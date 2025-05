Spotifys DJ-funktion har precis fått en välbehövlig uppgradering som gör AI-verktyget ännu bättre

Spotify AI DJ har fått en enorm uppgradering – nu kan du ge önskemål med röstkommandon

Den nya funktionen låter användare anpassa sin lyssningsupplevelse mer aktivt och interagera med sin personliga AI DJ

Funktionen finns tillgänglig nu på 60 marknader för Premium-användare

Spotifys AI DJhar delat användarna sedan den lanserades under 2023. Nu har plattformens egen digitala musikvärd fått sin första stora uppgradering. Från och med idag kommer AI DJ att kunna ta emot önskemål – på engelska – via röstkommandon i över 60 marknader, exklusivt för Premium-prenumeranter.

Det stämmer, utöver att skapa en personligt anpassad lyssningsupplevelse baserat på dina musikvanor, kan du nu ge AI DJ röstkommandon. Baserat på vad du ber om kommer DJ:n att uppdatera din lyssningssession med musik som passar ditt nuvarande humör eller aktivitet.

Exempelvis kan du säga ”Surprise me with some indie tracks I’ve never heard before” för att upptäcka nya indieartister, eller ”Play me some electronic beats for a midday run” för att få motivation mitt i löprundan.

(Image credit: Spotify)

Många Spotify-användare har länge efterfrågat fler sätt att påverka AI DJ:s låtval och få större inflytande över sin musikupplevelse. Den här nya möjligheten att ge önskemål via röstkommandon är därför en mycket välkommen förbättring.

Spotify har samtidigt betonat att AI DJ:s grundidé fortfarande består: att hjälpa användare att upptäcka ny musik och återknyta till gamla favoriter med ”insikter från våra globala redaktionella experter”.

Så använder du den nya funktionen

(Image credit: Spotify)

Nu kan din AI DJ ta emot dina röstönskemål och förvandla din lyssningssession på helt nya sätt. Det bästa av allt? Det är väldigt enkelt att använda.

1. Gå till Spotifys sökflik och sök efter ”DJ” Tryck för att starta en vanlig AI DJ-kurerad lyssningssession.

2. Tryck och håll in DJ-knappen för att ge ett önskemål I det övre högra hörnet hittar du DJ-knappen. Tryck och håll in tills du hör ett pip – då är DJ:n redo att ta emot din begäran. Nu kan du använda din röst för att be DJ:n spela något särskilt, till exempel: ”Play me some music to soundtrack my life as a movie” eller ”Play modern country songs for my cowboy era”.

3. Testa dig fram och byt stämning när du vill Du kan variera upplevelsen genom att hålla in DJ-knappen och be den ändra stämningen i din session med ett nytt önskemål. Om du inte har något specifikt önskemål men ändå vill byta stämning, kan du helt enkelt trycka på DJ-knappen för att hoppa till nästa låt på listan.

