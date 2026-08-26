iPod-nostalgin är större än någonsin – här är två nya billiga och charmiga hi-res-musikspelare som väcker minnen från musikspelarnas storhetstid

Shanling Q2 har presenterats som en iPod nano-liknande musikspelare med stöd för högupplöst ljud

Fiio lanserade nyligen Echo Nano, en spelare som påminner om den ursprungliga iPod shuffle, men med skärm

iPod-nostalgin är så stark att återförsäljare fortfarande aktivt marknadsför dem

Kommer du ihåg iPod? Självklart gör du det. Nostalgin är så stark att teknikjournalister fortfarande plockar fram sina gamla iPod Classic ur gömmorna, de är så populära på andrahandsmarknaden att renoveringssajten BackMarket aktivt marknadsför dem som om de vore nya och populära ljudmärken släpper kopior med ännu fler funktioner än originalen.

Under de senaste veckorna har både Shanling och Fiio släppt produkter som ser ut lite som iPods som gått igenom en goth-fas, men det handlar inte bara om att tjäna pengar på nostalgin. Det här är enheter som mycket väl kan hamna på vår lista över bästa hi-res-musikspelare, med funktioner och verktyg som Apple aldrig gav oss.

De nya lanseringarna kommer egentligen inte som någon större överraskning och inte bara för att Fiio släppte ytterligare en iPod nano-liknande modell i slutet av 2025. Nej, återkomsten för enklare, icke-smarta teknikprylar är i full gång och bevisen finns överallt.

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Vi ser portabla SACD-spelare, retrokassettspelare och glammiga skivspelare med retrodesign, tillsammans med andra liknande produkter som lanseras på löpande band. Köpare vill ha enheter fria från distraktioner, särskilt sådana som låter dem slippa strömma musik, och tillverkarna har lyssnat.

Låt oss lära känna Fiio och Shanling

(Image credit: FiiO)

Fiio Echo Nano presenterades i början av augusti 2026. Den kostar 749 kronor, vilket är en bra bit billigare än lanseringspriset för Apples motsvarighet: den smala första generationens iPod shuffle (som visserligen numera går att hitta för en bråkdel av priset på andrahandsmarknaden).

Den här mekaniskt inspirerade MP3-spelaren har ett fysiskt scrollhjul för navigering och en 0,91-tumsskärm där du kan se vad du väljer. I sann Fiio-anda är det dock insidan som är mest intressant – utöver en bra DAC finns det plats för ett microSD-kort på upp till 256 GB. Batteritiden ligger på upp till sju timmar och du kan till och med använda enheten som USB-DAC om du ansluter den till din PC eller telefon.

Echo Nano väger 33,5 gram och finns (som du kan se på bilden) i mängder av olika färger, även om färgalternativen på den svenska marknaden är rätt så begränsade i nuläget.

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(Image credit: Shanling)

Om du har lite mer pengar att spendera finns Shanling Q2, som har mer än en liten likhet med tredje generationens iPod nano (om än tjockare, så det finns även lite iPod mini över den). Den presenterades i slutet av augusti och kostar 3 000 kronor.

Den charmiga lilla modellen stöder eftertraktade filformat som FLAC, WAV, ALAC och DSF och har fyra inbyggda DAC-chip för hög detaljrikedom och klarhet. Den kan hantera musik i upp till 768 kHz/32 bitar och DSD512. Enheten har dessutom stöd för Bluetooth-utgång via LDAC eller aptX HD.

Till skillnad från iPod finns det två hörlursuttag: ett balanserat 4,4 mm-uttag och ett vanligt 3,5 mm-uttag. Via microSD-kort kan du få plats med upp till 2 TB musik, men kortet måste köpas separat och det finns inget inbyggt lagringsutrymme i själva enheten.

Enligt Shanling räcker batteriet i 13,5 timmars lyssning och enheten väger 82 gram. Det finns till och med en mobilapp som låter dig styra musikspelaren från telefonen, även om det kanske går lite emot hela poängen med att ha en separat musikspelare …

Jag vet vad du undrar: ja, scrollhjulet är fysiskt och du kan svepa runt och runt med fingret, precis som förr. Skärmen är samtidigt en pekskärm, så om du hellre vill trycka direkt på alternativen går det också bra.

Det är en hel del specifikationer och funktioner, men vilken är bäst? Tja, den enorma prisskillnaden avslöjar förmodligen vilken som har den längre funktionslistan. Men om jag ska välja utifrån mina egna preferenser är formatet viktigast: om du vill ha en lätt och smidig pryl för teknikfria dagar eller träningspass tycker jag att mindre är bättre än funktionsspäckat.

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