Jag har testat Spotifys nya Prompted Playlist-verktyg – och med några små justeringar kan det bli en fullträff

Redan i december lanserade Spotify ett av sina mest kraftfulla verktyg för spellistor hittills: Prompted Playlists. Det gjordes först tillgängligt i beta för Premium-användare i Nya Zeeland och efter ett lyckat test är det nu på väg ut till USA och Kanada.

Prompted Playlists bygger vidare på Spotifys AI-baserade spellisteverktyg som lanserades i april 2024, men här får du full kontroll över hur algoritmen ska styras. I sitt nyhetsinlägg sammanfattar Spotify det enkelt: ”Du ber inte bara om musik – du formar hur Spotify upptäcker den åt dig.”

Med hjälp av prompts, stora som små, kan du tala om exakt vad du vill höra och verktyget skapar en unik spellista – men med några intressanta skillnader.

Den mest tydliga skillnaden med Prompted Playlists är att den, precis som Discover Weekly, uppdateras med jämna mellanrum, och att du själv bestämmer när det ska ske. Utöver nya musikrekommendationer erbjuder Prompted Playlists även sammanhang kring varje låt via en ny Notes-funktion, ytterligare ett försäljningsargument för det nya verktyget.

Även om Spotify planerar att rulla ut Prompted Playlists till fler marknader börjar man alltså med USA och Kanada. Jag har experimenterat med Prompted Playlists i några dagar nu och även om jag gillar mycket av det den erbjuder är det tydligt att funktionen fortfarande är i ett tidigt skede med gott om utrymme att växa – vilket jag ser som något positivt.

(Image credit: Spotify)

Discover Weekly – fast bättre

När jag gav mig in i Prompted Playlists var min idé att skapa ett nytt sätt att upptäcka nya låtar, artister och genrer. Jag använder redan funktioner som Discover Weekly och Spotifys egen All New All Now-spellista, så jag ville ha något mer skräddarsytt.

Till att börja med tar varje Prompted Playlist runt två minuter att generera, vilket är lite väntetid men fullt rimligt för en funktion i ett tidigt skede. Det är det första området där förbättringar kan göras framöver. Sedan var det dags att dyka på riktigt, och jag började med följande prompt:

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

”Lägg till låtar som har släppts den senaste veckan från artister jag har lyssnat mycket på nyligen. Det ska likna All New All Now-spellistan, med nya låtar från rekommenderade artister.”

(Image credit: Future)

Som första försök var resultatet ganska tillfredsställande, med ett gäng nya släpp från den senaste veckan, om än något kortare än mina vanliga spellistor. Varje Prompted Playlist ligger nämligen på runt 60–90 minuter. Det krävdes dock en del justeringar för att få den exakt som jag ville ha den.

Ett problem jag inte riktigt kunde skaka av mig var urvalet av artister som rekommenderades, där Luke Combs och Morgan Wallen dök upp. Jag vet att jag aldrig har streamat någon av dem och jag lyssnar inte heller på liknande artister, så spellistan hade egentligen ingen anledning att rekommendera dem. Efter att ha rensat bort dem från mitt Spotify-ekosystem uppdaterade jag spellistan för att se vad som skulle hända, men stötte då på ett prompt-fel.

(Image credit: Future)

Även om du kan vara extremt detaljerad och specifik i din prompt behöver du ge verktyget ett tillräckligt brett tidsspann för att det ska kunna samla in rekommendationer. När jag uppdaterade med en mer nyanserad prompt började det se betydligt bättre ut:

”Lägg till låtar som har släppts de senaste två veckorna från artister jag gillar samt artister du tror att jag skulle gilla. Det ska omfatta genrer som liknar All New All Now-spellistan, med nya släpp från rekommenderade artister baserat på mina senaste lyssningsvanor för ökad musikupptäckt.”

Efter ytterligare finjusteringar blev slutresultatet precis det jag var ute efter: en samling nya musiksläpp med en jämn blandning av välbekanta och nya artister, som jag nu har lagt till i min veckovisa musikrutin. Varje fredag vaknar jag numera till en uppdaterad spellista med nya släpp anpassade efter mina önskemål – men jag lämnar varken All New All Now eller Discover Weekly bakom mig.

(Image credit: Future)

Några mindre brister, men en stark start

Alla nya funktioner får inte en perfekt start och Prompted Playlists är inget undantag. Trots sina smarta funktioner finns det fortfarande utrymme för förbättringar och Spotify borde börja med att korta tiden det tar att skapa en spellista. En annan liten justering som skulle göra Prompted Playlists ännu starkare är att öka antalet låtar som föreslås – en spellista på runt tre timmar känns rimlig, i nivå med Daylists.

Sedan finns också frågan om rekommendationer av artister som inte matchar mina lyssningsvanor, något Spotify kan bli bättre på. Samtidigt går detta att motverka genom att använda extremt specifika prompts så att Spotify verkligen förstår vad det är man vill höra.

Till skillnad från andra Spotify-funktioner som jag snabbt har övergett har Prompted Playlists gjort ett starkt intryck på mig. Det ger mig ett nytt sätt att upptäcka musik som samtidigt är anpassat efter min personliga smakprofil. Med några justeringar här och där kan jag mycket väl se det bli en självklar del av mitt Spotify-ekosystem.