"Det bästa sättet att lyssna i Lossless är via Spotify Connect": Spotifys hi-fi-nivå kan ha läckt igen – 24-bitars ljud ser äntligen ut att vara på väg

Flera hänvisningar till "Lossless" har hittats i kodrader i den senaste versionen av Spotify för desktop

Högre än CD-kvalitet, med upp till 24-bit/44,1 kHz

Inget har bekräftats officiellt än

Vissa löften tar sin tid att infrias – som Elon Musks ständiga löften om självkörande Teslabilar. Ärligt talat hade vi börjat räkna Spotify Hi-Fi, Supremium eller Music Pro till samma kategori som Marsresor och Hyperloop: spännande idéer som aldrig blir verklighet. Men vi verkar ha haft fel.

Nyligen upptäckta kodrader antyder att Spotifys lossless-nivå nu är nära – eller åtminstone tillräckligt nära för att finnas inbäddad i den senaste versionen av Spotify för desktop.

Spotify lossless-ljud: detta vet vi hittills

Teknikprofilen Chris Messina har hittat flera referenser till ”Lossless” i koden till den senaste Spotify-appen för desktop. Det handlar främst om meddelanden som ska visas i appen, till exempel:

"The best way to listen in Lossless is with Spotify Connect"

"We're sorry, this track isn't in Lossless yet"

"Looks like your internet connection is having a hard time supporting Lossless right now"

Ett annat meddelande anger även ljudkvaliteten som erbjuds: ”best sound quality on Spotify for music in up to 24-bit/44.1 kHz.”

En Reddit-användare vid namn bendotlc har hittat ett liknande meddelande: ”Say hello to the best sound quality on Spotify. Listen to high-fidelity music in up to 24-bit/44.1 kHz”, och hävdar att funktionen redan finns i appen men är avstängd. Techcrunch har kunnat bekräfta att det stämmer.

Värt att notera är meddelandet om att ”det bästa sättet att lyssna i Lossless är via Spotify Connect”, eftersom Apples AirPlay 2 inte stödjer högupplösta ljudcodecs – vilket innebär att iPhone-användare kanske får börja bekanta sig med Spotifys egna trådlösa lösning.

Spotify har varken bekräftat eller förnekat något, men allt tyder på att förberedelserna är i full gång. Tidigare i år skrev Spotify nya avtal med flera stora skivbolag, vilket tros bana väg för lanseringen av den nya kvalitetsnivån. Den förväntas inkludera både ljud i högre kvalitet, AI-funktioner och möjligheter till remixning av musik.