summeringen.

När slutar Spotify att spåra statistik för Wrapped?

En annan vanlig fråga folk har om Spotify Wrapped är när statistiken slutar räknas. Kommer dina lyssningar i slutet av november att räknas till 2025-statistiken eller hamnar de på nästa års summering?

Det något irriterande svaret är att Spotify inte säger det exakt. Av erfarenhet verkar statistiken samlas in från 1 januari fram till ungefär mitten av november men ingen har någonsin satt sig ner och räknat ut det ordentligt.

Kanske är anledningen till att Spotify inte berättar detta att de vill kunna överraska med lanseringen av Wrapped. Den enda officiella kommentaren vi sett antyder att spårningen åtminstone fortsätter förbi slutet av oktober.

Annars famlar vi ganska mycket i mörkret – kanske kan du själv titta noggrant på ditt Spotify Wrapped 2025 och se hur mycket som kommer från andra halvan av november (vilket kan vara knepigt beroende på hur mycket du använder tjänsten).

Att sammanställa Wrapped för miljontals användare är en ganska tekniskt utmanande uppgift så statistiken slutar troligen räknas några dagar eller till och med några veckor innan summeringen blir tillgänglig för alla.