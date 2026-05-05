Spotify kan vara på väg att lansera två nya funktioner och en av dem kan lösa ett stort problem för dig som vill ha lossless

Spotify kan vara på väg att släppa en funktion för “Bulk Downloads”

Det innebär att du slipper radera och ladda ner din musik igen för att uppgradera till offline lossless

Plattformen kan också vara på väg att införa verktyg för uppspelningshastighet i musik

Under de senaste veckorna har Spotify lanserat flera nya funktioner, inklusive ett samarbete med Peloton, och det verkar inte som att tempot saktar ner. Nu tyder nya uppgifter på att ytterligare två funktioner är på väg.

I en djupdykning av Spotify-appen från Android Authority hittade man kod som hänvisar till en funktion kallad “Bulk Download”, något som användare har efterfrågat länge och som kan lösa ett litet men frustrerande problem.

I dagsläget låter Spotify dig ladda ner musik för offline-lyssning i fem olika ljudkvaliteter: låg, normal, hög, mycket hög och lossless. Men när plattformen introducerade lossless i september 2025 upptäckte användare att om du ändrar kvaliteten för offline-nedladdningar till lossless gäller det bara framtida nedladdningar – dina befintliga filer uppgraderas inte automatiskt, trots att Spotify gör det för de lägre kvalitetsnivåerna.

Detta kan bli ganska tidskrävande, särskilt om du har ett stort bibliotek med nedladdad musik, eftersom du måste ta bort innehåll och ladda ner allt igen manuellt för att få lossless offline.

Därför skulle “Bulk Downloads” vara en välkommen förbättring, eftersom den tar bort detta krångel för Premium-användare som vill ha lossless offline för hela sitt bibliotek.

Android Authority hittade också kod som pekar på varningar för dataanvändning och lagringsutrymme, samt en populär podcastfunktion som kan vara på väg till musik.

Är uppspelningshastighet för musik på väg?

Spotify låter dig redan ändra uppspelningshastigheten för podcasts och i en annan genomgång hittade Android Authority kod som tyder på att du snart kan göra samma sak med musik.

Det finns dock inga detaljer ännu om när funktionen kan lanseras eller vilka hastigheter som kommer att erbjudas. För podcasts kan du justera mellan 0,5x och 3,5x, så det är möjligt att samma alternativ dyker upp för musik, men frågan är om det är något du faktiskt vill ha.

Vi använder ofta funktionen för uppspelningshastighet när vi lyssnar på podcasts under resor, där vi kan snabba upp långsamma samtal för att komma igenom ett avsnitt snabbare.

Men vilken nytta gör det egentligen för musik? Visst har det blivit populärt att släppa sped-up- och reverbed-versioner av låtar som går viralt, men även då är de sällan lika bra som originalen. Som hängivna albumlyssnare kan vi knappt tänka oss ett mindre tillfredsställande sätt att uppleva ett album eller ens en enskild låt.

Kanske finns det de som vill ta sig igenom ett album snabbare istället för att lyssna i originaltempo, men vi har svårt att se poängen. Om Spotify faktiskt lanserar funktionen blir det intressant att se hur de väljer att presentera den för användare.