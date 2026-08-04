Inga hard feelings, Sony – men Hideo Kojima hyllar sin kärlek till fysiska skivor med en ny begränsad version av min favorit bland bärbara CD-spelare

Kojima Productions samarbetar med ljudmärket km5 kring en limiterad CD-spelare

Cp1 har Bluetooth 5.3, 3,5 mm-hörlursuttag och flera andra funktioner

Designen är inspirerad av Death Stranding 2: On the Beach och kommer i neonorange

Sony må vara på väg att trappa ned produktionen av fysiska PlayStation-spelskivor, men det finns fortfarande gott om entusiaster som älskar fysiska medier. En av dem är den legendariske spelskaparen Hideo Kojima, vars studio Kojima Productions precis har presenterat ett nytt samarbete med det japanska ljudmärket km5 för att hylla just detta.

Du kan nu köpa en officiell Death Stranding 2: On the Beach-version av km5 Cp1, en kompakt CD-spelare som ser ut som en minimalistisk tavelram. Den har trådlös anslutning via Bluetooth 5.3, så att du kan koppla den till någon av de bästa Bluetooth-högtalarna eller ett par trådlösa hörlurar. För den som föredrar en mer nostalgisk upplevelse finns även ett 3,5 mm-hörlursuttag.

Den är utrustad med alla kontroller du kan förvänta dig – Bluetooth-knapp för parkoppling, spela/pausa, stopp, snabbspolning framåt och bakåt – samlade på en rad klickiga fysiska knappar. Dessutom finns ett inbyggt batteri som räcker till ungefär åtta timmars uppspelning, vilket gör att du enkelt kan ta med dig spelaren. Till skillnad från äldre CD-spelare som drevs av AA-batterier laddas den här via USB-C. Den har även en liten LED-skärm som visar aktuellt spårnummer och ett transparent fodral där du kan visa upp skivans omslag.